Xe máy tông gãy cột điện, 2 sinh viên văng xuống đường thoát chết trong gang tấc

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5h chiều ngày 16/2, tại Kinya Sankesha thuộc huyện Ullal, Karnataka, Ấn Độ, khi chiếc xe máy đang chạy với tốc độ cao, mất kiểm soát và đâm vào cột điện ven đường. Cú va chạm mạnh đến nỗi cột bê tông bị gãy đôi và đổ sập xuống đường.
Thiên Thanh | Theo Phụ nữ sức khỏe

