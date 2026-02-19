Vương Ngọc Văn 'ghi điểm' khi khoác lên mình bộ cổ trang thêu hoa tinh xảo

Trong loạt hình được chia sẻ, Vương Ngọc Văn lựa chọn trang phục tông hồng phấn nhẹ, kết hợp cùng lớp voan mỏng tạo cảm giác mềm mại, bay bổng. Những chi tiết thêu hoa được xử lý tỉ mỉ, trải dọc thân áo và tay áo, góp phần làm nổi bật nét duyên dáng đặc trưng của cổ phục truyền thống. Phần tạo hình búi tóc cao, cài trâm hoa và phụ kiện ánh vàng giúp tổng thể thêm phần trang nhã, gợi liên tưởng đến hình ảnh mỹ nhân trong tranh xuân cổ điển.

Điểm nhấn của bộ ảnh nằm ở thần thái tự nhiên mà Vương Ngọc Văn thể hiện. Ánh mắt trong veo nhưng vẫn toát lên nét quyến rũ kín đáo, vừa mềm mại vừa có chiều sâu, đúng tinh thần mà bộ cổ phục muốn truyền tải. Không cần tạo dáng cầu kỳ, chính sự tiết chế trong biểu cảm đã giúp hình ảnh của cô trở nên hài hòa và dễ tạo thiện cảm.