Vương Ngọc Văn 'ghi điểm' khi khoác lên mình bộ cổ trang thêu hoa tinh xảo

Trong không khí rộn ràng của mùa xuân, Vương Ngọc Văn mới đây thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong bộ ảnh cổ phục mang đậm tinh thần hoa xuân. Hình ảnh nữ diễn viên khoác lên mình bộ cổ trang thêu hoa tinh xảo nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ vẻ đẹp thanh nhã và thần thái dịu dàng, cổ điển.

Trong loạt hình được chia sẻ, Vương Ngọc Văn lựa chọn trang phục tông hồng phấn nhẹ, kết hợp cùng lớp voan mỏng tạo cảm giác mềm mại, bay bổng. Những chi tiết thêu hoa được xử lý tỉ mỉ, trải dọc thân áo và tay áo, góp phần làm nổi bật nét duyên dáng đặc trưng của cổ phục truyền thống. Phần tạo hình búi tóc cao, cài trâm hoa và phụ kiện ánh vàng giúp tổng thể thêm phần trang nhã, gợi liên tưởng đến hình ảnh mỹ nhân trong tranh xuân cổ điển. 

Điểm nhấn của bộ ảnh nằm ở thần thái tự nhiên mà Vương Ngọc Văn thể hiện. Ánh mắt trong veo nhưng vẫn toát lên nét quyến rũ kín đáo, vừa mềm mại vừa có chiều sâu, đúng tinh thần mà bộ cổ phục muốn truyền tải. Không cần tạo dáng cầu kỳ, chính sự tiết chế trong biểu cảm đã giúp hình ảnh của cô trở nên hài hòa và dễ tạo thiện cảm.

Vương Ngọc Văn 'ghi điểm' khi khoác lên mình bộ cổ trang thêu hoa tinh xảo - Ảnh 1Vương Ngọc Văn 'ghi điểm' khi khoác lên mình bộ cổ trang thêu hoa tinh xảo - Ảnh 2Vương Ngọc Văn 'ghi điểm' khi khoác lên mình bộ cổ trang thêu hoa tinh xảo - Ảnh 3Vương Ngọc Văn 'ghi điểm' khi khoác lên mình bộ cổ trang thêu hoa tinh xảo - Ảnh 4

Vương Ngọc Văn vốn được biết đến là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hoa ngữ, ghi dấu ấn qua nhiều dự án phim truyền hình với hình ảnh trong trẻo, gần gũi.

Thời gian gần đây, cô liên tục xuất hiện trong các bộ ảnh thời trang mang phong cách đa dạng, từ hiện đại đến truyền thống. Việc lựa chọn Hanfu trong dịp xuân không chỉ giúp nữ diễn viên làm mới hình ảnh cá nhân mà còn cho thấy sự phù hợp của cô với những tạo hình mang hơi hướng cổ điển.

Vương Ngọc Văn 'ghi điểm' khi khoác lên mình bộ cổ trang thêu hoa tinh xảo - Ảnh 5Vương Ngọc Văn 'ghi điểm' khi khoác lên mình bộ cổ trang thêu hoa tinh xảo - Ảnh 6

 

Bộ ảnh Vương Ngọc Văn duyên dáng trong cổ phục hoa xuân góp phần lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống thông qua lăng kính hiện đại. Với thần thái nhẹ nhàng và cách thể hiện tinh tế, nữ diễn viên đã mang đến một hình ảnh mùa xuân dịu dàng, đúng chất cổ điển nhưng vẫn gần gũi với khán giả hôm nay.

Vương Ngọc Văn thừa nhận thị trường phim Hoa ngữ gặp khó khăn

Vương Ngọc Văn thừa nhận thị trường phim Hoa ngữ gặp khó khăn

Buổi livestream của Vương Ngọc Văn leo lên top đầu xu hướng thịnh hành trên Weibo, khi cô nói về tình hình khó khăn của bản thân và thị trường phim Hoa ngữ.

