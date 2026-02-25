Tử vi hàng tuần của 12 con giáp cho hay sẽ có may mắn ghé thăm khiến tuổi Dần an tâm hơn trong việc theo đuổi kế hoạch sự nghiệp, bảo đảm có cơ hội thăng tiến, nâng cấp vị thế của mình.

Với người đã có đôi, hãy đối xử với nửa kia bằng sự thấu hiểu vì khó khăn của hai người không hoàn toàn giống nhau. Tuy nhiên, khi bản mệnh cho thấy sự tôn trọng và lắng nghe cũng đã phần nào mang lại cho đối phương cảm giác được an ủi.

Trên phương diện tình cảm, không khí trong gia đình cũng trở nên ấm cúng và thuận hòa hơn. Đây cũng là thời điểm tuyệt vời để bản mệnh giải quyết các mâu thuẫn với những người thân quen.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão hoá giải lỗi lầm với người xung quanh.

Ngày này tuổi Mão chú ý cách hành xử, bạn là người dễ nổi nóng với những chuyện bên ngoài lề. Học cách kiềm chế cảm xúc cá nhân tốt hơn.

Công việc: Ngày hôm nay, người tuổi Mão tính cách khá nóng nảy, đôi lúc hành xử công việc không được lòng cấp trên.

Tình cảm: Tình cảm vì sự thay đổi tính cách, nên có thể dễ chia xa vì những hiểu lầm.

Tài lộc: Về mặt tài chính, bạn không quá vội vã kiếm tiền, chịu khó gầy dựng bước nền vững chắc.

Sức khoẻ: Ổn định tinh thần, học cách bình tĩnh giải quyết sự việc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là một trong những con giáp may mắn nhất giai đoạn này. Hợi chăm chỉ, lương thiện, hiền hòa, phúc báo dồi dào. Công việc tiến triển suôn sẻ, áp lực giảm bớt, thay vào đó là cơ hội kiếm tiền rõ rệt.

Người làm tự do hoặc kinh doanh cá nhân có thể nhận đơn hàng lớn, lợi nhuận tăng nhanh trong thời gian ngắn. Họ khẳng định được tên tuổi của mình trong ngành. Người làm công ăn lương cũng có dấu hiệu tăng thưởng hoặc được đánh giá cao, mở ra triển vọng thăng tiến, lương thưởng tăng vượt trội so với người khác.

Nhờ bản tính chăm chỉ và biết tích lũy, tuổi Hợi tận dụng tốt thời cơ để gia tăng tài sản. Từ nay, họ không chỉ “tắm trong mưa tiền” mà còn xây dựng được nền tảng giàu sang lâu dài.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!