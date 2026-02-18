Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 18/2/2026 (Mùng 2 Tết), 3 con giáp gặp vận đỏ liên tục, Thần Tài chỉ lối, tiền bạc dồi dào, sự nghiệp hưng thịnh

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 18/2/2026 (Mùng 2 Tết), tuổi Sửu gặp nhiều thuận lợi dưới sự trợ giúp cục diện bán hợp. Công việc trở nên hanh thông suôn sẻ hơn nên con giáp này nhanh chóng có được thành quả đúng như mong muốn của mình.

Về phương diện tình cảm, người độc thân nếu biết tận dụng cơ hội sẽ sớm có thể gặp được nhân duyên của cuộc đời mình trong ngày Thổ sinh Kim. Bản mệnh đừng vội từ chối những lời hẹn hò, gặp mặt đến với mình, hãy cho đối phương và chính bản thân mình một cơ hội để hiểu thêm về nhau.

Tuổi Sửu tự tin vào năng lực của bản thân, thể hiện được những khía cạnh đặc biệt của mình, ghi dấu ấn đặc biệt với đồng nghiệp và cấp trên. Chắc hẳn bước đường tiến đến thành công của con giáp này sẽ còn rộng mở hơn ở phía trước.

Con giáp tuổi Mủi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 18/2/2026 (Mùng 2 Tết), nhờ cục diện Ngọ Mùi hợp Nhật nguyệt nên các mối nhân duyên của người tuổi Ngọ thêm hài hòa tốt đẹp. Đặc biệt là với các mối quan hệ hợp tác làm ăn, đây là ngày đôi bên có thể dễ dàng đi đến thỏa thuận ký kết hợp đồng.

Ảnh minh họa: Internet

Chưa kể có Thực Thần bảo trợ, vận may tiền bạc quả thực cứ liên tiếp tìm đến với con giáp này. Người làm kinh doanh nhanh chóng thu về khoản lợi nhuận không hề nhỏ trong những ngày cận Tết nguyên đán này.

Lại thêm Thổ tương sinh, đào hoa vượng sắc, phương diện tình cảm của người tuổi Mùi cũng khiến mọi người xung quanh phải ngưỡng mộ. Bạn và người ấy thể hiện sự hòa hợp tuyệt đối, bầu không khí ngọt ngào lan tỏa bởi sự thấu hiểu quan tâm mà cả hai dành cho nhau.

Con giáp tuổi Tuất

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 18/2/2026 (Mùng 2 Tết), công việc của tuổi Tuất trở nên suôn sẻ hơn bao giờ hết. Con giáp này dễ dàng có được sự ủng hộ tán đồng của mọi người xung quanh. Cơ hội hợp tác làm ăn cũng mở ra con đường sáng hơn cho tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Cát tinh ở bên, con giáp này sẽ sớm được giao những trọng trách hoàn toàn mới trong khoảng thời gian này. Đây chính là cơ hội để khẳng định mình, đừng bỏ lỡ cơ hội để tỏa sáng này.

Trong ngày Thổ sinh Kim, tuổi Tuất còn được đón nhận tin vui liên quan đến chuyện tình cảm. Người độc thân nhờ sức thu hút đặc biệt mà nhận được không ít lời tỏ tình của những vệ tinh vây quanh. Hãy lắng nghe trái tim mình và sớm tìm ra câu trả lời cho chính mình.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!