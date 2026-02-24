Liên tiếp từ ngày 25/2 đến ngày 26/2, 3 con giáp tài lộc ùn ùn đổ dồn về túi, tiền bạc ngập két, công việc suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 24/02/2026 14:35

3 con giáp tài lộc ùn ùn đổ dồn về túi, tiền bạc ngập két, công việc suôn sẻ.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền, mở rộng hay đầu tư kinh doanh. Những ai buôn bán cũng thu về một khoản lợi nhuận kha khá cho riêng mình nhờ có tầm nhìn xa trông rộng. Bạn còn có lợi cho các hoạt động cầu tài, khai trương, dễ phát tài phát lộc.

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này đang có dấu hiệu khả quan, nhất là đối với những ai còn độc thân nhưng chưa tìm được người tâm đầu ý hợp, bạn phải bằng lòng bước ra vùng an toàn và nắm lấy thế chủ động thì mới có thể nắm được hạnh phúc thuộc về mình.

Liên tiếp từ ngày 25/2 đến ngày 26/2, 3 con giáp tài lộc ùn ùn đổ dồn về túi, tiền bạc ngập két, công việc suôn sẻ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Đường tài lộc của người tuổi Ngọ sẽ tăng tiến không ngừng. Người buôn bán kinh doanh có cát tinh trợ lực nên làm ăn buôn bán phát tài, cơ hội kinh doanh và mở rộng quy mô đang tìm đến bản mệnh. Điều này rất tốt cho chặng đường trong tương lai của bạn, vậy nên hãy cố gắng duy trì phong độ hiện tại nhé.

Bên cạnh đó, tình cảm gia đình bền chặt, bản mệnh dù bận rộn công việc như không vì thế mà bỏ bê gia đình. Ngược lại sự tận tâm và chu đáo của bản mệnh khiến cho đối phương xúc động, càng thêm phần thương yêu và thông cảm cho những vất vả của con giáp này.

Liên tiếp từ ngày 25/2 đến ngày 26/2, 3 con giáp tài lộc ùn ùn đổ dồn về túi, tiền bạc ngập két, công việc suôn sẻ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẽ đạt được những bước tiến đáng kể trong sự nghiệp của mình qua đêm nay. Con giáp này không phải là người quá tham vọng nhưng cũng luôn đặt ra những mục tiêu rõ ràng cho bản thân và không ngừng thúc giục bản thân tiến về trước. Cát khí cũng giúp bạn kiếm tiền thuận lợi hơn.

Về phương diện tình cảm, con giáp này có mối quan hệ rất hòa hợp với nửa kia. Đôi bên thường hay tâm sự với nhau những việc xảy ra hằng ngày, san sẻ mọi niềm vui nỗi buồn, nhờ thế cả hai càng lúc càng trở nên thấu hiểu và thông cảm cho nhau hơn.

Liên tiếp từ ngày 25/2 đến ngày 26/2, 3 con giáp tài lộc ùn ùn đổ dồn về túi, tiền bạc ngập két, công việc suôn sẻ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp phúc lộc sâu dày, xây nhà to, nằm không hưởng phúc, vạn điều viên mãn sau ngày 30/2/2026

3 con giáp phúc lộc sâu dày, xây nhà to, nằm không hưởng phúc, vạn điều viên mãn sau ngày 30/2/2026

3 con giáp phúc lộc sâu dày, xây nhà to, nằm không hưởng phúc, vạn điều viên mãn.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng cực thông minh, bé gái cứu 2 em nhỏ khỏi thang máy bị hỏng nhận được nhiều lời khen ngợi

Phản ứng cực thông minh, bé gái cứu 2 em nhỏ khỏi thang máy bị hỏng nhận được nhiều lời khen ngợi

Video 1 giờ 5 phút trước
Va chạm trực diện với xe tải, ô tô con bị biến dạng hoàn toàn, 5 người tử vong tại chỗ

Va chạm trực diện với xe tải, ô tô con bị biến dạng hoàn toàn, 5 người tử vong tại chỗ

Video 1 giờ 10 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Cứ ngỡ lấy nhầm chồng gia trưởng là bất hạnh, tôi bật khóc khi thấy anh âm thầm làm điều này cho mình

Cứ ngỡ lấy nhầm chồng gia trưởng là bất hạnh, tôi bật khóc khi thấy anh âm thầm làm điều này cho mình

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Đang đi trên phố bỗng bị tát "cháy mặt", tôi bàng hoàng khi biết danh tính cô gái lạ và lý do cô ấy ra tay.

Đang đi trên phố bỗng bị tát "cháy mặt", tôi bàng hoàng khi biết danh tính cô gái lạ và lý do cô ấy ra tay.

Tâm sự gia đình 1 giờ 23 phút trước
Vừa trao xong 20 cây vàng, mẹ chồng đã kéo tôi vào phòng đòi lại: Lý do phía sau khiến tôi chết lặng ngay đêm tân hôn

Vừa trao xong 20 cây vàng, mẹ chồng đã kéo tôi vào phòng đòi lại: Lý do phía sau khiến tôi chết lặng ngay đêm tân hôn

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Chồng mất hơn một tháng, vợ bàng hoàng nhận sổ hồng căn hộ 4 tỷ và bí mật đẫm nước mắt anh để lại

Chồng mất hơn một tháng, vợ bàng hoàng nhận sổ hồng căn hộ 4 tỷ và bí mật đẫm nước mắt anh để lại

Tâm sự gia đình 1 giờ 36 phút trước
Xuất hiện tại tòa với bộ trang sức 2 tỷ, tôi khiến chồng cũ "há hốc mồm" hối hận vì đã coi thường vợ

Xuất hiện tại tòa với bộ trang sức 2 tỷ, tôi khiến chồng cũ "há hốc mồm" hối hận vì đã coi thường vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 41 phút trước
Bé trai 4 tuổi tử vong sau bữa sáng, nguyên nhân từ món 'cực độc' này

Bé trai 4 tuổi tử vong sau bữa sáng, nguyên nhân từ món 'cực độc' này

Thế giới 1 giờ 43 phút trước
Vợ ở cữ thấy chồng lén lút sang nhà hàng xóm, âm thầm bám theo thì "đứng hình" trước cảnh tượng bên trong

Vợ ở cữ thấy chồng lén lút sang nhà hàng xóm, âm thầm bám theo thì "đứng hình" trước cảnh tượng bên trong

Tâm sự Eva 1 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/2/2025), 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/2/2025), 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc

Danh tính đôi nam nữ tử vong cùng ôtô dưới mương nước ở Gia Lai

Danh tính đôi nam nữ tử vong cùng ôtô dưới mương nước ở Gia Lai

Danh tính nam TikToker đánh vợ khi đang bế con trên tay vì 'đi ăn tốn 1 triệu đồng'

Danh tính nam TikToker đánh vợ khi đang bế con trên tay vì 'đi ăn tốn 1 triệu đồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào ngày 25/2/2026, túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào ngày 25/2/2026, túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đồng hồ điểm đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đồng hồ điểm đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp phúc lộc sâu dày, xây nhà to, nằm không hưởng phúc, vạn điều viên mãn sau ngày 30/2/2026

3 con giáp phúc lộc sâu dày, xây nhà to, nằm không hưởng phúc, vạn điều viên mãn sau ngày 30/2/2026

Cuối ngày hôm nay, 3 con giáp như 'cá chép hoá rồng', vơ tài vét lộc của thiên hạ, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Cuối ngày hôm nay, 3 con giáp như 'cá chép hoá rồng', vơ tài vét lộc của thiên hạ, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc