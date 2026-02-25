Đúng 16h chiều mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp được THẦN TÀI gọi vào danh sách MAY MẮN, rộng đường thăng tiến, vượng vận đào hoa, tình tiền viên mãn

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, tuổi Sửu nên tận dụng thời cơ hiếm có này để khẳng định giá trị bản thân, củng cố địa vị của mình trong tập thể. Nếu là người làm công ăn lương, bản mệnh có thể truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh.

Tiếc rằng, vận trình tình cảm của tuổi Sửu lại có phần ảm đạm, quan hệ giữa con giáp này và nửa kia không được êm đềm. Có lẽ hai người đều quá ngang ngạnh nên không nghe lọt tai ý kiến của đối phương. Nếu cứ giữ mãi thái độ này, quan hệ giữa hai người sẽ dần xa cách.

Người làm lãnh đạo đưa ra được những quyết sách đúng đắn giúp tập thể phát triển nhanh chóng hơn. Không chỉ thế, con giáp này còn luôn thấu hiểu nhân viên của mình và có biện pháp phân công công việc hợp lý để mỗi người đều có thể phát huy điểm mạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần xử lý tình huống tốt, giải quyết nhanh mâu thuẫn.

Ngày này tuổi Dần lặng lẽ làm việc bản thân theo đuổi, thành tựu cao, nhưng lại ngại chia sẻ với mọi người xung quanh.

Công việc: Người tuổi Dần thành tựu trong công danh nhiều, nhưng ngại chia sẻ với mọi người.

Tình cảm: Tình cảm giờ đây cả hai đã tốt hơn, không còn những hiểu lầm trước.

Tài lộc: Về mặt tài chính, hiện tại việc chi tiêu đã được bạn chú ý nhiều hơn.

Sức khoẻ: Vốn dĩ bạn đang cố gắng cải thiện thể trạng theo cách riêng, nhưng vì thiếu kiến thức nên quá trình diễn ra hơi chậm.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Từ nay, tuổi Dậu đón vận may tài chính liên tiếp theo nhận định của tử vi. Các nguồn thu chính và phụ đều có tín hiệu khởi sắc, tiền bạc gia tăng mạnh mẽ mang đến cho họ sự hài lòng tuyệt đối.

Những ai đầu tư hoặc kinh doanh online có thể đạt doanh số vượt mong đợi, khách hàng tìm đến, đơn nổ ầm ầm, lợi nhuận gia tăng. Các khoản tưởng chừng chậm trễ cũng bất ngờ được giải quyết, giúp dòng tiền thêm dồi dào. Người làm văn phòng, nhà nước cũng được cất nhắc lên vị trí cao như mong đợi.

Bên cạnh đó, uy tín cá nhân của tuổi Dậu được nâng cao nhờ hiệu quả công việc vượt trội, tiếng nói của họ có uy lực trong tập thể. Khi danh tiếng tăng, cơ hội hợp tác và kiếm tiền cũng theo đó mà mở rộng.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!