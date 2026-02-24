Lễ giỗ đầu nghệ sĩ Quý Bình: Lê Phương và đồng nghiệp chia sẻ gây xúc động

Hậu trường 24/02/2026 05:15

Đúng một năm kể từ ngày cố diễn viên Quý Bình qua đời, nhiều nghệ sĩ Việt đã lặng lẽ trở về thắp nén nhang tưởng nhớ người đồng nghiệp tài hoa. Trong số đó, sự xuất hiện của diễn viên Lê Phương tại lễ giỗ khiến không ít khán giả xúc động bởi mối duyên đặc biệt giữa cô và Quý Bình khi còn sinh thời.

Hôm 23/2, gia đình cố nghệ sĩ Quý Bình đã tổ chức lễ giỗ đầu tại nhà riêng ở Hóc Môn, TP HCM. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm với sự góp mặt của người thân và những bạn bè, đồng nghiệp từng gắn bó mật thiết với nam diễn viên lúc sinh thời.

Lễ giỗ đầu nghệ sĩ Quý Bình: Lê Phương và đồng nghiệp chia sẻ gây xúc động - Ảnh 1

Lê Phương và các đồng nghiệp thắp hương tưởng niệm

Tại buổi lễ, diễn viên Lê Phương xuất hiện giản dị cùng các đồng nghiệp như Thanh Thức, Hà Vân để dâng hương. Nữ diễn viên mang theo lẵng hoa tươi với dòng chữ "Hai em Lê Phương - Trung Kiên thương nhớ anh Quý Bình" để bày tỏ lòng thành kính trước bàn thờ người anh quá cố.

Mối quan hệ giữa Lê Phương và Quý Bình từ lâu đã được công chúng trân trọng bởi sự văn minh. Sau 8 năm gắn bó thời thanh xuân, cả hai vẫn giữ tình bạn đẹp và tiếp tục hỗ trợ nhau trong sự nghiệp. Khi Quý Bình lâm bệnh và qua đời, Lê Phương cùng chồng là ca sĩ Trung Kiên luôn có mặt trong các dịp quan trọng để chia sẻ cùng gia đình đồng nghiệp.

Lễ giỗ đầu nghệ sĩ Quý Bình: Lê Phương và đồng nghiệp chia sẻ gây xúc động - Ảnh 2
Lê Phương và cố nghệ sĩ Quý Bình từng có thời gian đóng chung nhiều phim với nhau

Dù không thể trực tiếp có mặt, diễn viên Trương Nam Thành và bà xã cũng đã gửi lễ vật dâng lên bàn thờ đàn anh tại tư gia. Trên trang cá nhân, nam diễn viên xúc động viết: "Mới đây mà đã tròn một năm ngày anh xa mọi người. Mọi người vẫn còn nhớ anh nhiều lắm", kèm theo đó là hình ảnh tưởng niệm người đồng nghiệp tài hoa.

Cố nghệ sĩ Quý Bình qua đời ngày 6/3/2025 ở tuổi 42. Theo di nguyện của nam nghệ sĩ, sau khi hỏa táng tại Tháp Long Thọ (Củ Chi), tro cốt của anh đã được gia đình rải xuống biển Cần Giờ sau 49 ngày mất.

Mở quán cà phê, Đàm Vĩnh Hưng xin lỗi vì gây ảnh hưởng đến người dân xung quanh

Mở quán cà phê, Đàm Vĩnh Hưng xin lỗi vì gây ảnh hưởng đến người dân xung quanh

Tối 22/2, Đàm Vĩnh Hưng cho biết trong tuần qua, nam ca sĩ tổ chức một số buổi giao lưu âm nhạc tại quán cà phê mới mở ở TP.HCM.

