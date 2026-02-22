Ngô Thanh Vân 'phản pháo' khi con gái 3 tháng tuổi bước vào quá trình ăn dặm

Hậu trường 22/02/2026 14:27

Ngô Thanh Vân sinh con gái đầu lòng ở tuổi 46. Sau khi gia đình có thêm thành viên mới, nữ diễn viên dường như gác lại công việc nghệ thuật, tập trung chăm lo cho con gái cưng.

Trên trang cá nhân, Ngô Thanh Vân mới đây chia sẻ khoảnh khắc bé Gạo bước vào quá trình ăn dặm. Cô cho hay: "Mình đã đến giai đoạn này. Tuần lễ đầu làm quen mùi vị ẻm còn chịu cho đút để ăn thử. Mẹ Vân còn phân vân không biết chọn phương pháp nào. Truyền thống hay tự chủ. Đến hôm nay thì ẻm chọn luôn cho mẹ Vân rồi. Nên bây giờ phải nhờ đến trình độ của bố Huy nhập cuộc thôi. Mọi người có muốn Vân làm video chia sẻ Gạo ăn dặm như thế nào không thì bình luận cho mẹ Vân nhé".

 

Dưới phần bình luận, đông đảo khán giả đã bàn luận rôm rả, dành lời khen ngợi cho cách chăm con của vợ chồng Ngô Thanh Vân - Huy Trần. 

 

Ngô Thanh Vân 'phản pháo' khi con gái 3 tháng tuổi bước vào quá trình ăn dặm - Ảnh 1Ngô Thanh Vân 'phản pháo' khi con gái 3 tháng tuổi bước vào quá trình ăn dặm - Ảnh 2Ngô Thanh Vân 'phản pháo' khi con gái 3 tháng tuổi bước vào quá trình ăn dặm - Ảnh 3
Ngô Thanh Vân chia sẻ khoảnh khắc con gái bước vào giai đoạn ăn dặm

Vừa qua, cô gây lo lắng khi tiết lộ nhóc tỳ bị mắc bệnh này từ khi 3 tháng tuổi. Cặp đôi từng stress khi thử mọi cách để chữa cho con nhưng không khỏi. Khi cô ngưng ăn hải sản, thịt đỏ, thịt bò... bé Gạo đã hết bị viêm da cơ địa.

Cô cho hay: "Bé Gạo bị viêm da cơ địa từ 3 tháng tuổi. Lúc đó tới bây giờ chúng tôi đi nhiều bác sĩ, nhiều loại kem khác nhau để bôi, ba mẹ cũng có chút stress vì không biết tại sao lại bị viêm da cơ địa. Trong thời gian mang thai mẹ cũng đã bị dị ứng da, xác suất bé Gạo bị viêm da cơ địa rất lớn. Lúc đầu bác sĩ cũng nói do môi trường, màng bảo vệ da chưa đủ, em dễ bị kích ứng, nổi mẩn. Tất cả các thứ xung quanh em cái gì cũng có thể làm cho viêm da cơ địa hết.

Ngô Thanh Vân 'phản pháo' khi con gái 3 tháng tuổi bước vào quá trình ăn dặm - Ảnh 4
Đây không chỉ là Tết đầu tiên của bé, mà còn là cái Tết đánh dấu bước ngoặt hạnh phúc mới trong hành trình làm cha mẹ của cặp đôi

Tết năm nay trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết với gia đình Ngô Thanh Vân và Huy Trần , khi cả hai lần đầu tiên đón một mùa xuân trọn vẹn bên cô con gái nhỏ - bé Gạo. Đây không chỉ là Tết đầu tiên của bé, mà còn là cái Tết đánh dấu bước ngoặt hạnh phúc mới trong hành trình làm cha mẹ của cặp đôi.

Không khí gia đình vì thế mà rộn ràng, ấm áp hơn hẳn. Sự xuất hiện của bé Gạo mang đến nguồn năng lượng tươi mới, khiến từng khoảnh khắc ngày Tết đều trở nên ý nghĩa và đáng nhớ. Từ những buổi sum họp đầu năm, những bữa cơm đoàn viên cho đến các nghi thức truyền thống, đâu đâu cũng tràn ngập tiếng cười và niềm hạnh phúc giản dị.

Trong dịp đặc biệt này, mẹ Ngô Thanh Vân đã chuẩn bị cho bé Gạo liền mấy bộ áo dài xinh xắn để con diện đón Tết. Bộ đầu tiên là chiếc áo dài trắng tinh khôi, điểm xuyết hoa văn đỏ nổi bật, vừa nền nã vừa rực rỡ, mang đậm không khí xuân.

Bộ thứ hai là thiết kế hồng nhạt dịu dàng, kết hợp cùng mũ đội đầu đáng yêu, khiến bé Gạo trông như một "thiên thần nhỏ" trong những ngày đầu năm. Dù còn rất bé, nhưng Gạo đã nhanh chóng trở thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện, chiếm trọn cảm tình của mọi người xung quanh.

Ngô Thanh Vân - Huy Trần đón con gái đầu lòng tên là Gạo vào tháng 8/2025. Sau khi có thành viên mới, cặp đôi dành phần lớn thời gian cho gia đình bên cạnh công việc kinh doanh. Trên trang cá nhân, Ngô Thanh Vân mới đây đăng tải clip dài hơn 3 phút chia sẻ con gái mắc bệnh mạn tính là viêm da cơ địa.

