Sáng mùng 2 Tết: YouTube gặp sự cố diện rộng toàn cầu

Xã hội 18/02/2026 11:39

Sáng 18/2, nhiều người không thể truy cập YouTube trên cả website, ứng dụng di động và TV thông minh.

Theo báo Người Lao Động, sáng 18/2 (tức Mùng 2 Tết Âm lịch), nhiều người dùng bất ngờ khi truy cập YouTube nhưng không thấy nội dung hiển thị trên trang chủ.

Giao diện gần như trống hoàn toàn, chỉ xuất hiện thông báo "Đã xảy ra lỗi", khiến trải nghiệm sử dụng bị gián đoạn ngay trong những ngày đầu năm mới.

Tình trạng này xảy ra trên nhiều thiết bị, bao gồm điện thoại di động, máy tính và ứng dụng YouTube trên tivi.

Đáng chú ý, với dịch vụ xem truyền hình trực tuyến trên smart TV, trang chủ cũng không hiển thị các nội dung đề xuất như thường lệ.

Sáng mùng 2 Tết: YouTube gặp sự cố diện rộng toàn cầu - Ảnh 1
Người dùng báo cáo về sự cố khi sử dụng YouTube vào sáng 18/2. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Theo báo Dân Trí, ghi nhận từ chuyên trang theo dõi sức khỏe mạng xã hội DownDetector, lượng người dùng gặp sự cố khi truy cập YouTube đã tăng vọt vào sáng 18/2. Đáng nói, vấn đề này xuất hiện trên cả ứng dụng ở nền tảng di động và TV.

Trên mạng xã hội, nhiều người dùng cũng chia sẻ ảnh chụp màn hình thông báo lỗi. Một số người dùng đã tìm giải pháp khắc phục sự cố bằng cách thử chuyển đổi kết nối di động và WiFi, nhưng tình trạng không được cải thiện.

Sự cố trên đặc biệt ảnh hưởng đến người dùng tại thị trường Việt Nam khi nhu cầu giải trí dịp nghỉ Tết Nguyên đán tăng cao. Nền tảng này hiện là nơi chia sẻ video nhạc, hài Tết, karaoke vốn có lượng truy cập lớn trong dịp nghỉ lễ.

Đến hơn 9 giờ 30 sáng, YouTube đã hoạt động trở lại như bình thường.

Sự cố xảy ra đúng dịp Tết, thời điểm YouTube là nguồn cung cấp nội dung giải trí quan trọng đối với nhiều gia đình, đặc biệt trên smart TV với các chương trình nhạc xuân, hài Tết, karaoke…

Không ít người dùng ban đầu nhầm tưởng thiết bị hoặc kết nối internet tại nhà gặp trục trặc trước khi nhận ra đây là lỗi diện rộng.

Đến nay, Google - công ty mẹ của YouTube, vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về nguyên nhân.

Năm vận số 1 (2026): Những điều nên làm để sống an yên và vững vàng hơn

Năm vận số 1 (2026): Những điều nên làm để sống an yên và vững vàng hơn

Kết thúc năm số 9 “thanh lọc” đầy biến động, một chu kỳ đã khép lại. Giờ đây, khi bước sang 2026, nhiều người cảm nhận rõ một nhịp chuyển mới trong cuộc sống. Công việc có dấu hiệu đổi thay, các mối quan hệ dần được sắp xếp lại, bản thân mỗi người cũng bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về những kế hoạch dài hạn cho tương lai. Theo chu kỳ vận số, năm 2026 được xem là năm vận số 1 – năm của khởi đầu, tái thiết và định hướng lại hành trình cá nhân.

