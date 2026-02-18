Đúng thời khắc giao thừa Bính Ngọ 2026, tiếng khóc chào đời của bé Nguyễn Huỳnh Anh Tuấn tại Bệnh viện Từ Dũ đã khiến cả phòng sinh vỡ òa, mở ra một khởi đầu năm mới đầy thiêng liêng và hy vọng.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, đại diện Bệnh viện Từ Dũ, chỉ trong 30 phút đầu tiên của năm mới, đã có 4 em bé (3 bé gái và 1 bé trai) chào đời khỏe mạnh. Đến chúc mừng các gia đình có sản phụ sinh em bé vào thời khắc thiêng liêng này có bác sĩ Trần Ngọc Hải - Giám đốc bệnh viện. Khoảnh khắc giao thừa không chỉ đánh dấu sự khởi đầu của một năm mới mà còn mở ra hành trình sống của những sinh linh bé nhỏ, gửi gắm niềm hy vọng, bình an và niềm tin vào tương lai.

Một trong những em bé đầu tiên chào đời đúng khoảnh khắc chuyển giao năm mới tại Bệnh viện Từ Dũ - Ảnh: Báo Thanh Niên Bệnh viện Từ Dũ đã chuẩn bị những món quà đặc biệt để chào đón các em bé chào đời trong thời khắc đầu năm mới. Năm bé Bính Ngọ sinh đúng giao thừa (trong đó bốn bé sinh tại Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM, một bé sinh tại Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 ở Cần Giờ) được tặng mỗi bé một miếng vàng 24K hình ngựa, tương đương 0,79 chỉ vàng như lời chúc may mắn đầu đời. Bên cạnh đó, bệnh viện còn trao 40 phần quà yêu thương đến các gia đình có em bé chào đời trong khoảnh khắc thiêng liêng đầu năm.

Không chỉ riêng những em bé đầu tiên, trong ngày đầu năm mới, bệnh viện còn đón chào hàng trăm công dân nhí khác ra đời an toàn - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, đằng sau niềm vui của các gia đình là sự thầm lặng của hàng trăm nhân viên y tế vẫn bền bỉ làm nhiệm vụ trong đêm giao thừa. Các kíp trực, đội ngũ y bác sĩ đã phối hợp nhịp nhàng, đảm bảo mọi ca sinh được chăm sóc kịp thời, an toàn, hướng đến mục tiêu cao nhất: mẹ tròn con vuông. Không chỉ riêng những em bé đầu tiên, trong ngày đầu năm mới, bệnh viện còn đón chào hàng trăm công dân nhí khác ra đời an toàn. Đây là minh chứng cho chuyên môn vững vàng và những nỗ lực thầm lặng của tập thể y tế trong việc bảo vệ sự sống ngay từ giây phút đầu đời. Sự kiện những em bé đầu tiên chào đời trong thời khắc giao thừa cũng là lời chúc đầu xuân đầy ý nghĩa, mở ra một khởi đầu tốt đẹp cho năm mới. Qua đó, Bệnh viện Từ Dũ tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng các gia đình trên hành trình chào đón những mầm sống mới với tinh thần tận tâm - trách nhiệm - nhân văn.

NÓNG: Khách giao dịch vàng từ 5 triệu đồng trở lên phải chuyển khoản Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) vừa công bố quy định thanh toán áp dụng đối với các giao dịch mua, bán và thu đổi vàng tại hệ thống của doanh nghiệp nhằm thực hiện các yêu cầu theo Nghị định 232/2025 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giao-thua-tai-benh-vien-tu-du-tang-vang-24k-cho-em-be-au-tien-cua-nam-binh-ngo-2026-753221.html