Xem thêm
Từ khóa:   lễ giỗ Quý Bình Lê Phương sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Tình tiết bất ngờ trong vụ chìm tàu hồ Thác Bà khiến 6 người tử vong

Tình tiết bất ngờ trong vụ chìm tàu hồ Thác Bà khiến 6 người tử vong

Đời sống 27 phút trước
Đằng sau miếng thịt bò thơm ngon ẩn chứa 4 tác hại khôn lường nếu bạn ăn quá mức

Đằng sau miếng thịt bò thơm ngon ẩn chứa 4 tác hại khôn lường nếu bạn ăn quá mức

Dinh dưỡng 27 phút trước
Lễ giỗ đầu nghệ sĩ Quý Bình: Lê Phương và đồng nghiệp chia sẻ gây xúc động

Lễ giỗ đầu nghệ sĩ Quý Bình: Lê Phương và đồng nghiệp chia sẻ gây xúc động

Hậu trường 42 phút trước
Biến loại rau "bổ hơn cả thuốc" thành món ngon đưa cơm, ăn đến đâu khỏe đến đó

Biến loại rau "bổ hơn cả thuốc" thành món ngon đưa cơm, ăn đến đâu khỏe đến đó

Món ngon mỗi ngày 57 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 24/2/2026, 3 con giáp tài lộc vượng phát, tiền 'chảy như nước' về túi, sự nghiệp phất lên trông thấy

Sau hôm nay, thứ Ba 24/2/2026, 3 con giáp tài lộc vượng phát, tiền 'chảy như nước' về túi, sự nghiệp phất lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/2/2025), 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/2/2025), 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/2/2026), 3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', một bước nắm trong tay cơ hội đổi đời

Cuối ngày hôm nay (24/2/2026), 3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', một bước nắm trong tay cơ hội đổi đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Thời tới cản không kịp vào ngày 24/2/2026, 3 con giáp phú quý tự nhiên đến, càng có tuổi càng giàu sang sung túc

Thời tới cản không kịp vào ngày 24/2/2026, 3 con giáp phú quý tự nhiên đến, càng có tuổi càng giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
3 con giáp vận trình lội ngược dòng như 'cá chép hóa rồng' sau ngày 24/2, tưng bừng đón tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

3 con giáp vận trình lội ngược dòng như 'cá chép hóa rồng' sau ngày 24/2, tưng bừng đón tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Qua đêm nay (24/2/2026), 3 con giáp xúng xính nhận lộc, vét hết tiền bạc của thiên hạ, hưởng trọn vinh hoa phú quý

Qua đêm nay (24/2/2026), 3 con giáp xúng xính nhận lộc, vét hết tiền bạc của thiên hạ, hưởng trọn vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính đôi nam nữ tử vong cùng ôtô dưới mương nước ở Gia Lai

Danh tính đôi nam nữ tử vong cùng ôtô dưới mương nước ở Gia Lai

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa mai (24/2/2026), thời tới cản không được, 3 con giáp phú quý tự nhiên đến, càng có tuổi càng giàu sang sung túc

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa mai (24/2/2026), thời tới cản không được, 3 con giáp phú quý tự nhiên đến, càng có tuổi càng giàu sang sung túc

Tử vi thứ Ba 24/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Ba 24/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mở quán cà phê, Đàm Vĩnh Hưng xin lỗi vì gây ảnh hưởng đến người dân xung quanh

Mở quán cà phê, Đàm Vĩnh Hưng xin lỗi vì gây ảnh hưởng đến người dân xung quanh

Vũ Hà nhập viện cấp cứu vào đúng ngày sinh nhật tuổi 57

Vũ Hà nhập viện cấp cứu vào đúng ngày sinh nhật tuổi 57

Ngỡ ngàng Trấn Thành 'bỏ túi' 200 tỷ đồng chỉ sau 5 ngày

Ngỡ ngàng Trấn Thành 'bỏ túi' 200 tỷ đồng chỉ sau 5 ngày

Ngô Thanh Vân 'phản pháo' khi con gái 3 tháng tuổi bước vào quá trình ăn dặm

Ngô Thanh Vân 'phản pháo' khi con gái 3 tháng tuổi bước vào quá trình ăn dặm

Ngô Thanh Vân lo lắng vì con gái 3 tháng tuổi mắc bệnh mạn tính

Ngô Thanh Vân lo lắng vì con gái 3 tháng tuổi mắc bệnh mạn tính

Trấn Thành bất ngờ cầu xin khán giả: 'Em năn nỉ đó! Xin mọi người thương em'

Trấn Thành bất ngờ cầu xin khán giả: 'Em năn nỉ đó! Xin mọi người thương em'