Giao thừa tại Bệnh viện Từ Dũ: Tặng vàng 24K cho em bé đầu tiên của năm Bính Ngọ 2026

Đời sống 18/02/2026 05:30

Đúng thời khắc giao thừa Bính Ngọ 2026, tiếng khóc chào đời của bé Nguyễn Huỳnh Anh Tuấn tại Bệnh viện Từ Dũ đã khiến cả phòng sinh vỡ òa, mở ra một khởi đầu năm mới đầy thiêng liêng và hy vọng.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, đại diện Bệnh viện Từ Dũ, chỉ trong 30 phút đầu tiên của năm mới, đã có 4 em bé (3 bé gái và 1 bé trai) chào đời khỏe mạnh. Đến chúc mừng các gia đình có sản phụ sinh em bé vào thời khắc thiêng liêng này có bác sĩ Trần Ngọc Hải - Giám đốc bệnh viện.

Khoảnh khắc giao thừa không chỉ đánh dấu sự khởi đầu của một năm mới mà còn mở ra hành trình sống của những sinh linh bé nhỏ, gửi gắm niềm hy vọng, bình an và niềm tin vào tương lai.

Giao thừa tại Bệnh viện Từ Dũ: Tặng vàng 24K cho em bé đầu tiên của năm Bính Ngọ 2026 - Ảnh 1
Một trong những em bé đầu tiên chào đời đúng khoảnh khắc chuyển giao năm mới tại Bệnh viện Từ Dũ - Ảnh: Báo Thanh Niên

Bệnh viện Từ Dũ đã chuẩn bị những món quà đặc biệt để chào đón các em bé chào đời trong thời khắc đầu năm mới. Năm bé Bính Ngọ sinh đúng giao thừa (trong đó bốn bé sinh tại Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM, một bé sinh tại Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 ở Cần Giờ) được tặng mỗi bé một miếng vàng 24K hình ngựa, tương đương 0,79 chỉ vàng như lời chúc may mắn đầu đời.

Bên cạnh đó, bệnh viện còn trao 40 phần quà yêu thương đến các gia đình có em bé chào đời trong khoảnh khắc thiêng liêng đầu năm.

Giao thừa tại Bệnh viện Từ Dũ: Tặng vàng 24K cho em bé đầu tiên của năm Bính Ngọ 2026 - Ảnh 2Giao thừa tại Bệnh viện Từ Dũ: Tặng vàng 24K cho em bé đầu tiên của năm Bính Ngọ 2026 - Ảnh 3
Không chỉ riêng những em bé đầu tiên, trong ngày đầu năm mới, bệnh viện còn đón chào hàng trăm công dân nhí khác ra đời an toàn - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, đằng sau niềm vui của các gia đình là sự thầm lặng của hàng trăm nhân viên y tế vẫn bền bỉ làm nhiệm vụ trong đêm giao thừa. Các kíp trực, đội ngũ y bác sĩ đã phối hợp nhịp nhàng, đảm bảo mọi ca sinh được chăm sóc kịp thời, an toàn, hướng đến mục tiêu cao nhất: mẹ tròn con vuông.

Không chỉ riêng những em bé đầu tiên, trong ngày đầu năm mới, bệnh viện còn đón chào hàng trăm công dân nhí khác ra đời an toàn. Đây là minh chứng cho chuyên môn vững vàng và những nỗ lực thầm lặng của tập thể y tế trong việc bảo vệ sự sống ngay từ giây phút đầu đời.

Sự kiện những em bé đầu tiên chào đời trong thời khắc giao thừa cũng là lời chúc đầu xuân đầy ý nghĩa, mở ra một khởi đầu tốt đẹp cho năm mới. Qua đó, Bệnh viện Từ Dũ tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng các gia đình trên hành trình chào đón những mầm sống mới với tinh thần tận tâm - trách nhiệm - nhân văn.

NÓNG: Khách giao dịch vàng từ 5 triệu đồng trở lên phải chuyển khoản

NÓNG: Khách giao dịch vàng từ 5 triệu đồng trở lên phải chuyển khoản

Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) vừa công bố quy định thanh toán áp dụng đối với các giao dịch mua, bán và thu đổi vàng tại hệ thống của doanh nghiệp nhằm thực hiện các yêu cầu theo Nghị định 232/2025 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Xem thêm
Từ khóa:   Bệnh viện Từ Dũ tặng vàng may mắn tin moi

TIN MỚI NHẤT

Căn nhà 3 tầng tại TP.HCM bốc cháy dữ dội, giải cứu 4 người bị mắc kẹt

Căn nhà 3 tầng tại TP.HCM bốc cháy dữ dội, giải cứu 4 người bị mắc kẹt

Đời sống 37 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 18/2/2026 (Mùng 2 Tết), 3 con giáp gặp vận đỏ liên tục, Thần Tài chỉ lối, tiền bạc dồi dào, sự nghiệp hưng thịnh

