Đúng 8h sáng nay, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp VẬN MAY LÊN ĐỈNH, phúc khí dâng cao, GIÀU CÓ PHÁT HỜN, tiền tài rủng rỉnh túi

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, công việc của tuổi Mùi diễn ra ổn thỏa. Tiến độ công việc dù không quá nhanh nhưng nhờ biểu hiện xuất sắc của bản mệnh nên sự nghiệp vẫn đang thăng tiến. Bản mệnh hoàn toàn có thể gặt hái được thành tựu nếu biết vượt qua cái tôi của chính mình.

Vận trình tình cảm trong tuần cũng ở mức hài hòa. Tình cảm gia đình luôn giữ được sự ấm êm, thuận hoà nhờ sự vun vén, gìn giữ mối quan hệ của người trong cuộc. Người độc thân mau chóng tìm được một nửa của mình nhờ đào hoa vượng nâng đỡ.

Bên cạnh đó, tuổi Mùi cũng nên hài lòng với hiện tại của mình. Trong công việc cứ tiến hành một cách bình thường là tốt, việc như thế nào cứ làm như thế ấy, không nên tính chuyện lớn lao, xa vời. Bản mệnh nên để mọi việc thuận theo tự nhiên thì sẽ yên lành, tốt đẹp hơn.

Tuổi Thân

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân vì vội vàng với công danh, dễ mắc phải sai lầm.

Ngày này tuổi Thân hơi vội vàng với thành công hiện tại, đừng quá lạm dụng công danh vào việc cá nhân, tạo áp lực cho bản thân.

Công việc: Người tuổi Thân công danh với bạn đang làm khá vội vàng, tạo áp lực với bản thân.

Tình cảm: Tìm đến bạn bè và người thân nghe lời khuyên để bản thân có thể chinh phục đối phương dễ dàng hơn.

Tài lộc: Về mặt tài chính, tài lộc đạt được trình cao nhất, quản lí và chi tiêu có khoa học.

Sức khoẻ: Cơ thể thích nghi tốt, biết cách cân bằng sức khoẻ và thời gian làm việc.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ bước vào thời điểm cát tinh chiếu mệnh, vận khí tăng mạnh. Trong ngày tới là giai đoạn dễ gặp “cơ hội vàng” về tiền bạc. Những ai đang ấp ủ kế hoạch kinh doanh có thể mạnh dạn triển khai vì khả năng thu lợi rất cao.

Đặc biệt, tuổi Tỵ có vận may bất ngờ về tài chính: quà tặng giá trị, trúng thưởng hoặc khoản tiền ngoài dự kiến. Nhờ đó, áp lực nợ nần giảm hẳn, cuộc sống nhẹ nhõm hơn nhiều.

Không chỉ tài lộc, công việc của tuổi Tỵ cũng thăng tiến rõ rệt. Khi tiền bạc ổn định, bạn có thêm động lực mở rộng kế hoạch tương lai, hướng đến cuộc sống sung túc và bền vững.

