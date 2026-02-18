Phim mới của Vương Sở Nhiên đạt chứng nhận S+ Yunhe, độ thảo luận tăng mạnh, diễn xuất nhận nhiều lời khen

Sao quốc tế 18/02/2026 13:15

Giữa cuộc đua phim cuối năm nhiều cạnh tranh, dự án mới do Vương Sở Nhiên đóng chính bất ngờ vươn lên dẫn đầu bảng nhiệt độ. Chứng nhận S+ từ Yunhe cùng loạt phản hồi tích cực đang giúp nữ diễn viên ghi dấu bước ngoặt đáng chú ý.

Trong bối cảnh hàng loạt tác phẩm lớn lên sóng cùng thời điểm, Còn ra thể thống gì nữa? vẫn nhanh chóng tạo được vị thế riêng. Bộ phim được nền tảng dữ liệu Yunhe xếp hạng S+, đồng thời đứng đầu bảng nhiệt độ của Maoyan, trở thành 'ngựa ô' đáng chú ý của mùa phim. Thành tích này cho thấy hiệu quả phát sóng vượt mong đợi, đặc biệt khi phải cạnh tranh với nhiều dự án được đầu tư quy mô.

Điểm nhấn lớn nhất của tác phẩm nằm ở nhân vật Bùi Vãn Âm do Vương Sở Nhiên thể hiện. Trên màn ảnh, cô không chỉ khắc họa hình ảnh một “yêu phi” quyến rũ mà còn xây dựng chiều sâu nội tâm nhiều tầng lớp.

Phim mới của Vương Sở Nhiên đạt chứng nhận S+ Yunhe, độ thảo luận tăng mạnh, diễn xuất nhận nhiều lời khen - Ảnh 1Phim mới của Vương Sở Nhiên đạt chứng nhận S+ Yunhe, độ thảo luận tăng mạnh, diễn xuất nhận nhiều lời khen - Ảnh 2

Sự đối lập giữa vẻ ngoài sắc sảo và tính cách thông minh, thiện lương được thể hiện mạch lạc qua từng phân đoạn. Cách xử lý ánh mắt, nhịp thoại và biểu cảm giúp nhân vật vừa có chất hài hước, vừa giữ được sự thuyết phục. Trước đó, nữ diễn viên từng gắn với kiểu vai mỹ nhân lạnh lùng hoặc phản diện, khiến hình tượng phần nào bị đóng khung. Tuy nhiên, lần tái xuất này được xem là bước chuyển đáng kể.

Nhân vật mới mang màu sắc tươi sáng, có sự linh hoạt và nét đáng yêu bất ngờ, qua đó giúp cô cải thiện thiện cảm với khán giả. Nhiều ý kiến thừa nhận cái nhìn về Vương Sở Nhiên đã thay đổi sau bộ phim.

 Phim mới của Vương Sở Nhiên đạt chứng nhận S+ Yunhe, độ thảo luận tăng mạnh, diễn xuất nhận nhiều lời khen - Ảnh 3

Không chỉ dựa vào tạo hình bắt mắt, nữ diễn viên còn cho thấy khả năng kiểm soát tâm lý vai diễn ổn định. Các phân đoạn đối đầu cùng bạn diễn tạo nên điểm nhấn nhờ tiết tấu linh hoạt và phản ứng tự nhiên. Sự mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn để thử sức với hình tượng phức tạp được đánh giá là quyết định đúng thời điểm.

Thành công về dữ liệu lẫn phản hồi chuyên môn đang mở ra cơ hội mới cho Vương Sở Nhiên. Việc tác phẩm được công nhận S+ không chỉ mang ý nghĩa thành tích, mà còn là tín hiệu tích cực cho chặng đường tiếp theo. Với đà tăng trưởng hiện tại, nữ diễn viên được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì phong độ và mở rộng lựa chọn vai diễn trong tương lai.

Vương Sở Nhiên khóa môi Thừa Lỗi, hơn 3 triệu người chờ xem phim mới

Vương Sở Nhiên khóa môi Thừa Lỗi, hơn 3 triệu người chờ xem phim mới

Ngay khi nghe tin Còn Ra Thể Thống Gì Nữa sẽ lên sóng vào ngày 6/2, nhiều netizen hào hứng rằng kỳ nghỉ Tết này sẽ có phim hay để nhâm nhi. Lúc nào showbiz Hoa ngữ cũng có cả chục phim cổ trang xếp hàng chờ ra mắt nhưng Còn Ra Thể Thống Gì Nữa vẫn có nhiều điều khác biệt.

Xem thêm
Từ khóa:   Vương Sở Nhiên sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Vương Sở Nhiên khóa môi Thừa Lỗi, hơn 3 triệu người chờ xem phim mới

Vương Sở Nhiên khóa môi Thừa Lỗi, hơn 3 triệu người chờ xem phim mới

Vương Sở Nhiên dùng video AI quảng bá cho bộ phim mới đang gây tranh cãi

Vương Sở Nhiên dùng video AI quảng bá cho bộ phim mới đang gây tranh cãi

Vì sao Vương Sở Nhiên cận tới 6 độ nhưng thà đeo kính còn hơn phẫu thuật xóa cận?

Vì sao Vương Sở Nhiên cận tới 6 độ nhưng thà đeo kính còn hơn phẫu thuật xóa cận?

Vì sao Vương Sở Nhiên được khen là 'ngôi sao đẹp nhất lứa tiểu hoa sinh sau năm 1995'?

Vì sao Vương Sở Nhiên được khen là 'ngôi sao đẹp nhất lứa tiểu hoa sinh sau năm 1995'?

Vương Sở Nhiên và Trương Lăng Hách trở thành cặp đôi siêu phẩm trong 'Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn'

Vương Sở Nhiên và Trương Lăng Hách trở thành cặp đôi siêu phẩm trong 'Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn'

'Giây phút ấy vượt giới hạn' của Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên có ngoại truyện?

'Giây phút ấy vượt giới hạn' của Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên có ngoại truyện?

TIN MỚI NHẤT

Kể từ ngày mai, thứ Năm 19/2/2026, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 19/2/2026, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh gặp rắc rối vì tin đồn thất thiệt, Dương Mịch trở thành cái tên bị vạ lây

Triệu Lệ Dĩnh gặp rắc rối vì tin đồn thất thiệt, Dương Mịch trở thành cái tên bị vạ lây

Sao quốc tế 1 giờ 22 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 19/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mưa thuận gió hòa', tiền bạc rủng rỉnh, tài vận đỏ rực, càng chăm chỉ giàu sang vô đối

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 19/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mưa thuận gió hòa', tiền bạc rủng rỉnh, tài vận đỏ rực, càng chăm chỉ giàu sang vô đối

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 19/2/2026, Thần Tài báo mộng tài lộc, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 19/2/2026, Thần Tài báo mộng tài lộc, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Phim mới của Vương Sở Nhiên đạt chứng nhận S+ Yunhe, độ thảo luận tăng mạnh, diễn xuất nhận nhiều lời khen

Phim mới của Vương Sở Nhiên đạt chứng nhận S+ Yunhe, độ thảo luận tăng mạnh, diễn xuất nhận nhiều lời khen

Sao quốc tế 3 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 19/2/2026, 3 con giáp tay trái đón Lộc, tay phải cầm tiền, Phú Quý ngút trời, cuộc sống dư dả sung túc

Đúng ngày mai, thứ Năm 19/2/2026, 3 con giáp tay trái đón Lộc, tay phải cầm tiền, Phú Quý ngút trời, cuộc sống dư dả sung túc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 18/2/2026 (Mùng 2 Tết), 3 con giáp hưởng phước ăn Lộc lớn, giàu có đổi đời, không thành Tỷ Phú cũng làm đại gia

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/2/2026 (Mùng 2 Tết), 3 con giáp hưởng phước ăn Lộc lớn, giàu có đổi đời, không thành Tỷ Phú cũng làm đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Hé lộ cuộc sống trái ngược của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby sau 4 năm ly hôn

Hé lộ cuộc sống trái ngược của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby sau 4 năm ly hôn

Sao quốc tế 3 giờ 52 phút trước
Sáng mùng 2 Tết: YouTube gặp sự cố diện rộng toàn cầu

Sáng mùng 2 Tết: YouTube gặp sự cố diện rộng toàn cầu

Xã hội 4 giờ 42 phút trước
Đừng coi thường bó rau vài nghìn đồng, nó chính là "thần dược" bảo vệ tim phổi cho cả nhà

Đừng coi thường bó rau vài nghìn đồng, nó chính là "thần dược" bảo vệ tim phổi cho cả nhà

Dinh dưỡng 4 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 18/2/2026: Sụt giảm mạnh, vàng SJC có thể 'bốc hơi’ đến 7 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/2/2026: Sụt giảm mạnh, vàng SJC có thể 'bốc hơi’ đến 7 triệu/lượng

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 18/2/2026 (Mùng 2 Tết), 3 con giáp gặp vận đỏ liên tục, Thần Tài chỉ lối, tiền bạc dồi dào, sự nghiệp hưng thịnh

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 18/2/2026 (Mùng 2 Tết), 3 con giáp gặp vận đỏ liên tục, Thần Tài chỉ lối, tiền bạc dồi dào, sự nghiệp hưng thịnh

Ngỡ là món ăn chơi ngày Tết, ai ngờ loại hạt này lại là "thần dược" dưỡng tim, chắc xương cực đỉnh

Ngỡ là món ăn chơi ngày Tết, ai ngờ loại hạt này lại là "thần dược" dưỡng tim, chắc xương cực đỉnh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh gặp rắc rối vì tin đồn thất thiệt, Dương Mịch trở thành cái tên bị vạ lây

Triệu Lệ Dĩnh gặp rắc rối vì tin đồn thất thiệt, Dương Mịch trở thành cái tên bị vạ lây

Hé lộ cuộc sống trái ngược của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby sau 4 năm ly hôn

Hé lộ cuộc sống trái ngược của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby sau 4 năm ly hôn

'Mỹ nhân 4000 năm có một' Cúc Tịnh Y 'chơi lớn' phát lì xì 750 triệu đồng cho người hâm mộ

'Mỹ nhân 4000 năm có một' Cúc Tịnh Y 'chơi lớn' phát lì xì 750 triệu đồng cho người hâm mộ

Vì sao Đàm Tùng Vận bị 100 đoàn phim từ chối vì nhan sắc?

Vì sao Đàm Tùng Vận bị 100 đoàn phim từ chối vì nhan sắc?

Nữ ca sĩ nổi tiếng ôm chồng khóc trong nhà vệ sinh vì phát hiện ung thư, nay cấp cứu khi mang thai tháng 8

Nữ ca sĩ nổi tiếng ôm chồng khóc trong nhà vệ sinh vì phát hiện ung thư, nay cấp cứu khi mang thai tháng 8

Địch Lệ Nhiệt Ba "gây bão" trong Gala Xuân Vãn đêm giao thừa

Địch Lệ Nhiệt Ba "gây bão" trong Gala Xuân Vãn đêm giao thừa