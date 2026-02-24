Lễ giỗ đầu nghệ sĩ Quý Bình: Lê Phương và đồng nghiệp chia sẻ gây xúc động

Hậu trường 24/02/2026 05:15

Đúng một năm kể từ ngày cố diễn viên Quý Bình qua đời, nhiều nghệ sĩ Việt đã lặng lẽ trở về thắp nén nhang tưởng nhớ người đồng nghiệp tài hoa. Trong số đó, sự xuất hiện của diễn viên Lê Phương tại lễ giỗ khiến không ít khán giả xúc động bởi mối duyên đặc biệt giữa cô và Quý Bình khi còn sinh thời.

Hôm 23/2, gia đình cố nghệ sĩ Quý Bình đã tổ chức lễ giỗ đầu tại nhà riêng ở Hóc Môn, TP HCM. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm với sự góp mặt của người thân và những bạn bè, đồng nghiệp từng gắn bó mật thiết với nam diễn viên lúc sinh thời.

Lễ giỗ đầu nghệ sĩ Quý Bình: Lê Phương và đồng nghiệp chia sẻ gây xúc động - Ảnh 1

Lê Phương và các đồng nghiệp thắp hương tưởng niệm

Tại buổi lễ, diễn viên Lê Phương xuất hiện giản dị cùng các đồng nghiệp như Thanh Thức, Hà Vân để dâng hương. Nữ diễn viên mang theo lẵng hoa tươi với dòng chữ "Hai em Lê Phương - Trung Kiên thương nhớ anh Quý Bình" để bày tỏ lòng thành kính trước bàn thờ người anh quá cố.

Mối quan hệ giữa Lê Phương và Quý Bình từ lâu đã được công chúng trân trọng bởi sự văn minh. Sau 8 năm gắn bó thời thanh xuân, cả hai vẫn giữ tình bạn đẹp và tiếp tục hỗ trợ nhau trong sự nghiệp. Khi Quý Bình lâm bệnh và qua đời, Lê Phương cùng chồng là ca sĩ Trung Kiên luôn có mặt trong các dịp quan trọng để chia sẻ cùng gia đình đồng nghiệp.

Lễ giỗ đầu nghệ sĩ Quý Bình: Lê Phương và đồng nghiệp chia sẻ gây xúc động - Ảnh 2
Lê Phương và cố nghệ sĩ Quý Bình từng có thời gian đóng chung nhiều phim với nhau

Dù không thể trực tiếp có mặt, diễn viên Trương Nam Thành và bà xã cũng đã gửi lễ vật dâng lên bàn thờ đàn anh tại tư gia. Trên trang cá nhân, nam diễn viên xúc động viết: "Mới đây mà đã tròn một năm ngày anh xa mọi người. Mọi người vẫn còn nhớ anh nhiều lắm", kèm theo đó là hình ảnh tưởng niệm người đồng nghiệp tài hoa.

Cố nghệ sĩ Quý Bình qua đời ngày 6/3/2025 ở tuổi 42. Theo di nguyện của nam nghệ sĩ, sau khi hỏa táng tại Tháp Long Thọ (Củ Chi), tro cốt của anh đã được gia đình rải xuống biển Cần Giờ sau 49 ngày mất.

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