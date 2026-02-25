Đúng 16h chiều mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp được THẦN TÀI gọi vào danh sách MAY MẮN, rộng đường thăng tiến, vượng vận đào hoa, tình tiền viên mãn

Tâm linh - Tử vi 25/02/2026 00:47

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau thu nhập tăng vọt, tiêu xài thả ga cũng không lo cạn ví.

Tuổi Sửu

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, tuổi Sửu nên tận dụng thời cơ hiếm có này để khẳng định giá trị bản thân, củng cố địa vị của mình trong tập thể. Nếu là người làm công ăn lương, bản mệnh có thể truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh.

Người làm lãnh đạo đưa ra được những quyết sách đúng đắn giúp tập thể phát triển nhanh chóng hơn. Không chỉ thế, con giáp này còn luôn thấu hiểu nhân viên của mình và có biện pháp phân công công việc hợp lý để mỗi người đều có thể phát huy điểm mạnh.

Tiếc rằng, vận trình tình cảm của tuổi Sửu lại có phần ảm đạm, quan hệ giữa con giáp này và nửa kia không được êm đềm. Có lẽ hai người đều quá ngang ngạnh nên không nghe lọt tai ý kiến của đối phương. Nếu cứ giữ mãi thái độ này, quan hệ giữa hai người sẽ dần xa cách.

Đúng 16h chiều mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp được THẦN TÀI gọi vào danh sách MAY MẮN, rộng đường thăng tiến, vượng vận đào hoa, tình tiền viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần xử lý tình huống tốt, giải quyết nhanh mâu thuẫn.

Ngày này tuổi Dần lặng lẽ làm việc bản thân theo đuổi, thành tựu cao, nhưng lại ngại chia sẻ với mọi người xung quanh.

Công việc: Người tuổi Dần thành tựu trong công danh nhiều, nhưng ngại chia sẻ với mọi người.

Tình cảm: Tình cảm giờ đây cả hai đã tốt hơn, không còn những hiểu lầm trước.

Tài lộc: Về mặt tài chính, hiện tại việc chi tiêu đã được bạn chú ý nhiều hơn.

Sức khoẻ: Vốn dĩ bạn đang cố gắng cải thiện thể trạng theo cách riêng, nhưng vì thiếu kiến thức nên quá trình diễn ra hơi chậm.

Đúng 16h chiều mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp được THẦN TÀI gọi vào danh sách MAY MẮN, rộng đường thăng tiến, vượng vận đào hoa, tình tiền viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Từ nay, tuổi Dậu đón vận may tài chính liên tiếp theo nhận định của tử vi. Các nguồn thu chính và phụ đều có tín hiệu khởi sắc, tiền bạc gia tăng mạnh mẽ mang đến cho họ sự hài lòng tuyệt đối.

Những ai đầu tư hoặc kinh doanh online có thể đạt doanh số vượt mong đợi, khách hàng tìm đến, đơn nổ ầm ầm, lợi nhuận gia tăng. Các khoản tưởng chừng chậm trễ cũng bất ngờ được giải quyết, giúp dòng tiền thêm dồi dào. Người làm văn phòng, nhà nước cũng được cất nhắc lên vị trí cao như mong đợi.

Bên cạnh đó, uy tín cá nhân của tuổi Dậu được nâng cao nhờ hiệu quả công việc vượt trội, tiếng nói của họ có uy lực trong tập thể. Khi danh tiếng tăng, cơ hội hợp tác và kiếm tiền cũng theo đó mà mở rộng.

Đúng 16h chiều mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp được THẦN TÀI gọi vào danh sách MAY MẮN, rộng đường thăng tiến, vượng vận đào hoa, tình tiền viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Đời sống 48 phút trước
Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Đời sống 52 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Đời sống 1 giờ 16 phút trước
Trong 5 ngày tới, 3 con giáp chịu ảnh hưởng của Hung Tinh Kiếp Tài, sự nghiệp lao dốc, tiền tài hao hụt

Trong 5 ngày tới, 3 con giáp chịu ảnh hưởng của Hung Tinh Kiếp Tài, sự nghiệp lao dốc, tiền tài hao hụt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội sau ngày 18/9/2026

3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội sau ngày 18/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Từ ngày 19/9 đến ngày 29/9, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, may mắn tới tay khi được Thần Tài chốt danh sách giàu có, tiền rủng rỉnh túi, giàu càng thêm giàu

Từ ngày 19/9 đến ngày 29/9, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, may mắn tới tay khi được Thần Tài chốt danh sách giàu có, tiền rủng rỉnh túi, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

HỈ TÀI CHIẾU RỌI trong những tháng cuối năm 2026, 3 con giáp TIỀN CHẤT ĐẦY KHO, làm một thu mười, lộc đỏ như son, giàu càng thêm giàu

HỈ TÀI CHIẾU RỌI trong những tháng cuối năm 2026, 3 con giáp TIỀN CHẤT ĐẦY KHO, làm một thu mười, lộc đỏ như son, giàu càng thêm giàu

Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Trong 5 ngày tới, 3 con giáp chịu ảnh hưởng của Hung Tinh Kiếp Tài, sự nghiệp lao dốc, tiền tài hao hụt

Trong 5 ngày tới, 3 con giáp chịu ảnh hưởng của Hung Tinh Kiếp Tài, sự nghiệp lao dốc, tiền tài hao hụt

3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội sau ngày 18/9/2026

3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội sau ngày 18/9/2026

Từ ngày 19/9 đến ngày 29/9, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, may mắn tới tay khi được Thần Tài chốt danh sách giàu có, tiền rủng rỉnh túi, giàu càng thêm giàu

Từ ngày 19/9 đến ngày 29/9, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, may mắn tới tay khi được Thần Tài chốt danh sách giàu có, tiền rủng rỉnh túi, giàu càng thêm giàu

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh