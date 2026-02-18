'Mỹ nhân 4000 năm có một' Cúc Tịnh Y 'chơi lớn' phát lì xì 750 triệu đồng cho người hâm mộ

Cúc Tịnh Y đã cài đặt chế độ lì xì ngay trên tài khoản Weibo của mình với mệnh giá là 200 nghìn tệ (750 triệu đồng) cho 4 fan may mắn. Điều kiện đưa ra là 3 phong bao sẽ dành cho 3 fan hạng vàng ngẫu nhiên và chiếc còn lại dành cho fan cứng. Đây cũng là lần đầu tiên Cúc Tịnh Y phát lì xì online nên người hâm mộ không khỏi bất ngờ, thậm chí chưa chuẩn bị kịp tinh thần.

Trùng hợp thay, thời điểm “Tiểu Cúc” phát lì xì cũng là lúc tài khoản Weibo cô chạm ngưỡng 33 triệu follower. Điều này giúp “mỹ nữ 4000 năm” trở thành nữ idol có lượng người theo dõi nhiều nhất showbiz Trung Quốc, bỏ xa Ngu Thư Hân và Lưu Vũ Hân.

Màn lì xì của Cúc Tịnh Y ngay tối 29 Tết thực sự khiến MXH bùng nổ. Khi thông tin được lan truyền, cộng đồng người hâm mộ vừa choáng váng vừa phấn khích: người thì manifest xuyên đêm, người lại tiếc nuối vì không kịp tham gia. Không chỉ fandom, cư dân mạng bên ngoài cũng nhanh chóng nhập cuộc bàn luận. Nhiều ý kiến trầm trồ trước độ chịu chi của nữ nghệ sĩ, cho rằng đây là màn ăn mừng quá đẳng cấp khi tài khoản của cô vừa cán mốc 33 triệu người theo dõi. Một số khác phân tích rằng với vị thế hiện tại, mức cát-xê quảng cáo thuộc hàng top của Cúc Tịnh Y thì con số 750 triệu đồng chẳng là gì so với cô.

Một số tài khoản may mắn nhận được lì xì không giấu nổi sự phấn khích khi chia sẻ niềm vui trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, không ít người tỏ ra tiếc nuối vì “chậm tay” trong cuộc đua tốc độ nhận phong bao.

Những bình luận mang tính bông đùa, thể hiện sự “ghen tị đáng yêu”, càng khiến chủ đề này thêm phần sôi động trong đêm giao thừa.

Diễn ra đúng dịp Tết, khi phong bao đỏ tượng trưng cho may mắn đầu năm, hành động này được người hâm mộ xem như một “lộc xuân” ý nghĩa, đồng thời củng cố hình ảnh nghệ sĩ gần gũi, chú trọng tương tác với fan.

Hiệu ứng lan tỏa từ sự việc cũng góp phần gia tăng sự quan tâm tới các dự án sắp ra mắt của Cúc Tịnh Y như "Come to war" và "World of flowers", khi cộng đồng người hâm mộ đồng loạt kêu gọi ủng hộ cô.

Trước Cúc Tịnh Y, nhiều nghệ sĩ Hoa ngữ như Triệu Lộ Tư, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hay Lộc Hàm cũng từng phát hồng bao online vào dịp năm mới hoặc khi dự án phim khép lại như một cách tri ân người hâm mộ.

Tại Trung Quốc, hoạt động nghệ sĩ lì xì fan thường được thực hiện dưới hình thức hồng bao điện tử thông qua Weibo hoặc WeChat, với số lượng và điều kiện nhận tùy thuộc vào từng nghệ sĩ hoặc ê-kíp.

Những chương trình này không phải lúc nào cũng được thông báo chính thức, mà phần lớn thông tin lan truyền qua chia sẻ trong cộng đồng người hâm mộ.