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 18/2/2026 (Mùng 2 Tết), 3 con giáp gặp vận đỏ liên tục, Thần Tài chỉ lối, tiền bạc dồi dào, sự nghiệp hưng thịnh

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 18/2/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, hồng phúc sâu dày

Đúng hôm nay, thứ Tư 18/2/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Giao thừa tại Bệnh viện Từ Dũ: Tặng vàng 24K cho em bé đầu tiên của năm Bính Ngọ 2026

Giao thừa tại Bệnh viện Từ Dũ: Tặng vàng 24K cho em bé đầu tiên của năm Bính Ngọ 2026

Đời sống 1 giờ 7 phút trước
Ngỡ là món ăn chơi ngày Tết, ai ngờ loại hạt này lại là "thần dược" dưỡng tim, chắc xương cực đỉnh

Ngỡ là món ăn chơi ngày Tết, ai ngờ loại hạt này lại là "thần dược" dưỡng tim, chắc xương cực đỉnh

Dinh dưỡng 1 giờ 7 phút trước
NÓNG: Danh tính cô gái bị bắt giam vì tạt sơn nhà người yêu cũ cho 'bõ tức'

NÓNG: Danh tính cô gái bị bắt giam vì tạt sơn nhà người yêu cũ cho 'bõ tức'

Đời sống 1 giờ 22 phút trước
Cập nhật công thức xôi chim phiên bản 2026: Đơn giản hóa các bước mà hương vị vẫn ngon khó cưỡng

Cập nhật công thức xôi chim phiên bản 2026: Đơn giản hóa các bước mà hương vị vẫn ngon khó cưỡng

Món ngon mỗi ngày 1 giờ 37 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 18/2/2026, 3 con giáp ồ ạt đón nhận lộc, vét hết tiền bạc của thiên hạ, hưởng trọn vinh hoa phú quý

Sau hôm nay, thứ Tư 18/2/2026, 3 con giáp ồ ạt đón nhận lộc, vét hết tiền bạc của thiên hạ, hưởng trọn vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/2/2026), 3 con giáp danh lợi song toàn, kinh doanh vượng phát, thu hái bộn tiền, hỷ sự lâm môn

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/2/2026), 3 con giáp danh lợi song toàn, kinh doanh vượng phát, thu hái bộn tiền, hỷ sự lâm môn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Cuối ngày hôm nay (18/2/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (18/2/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 17/2/2026: Chưa dừng đà tăng, vàng SJC biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 17/2/2026: Chưa dừng đà tăng, vàng SJC biến động bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 18/2/2026 (Mùng 2 Tết), 3 con giáp Thần Tài 'nâng niu', bận rộn đếm tiền, Tài Lộc rực rỡ, đổi đời từ hai bàn tay trắng

Đúng ngày mai, thứ Tư 18/2/2026 (Mùng 2 Tết), 3 con giáp Thần Tài 'nâng niu', bận rộn đếm tiền, Tài Lộc rực rỡ, đổi đời từ hai bàn tay trắng

Đúng 20h hôm nay, ngày 17/2/2026 (Mùng 1 Tết), 3 con giáp xòe tay hứng Hồng Phúc, giàu có vô biên, không thắng lớn cũng trúng đậm

Đúng 20h hôm nay, ngày 17/2/2026 (Mùng 1 Tết), 3 con giáp xòe tay hứng Hồng Phúc, giàu có vô biên, không thắng lớn cũng trúng đậm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Căn nhà 3 tầng tại TP.HCM bốc cháy dữ dội, giải cứu 4 người bị mắc kẹt

Căn nhà 3 tầng tại TP.HCM bốc cháy dữ dội, giải cứu 4 người bị mắc kẹt

NÓNG: Danh tính cô gái bị bắt giam vì tạt sơn nhà người yêu cũ cho 'bõ tức'

NÓNG: Danh tính cô gái bị bắt giam vì tạt sơn nhà người yêu cũ cho 'bõ tức'

Giá vàng hôm nay, ngày 17/2/2026: Chưa dừng đà tăng, vàng SJC biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 17/2/2026: Chưa dừng đà tăng, vàng SJC biến động bất ngờ

Kiêng 5 điều này ùng 1, Thần Tài tự gõ cửa

Kiêng 5 điều này ùng 1, Thần Tài tự gõ cửa

NÓNG: Khách giao dịch vàng từ 5 triệu đồng trở lên phải chuyển khoản

NÓNG: Khách giao dịch vàng từ 5 triệu đồng trở lên phải chuyển khoản

Giá vàng hôm nay, ngày 16/2/2026: Vàng nhẫn bằng vàng miếng, neo giá 181 triệu /lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 16/2/2026: Vàng nhẫn bằng vàng miếng, neo giá 181 triệu /lượng