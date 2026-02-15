Danh tính cô gái đâm bạn trai tử vong trong nhà trọ ở Tây Ninh

Đời sống 15/02/2026 18:16

Ngày 14/2, Công an xã Tân Hưng cho biết đã có báo cáo gửi Công an tỉnh Tây Ninh về vụ “giết người” xảy ra tại một căn nhà thuộc ấp Gò Thuyền B.

Đây là vụ án gây xôn xao dư luận địa phương bởi cả nạn nhân và nghi phạm đều ở độ tuổi vị thành niên, từ 16 đến 17 tuổi.

Khoảng 4h30 ngày 13/2, Công an xã Tân Hưng nhận tin báo về một vụ việc có dấu hiệu tội phạm xảy ra tại địa điểm trên. Nạn nhân được xác định là T.H.N. (17 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thạnh).

Danh tính cô gái đâm bạn trai tử vong trong nhà trọ ở Tây Ninh - Ảnh 1
Nhà trọ nơi xảy ra vụ án mạng - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, ngay sau đó, lực lượng chức năng có mặt bảo vệ hiện trường, tiến hành xác minh và xác định người liên quan là N.T.N.Y. (16 tuổi, ngụ xã Hòa Minh, tỉnh Vĩnh Long).

Tại cơ quan công an, bước đầu Y. khai nhận, khoảng 2h cùng ngày, tại phòng số 8 nhà trọ Minh Anh, giữa Y. và N. xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi. Trong lúc thiếu kiềm chế, Y. đã dùng kéo tấn công N., khiến nạn nhân bị thương.

Dù được đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế địa phương, nạn nhân không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Hiện các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.

