Hai điều dưỡng hiến máu khẩn cấp cứu sản phụ vỡ thai ngoài tử cung

Đời sống 24/02/2026 13:35

Chiều 23/2, đại diện Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Ninh cho biết sức khỏe sản phụ 40 tuổi, trú xã Ninh Châu, ổn định sau ca phẫu thuật kéo dài một giờ.

Theo thông tin từ VnExpress, ngày 24/2, Bác sĩ Nguyễn Văn Thân - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Ninh (tỉnh Quảng Trị) - cho biết, các bác sĩ của đơn vị vừa cứu sống một thai phụ trong tình trạng nguy kịch do vỡ thai ngoài tử cung.

Trước đó, khoảng 11h ngày 23/2, thai phụ T.T.B.T (SN 1986, trú xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị) được đưa vào viện với biểu hiện đau dữ dội vùng bụng, niêm mạc nhợt nhạt, huyết áp tụt. Theo người nhà, cơn đau xuất hiện khoảng 5 giờ trước nhưng không thuyên giảm nên gia đình mới đưa đi cấp cứu.

Bác sĩ Phạm Thanh Hà - Trưởng Khoa Phụ sản - cho biết, bệnh nhân mang thai lần thứ 3, có tiền sử 2 lần mổ lấy thai. Qua thăm khám và chẩn đoán, các bác sĩ xác định sản phụ bị vỡ thai ngoài tử cung và lập tức chỉ định phẫu thuật khẩn cấp.

Hai điều dưỡng hiến máu khẩn cấp cứu sản phụ vỡ thai ngoài tử cung - Ảnh 1Hai điều dưỡng hiến máu khẩn cấp cứu sản phụ vỡ thai ngoài tử cung - Ảnh 2
Hai điều dưỡng hiến máu cứu thai phụ nguy kịch - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, trong quá trình mổ, ê-kíp phát hiện bệnh nhân mất máu nhiều, ổ bụng có khoảng 1,5 lít máu. Do chồng sản phụ không cùng nhóm máu, người thân khác không đủ điều kiện hiến, bệnh viện đã kích hoạt Ngân hàng máu sống.

Hai điều dưỡng Mai Thị Tươi và Mai Thị Hồng (Khoa Nội Nhi) đã nhanh chóng tham gia hiến máu, góp phần bảo đảm đủ máu truyền trong ca phẫu thuật.

Sau gần 1 tiếng phẫu thuật, ca mổ thành công, sản phụ qua cơn nguy kịch. Hiện bệnh nhân tỉnh táo, sức khỏe ổn định và tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

Danh tính cô gái bị nhầm là 'tiểu tam' của TikToker đánh vợ lên tiếng

Danh tính cô gái bị nhầm là 'tiểu tam' của TikToker đánh vợ lên tiếng

Sự việc bắt đầu vào ngày 23/2 (tức mùng 7 Tết), khi một tài khoản TikTok có tên viết tắt là T.P. đăng tải đoạn clip trích xuất từ camera, ghi lại cảnh tranh cãi giữa một người phụ nữ và chồng (hiện đã ly hôn). Trong đoạn clip, người phụ nữ bế con nhỏ trên tay nhưng vẫn bị chồng có hành vi được cho là “tương tác”, khiến dư luận bức xúc.

