Theo hình ảnh được chia sẻ, trong lúc người phụ nữ bế con nhỏ trên tay, người chồng có thái độ nạt nộ, sau đó lao vào hành hung, khiến P.N. hoảng loạn và hét lên vì sợ hãi. Đáng chú ý, P.N. còn đăng kèm hình ảnh cho thấy nhiều dấu vết thương tích trên cơ thể.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh và đoạn clip do một tài khoản TikTok có tên viết tắt P.N. đăng tải, thu hút sự quan tâm của dư luận. Các nội dung này được cho là trích xuất từ camera, ghi lại cảnh tranh cãi giữa P.N. và chồng, xảy ra vào khoảng tháng 6/2025.

Chia sẻ về sự việc, P.N. viết: “Chắc mình phải là kẻ thù chứ không thể là vợ chồng được. Bởi không ai mang cái hành động và vẻ mặt này với vợ con mình cả.”

Ở phần bình luận dưới các bài đăng, nhiều cư dân mạng đồng loạt nhắc đến một cái tên viết tắt là T.P. - được cho là một nam TikToker khá nổi tiếng trên mạng xã hội. Nhân vật này thường xuất hiện trong các clip hài quảng cáo cho một hệ thống bán lẻ thiết bị công nghệ có quy mô toàn quốc, tên viết tắt là H.H.

Do tần suất xuất hiện dày đặc của nam TikToker nói trên trong các video đăng tải trên kênh của H.H., nhiều netizen đã tràn vào các nền tảng mạng xã hội của hệ thống này để bình luận, thậm chí yêu cầu đơn vị liên quan sớm lên tiếng, làm rõ trách nhiệm và có biện pháp xử lý, trong đó có ý kiến đề nghị chấm dứt hợp tác với nam TikToker bị cho là xuất hiện trong đoạn clip “tương tác” với vợ.

Cảnh nam TikToker bạo hành vợ khi đang bế con nhỏ trên tay gây tranh cãi.

Liên quan đến sự việc, đến thời điểm hiện tại, phía H.H. vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức. Tuy nhiên, trong phần bình luận trên Facebook, đại diện đơn vị này cho biết đã tiếp nhận thông tin, đang tiến hành xác minh và sẽ sớm có thông báo cụ thể trong thời gian tới.

Cùng lúc này trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện một bài đăng được cho là lời xin lỗi của T.P. được đăng tải trên TikTok cá nhân. Trong đó, tài khoản này gửi lời xin lỗi vì đã khiến netizen buồn, thất vngj và mất niềm tin; đồng thời cho biết đang nghiêm túc nhìn nhận lại bản thân, rút kinh nghiệm từ những sai sót để thay đổi theo hướng tích cực. "Cảm ơn những người vẫn kiên nhẫn, góp ý và nhắc nhở mình. Còn với những ai đã thất vọng, mình không mong được tha thứ ngay lập tức, chỉ hy vọng có thể dùng thời gian và hành động để chứng minh sự trưởng thành của mình.

Xin lỗi vì đã làm mọi người buồn. Và cảm ơn vì đã từng, đang và có thể sẽ tiếp tục ở lại", tài khoản này đăng tải.