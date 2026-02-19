Lê Dương Bảo Lâm vô tình tiết lộ mức cát-xê 'không ngờ' của mình

Trong lúc giao lưu trên sân khấu, Trấn Thành bất ngờ pha trò khi “bắt lỗi” đàn em: “Làm MC mà dở quá, lấy tiền là phải có trách nhiệm chứ”. Không chịu thua, Lê Dương Bảo Lâm lập tức đáp trả bằng câu nói hóm hỉnh: “Em có lấy tiền đâu anh”, khiến cả khán phòng bật cười thích thú.

Mới đây, đoạn clip Lê Dương Bảo Lâm đảm nhận vai trò MC tại showcase giới thiệu Thỏ Ơi!! bất ngờ viral vì một chi tiết. Với phong cách hoạt náo quen thuộc, nam diễn viên liên tục tạo tiếng cười, giúp bầu không khí sự kiện trở nên sôi nổi và gần gũi hơn.

Màn tung hứng tự nhiên và ăn ý của hai nghệ sĩ nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Nhiều khán giả cho rằng chính sự thoải mái, thân tình ấy đã tạo nên năng lượng tích cực, đồng thời cho thấy mối quan hệ gắn bó, tôn trọng lẫn nhau giữa các nghệ sĩ trong showbiz Việt.

Đáng chú ý, Trấn Thành từng chia sẻ về lần mời Lê Dương Bảo Lâm tham gia dự án phim Tết 2025. Theo nam đạo diễn, khi được hỏi về cát-xê, Lê Dương Bảo Lâm không đưa ra con số cụ thể mà chỉ nói “bao nhiêu cũng được”, sẵn sàng góp mặt vì tình cảm anh em. Tuy nhiên, Trấn Thành đã thẳng thắn từ chối cách làm này và yêu cầu đàn em phải báo giá rõ ràng, cho thấy sự rạch ròi và chuyên nghiệp trong hợp tác công việc.

Trấn Thành không chỉ là đồng nghiệp, anh em thân thiết mà còn đóng vai trò người hướng dẫn, giúp Lê Dương Bảo Lâm phát triển kỹ năng diễn xuất và xây dựng hình ảnh trên màn ảnh. Trên màn ảnh rộng, hai nghệ sĩ từng hợp tác trong Bộ Tứ Báo Thủ, nơi Trấn Thành vừa đạo diễn vừa tham gia diễn xuất, còn Lê Dương Bảo Lâm đóng vai chính. Đây được xem là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Lê Dương Bảo Lâm, đánh dấu lần đầu anh được trao cơ hội thể hiện khả năng toàn diện dưới sự dẫn dắt trực tiếp của Trấn Thành.

Trước đó, Lê Dương Bảo Lâm cũng từng tham gia một vai nhỏ trong phim Nhà Bà Nữ do Trấn Thành thực hiện. Dù vai diễn không quá nổi bật, đây là cơ hội để Lê Dương Bảo Lâm tích lũy kinh nghiệm và từng bước xây dựng tên tuổi trong ngành phim Việt.