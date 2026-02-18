Ngỡ là món ăn chơi ngày Tết, ai ngờ loại hạt này lại là "thần dược" dưỡng tim, chắc xương cực đỉnh

Dinh dưỡng 18/02/2026 05:30

Hạt bí xanh là món ăn vặt bổ dưỡng được nhiều người yêu thích. Ngoài ra, hạt bí xanh còn được dùng để chế biến thành nhiều món ăn ngon với giá trị dinh dưỡng đặc biệt.

Hạt bí xanh tuy nhỏ nhưng lại chứa rất nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể con người. Không chỉ vậy, hạt bí xanh thường được dùng làm nguyên liệu chế biến các món ăn hấp dẫn và thơm ngon như bánh, kẹo, súp,… hay sử dụng trực tiếp như một món ăn vặt yêu thích.

Ngỡ là món ăn chơi ngày Tết, ai ngờ loại hạt này lại là 'thần dược' dưỡng tim, chắc xương cực đỉnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của hạt bị xanh 

Cải thiện chất lượng giấc ngủ và tinh thần

Nếu bạn thường xuyên gặp tình trạng khó ngủ, hạt bí là một giải pháp tự nhiên tuyệt vời nhờ chứa axit amin tryptophan - tiền chất giúp cơ thể sản sinh serotonin và melatonin (hormone điều hòa giấc ngủ). Việc nhâm nhi một ít hạt bí trước khi ngủ kết hợp với lượng magie dồi dào sẽ giúp thư giãn cơ bắp, giảm căng thẳng thần kinh, giúp bạn đi vào giấc ngủ nhanh hơn và ngủ sâu giấc hơn sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Kiểm soát đường huyết và phòng ngừa tiểu đường

Đối với những người đang kiểm soát lượng đường trong máu hoặc có nguy cơ mắc tiểu đường tuýp 2, hạt bí là một thực phẩm bổ trợ lý tưởng nhờ khả năng cải thiện độ nhạy của insulin. Hàm lượng magie cao trong hạt bí đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa đường, giúp ngăn ngừa tình trạng đường huyết tăng đột ngột sau bữa ăn và duy trì mức năng lượng ổn định cho cơ thể suốt cả ngày dài.

Ngỡ là món ăn chơi ngày Tết, ai ngờ loại hạt này lại là 'thần dược' dưỡng tim, chắc xương cực đỉnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường hệ miễn dịch tối ưu

Kẽm là một khoáng chất thiết yếu cho hoạt động của các tế bào miễn dịch và hạt bí chính là "kho báu" chứa đựng dưỡng chất này giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh từ môi trường. Việc nạp đủ kẽm từ hạt bí không chỉ giúp vết thương nhanh lành, tăng cường thị lực và khứu giác mà còn giúp cơ thể xây dựng hàng rào phòng thủ vững chắc trước các loại virus, vi khuẩn gây cảm cúm hoặc viêm nhiễm đường hô hấp.

Hỗ trợ sức khỏe xương khớp chắc khỏe

Hạt bí chứa một lượng lớn magie và phốt pho, hai khoáng chất quan trọng cấu thành nên cấu trúc xương và duy trì mật độ khoáng xương ổn định. Việc bổ sung hạt bí vào chế độ ăn giúp ngăn ngừa tình trạng loãng xương ở người cao tuổi, đồng thời hỗ trợ quá trình phát triển xương ở trẻ em và thanh thiếu niên, đảm bảo khung xương luôn chắc khỏe và dẻo dai theo thời gian.

Một số lưu ý khi sử dụng hạt bí xanh

Hạt bí xanh có thể bị mất đi các chất dinh dưỡng nếu bạn không ăn đúng cách. Một số điều cần lưu ý khi ăn hạt bí như sau:

Ngỡ là món ăn chơi ngày Tết, ai ngờ loại hạt này lại là 'thần dược' dưỡng tim, chắc xương cực đỉnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
  • Sử dụng đúng với mục đích ví dụ như dùng để nấu sữa thì nên chọn loại hạt còn tươi, còn nếu dùng để ăn liền, ăn chung với sữa chua thì chọn hạt đã tách vỏ sấy khô.
  • Trong hạt bí có một loại chất béo gây kích thích niêm mạc họng nên nếu ăn nhiều quá có thể dễ bị ho, khàn tiếng.
  • Chú ý cho trẻ em ăn để tránh tình trạng hóc vỏ hạt bí.
  • Sử dụng hạt bí xanh trong vòng 1 tháng kể từ ngày mở nắp hộp để tránh tình trạng bị ẩm mốc.
  • Lựa chọn địa chỉ bán hạt bí xanh uy tín và xem hạn sử dụng trên bao bì.
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