Danh tính người phụ nữ tử vong dưới bánh xe tải chiều 26 Tết

Đời sống 14/02/2026 11:56

Đến 17h hôm nay (13/2), Công an TPHCM tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn phường Bình Dương, khiến một người tử vong.

Theo thông tin từ báo Dân trí, chiều 13/2, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an phường Bình Dương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe vệ sinh môi trường và xe đạp khiến cụ bà tử vong.

Khoảng 14h30 cùng ngày, nam tài xế lái xe vệ sinh môi trường mang biển số 61C-314.09 chạy trên đường Phạm Ngọc Thạch, theo hướng từ đường Mỹ Phước - Tân Vạn đi đường Huỳnh Văn Lũy (trước đây thuộc TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Khi đến điểm giao với đường Huỳnh Văn Lũy, tài xế đánh lái phương tiện rẽ phải và xảy ra va chạm với bà cụ khoảng 70 tuổi đi xe đạp.

Danh tính người phụ nữ tử vong dưới bánh xe tải chiều 26 Tết - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vụ va chạm làm bà cụ ngã xuống đường và bị xe cán tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, công an có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để làm rõ nguyên nhân.

Cháy nhà dân ở Hà Nội ngày cận Tết, cảnh sát giải cứu 2 người đang mắc kẹt

Cháy nhà dân ở Hà Nội ngày cận Tết, cảnh sát giải cứu 2 người đang mắc kẹt

Phát hiện một cụ già và một em nhỏ mắc kẹt tại tầng 2, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tổ chức thoát khói, tiếp cận và đưa nạn nhân xuống vị trí an toàn.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao tohong tử vong tin moi

TIN MỚI NHẤT

Đầu năm mới Bính Ngọ, 3 con giáp trúng số độc đắc, có căn đại phú quý, gánh tiền mỏi vai, ôm tiền bạc tỷ, giàu có phát hờn

Đầu năm mới Bính Ngọ, 3 con giáp trúng số độc đắc, có căn đại phú quý, gánh tiền mỏi vai, ôm tiền bạc tỷ, giàu có phát hờn

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Trần Tinh Húc liên tiếp nhiều dự án nhưng thành tích không như kỳ vọng, làm dấy lên lo ngại về vị thế

Trần Tinh Húc liên tiếp nhiều dự án nhưng thành tích không như kỳ vọng, làm dấy lên lo ngại về vị thế

Sao quốc tế 1 giờ 0 phút trước
Mẹ làm rơi điện thoại trúng đầu, em bé 2 tháng tuổi bị chấn thương sọ não

Mẹ làm rơi điện thoại trúng đầu, em bé 2 tháng tuổi bị chấn thương sọ não

Sức khỏe 1 giờ 4 phút trước
Từ giờ đến Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ, 3 con giáp này vô cùng vượng khí, hân hoan đón Tài Lộc, tìm thấy cơ hội Phát Tài

Từ giờ đến Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ, 3 con giáp này vô cùng vượng khí, hân hoan đón Tài Lộc, tìm thấy cơ hội Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Danh tính người phụ nữ tử vong dưới bánh xe tải chiều 26 Tết

Danh tính người phụ nữ tử vong dưới bánh xe tải chiều 26 Tết

Đời sống 1 giờ 33 phút trước
Bạch Lộc chính thức mở màn năm 2026 bằng chuỗi thành tích 'khủng'

Bạch Lộc chính thức mở màn năm 2026 bằng chuỗi thành tích 'khủng'

Sao quốc tế 1 giờ 46 phút trước
Ngỡ là rau gia vị "cho không" ở chợ Việt, ai ngờ lại là vị thuốc quý ngang nhân sâm

Ngỡ là rau gia vị "cho không" ở chợ Việt, ai ngờ lại là vị thuốc quý ngang nhân sâm

Dinh dưỡng 2 giờ 0 phút trước
Muối hành tím ngày Tết cực nhàn: Công thức đơn giản, hành giòn ngon mà không lo đóng váng

Muối hành tím ngày Tết cực nhàn: Công thức đơn giản, hành giòn ngon mà không lo đóng váng

Món ngon mỗi ngày 2 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc tiền tỷ vào đúng 3 ngày liên tiếp tới (27, 28 và 29 Tết), 3 con giáp vận số lên hương, nghèo mấy cũng giàu, Phú Quý bất tận

Trúng số độc đắc tiền tỷ vào đúng 3 ngày liên tiếp tới (27, 28 và 29 Tết), 3 con giáp vận số lên hương, nghèo mấy cũng giàu, Phú Quý bất tận

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Thần Tài lẫn quý nhân ra sức phù trợ sau ngày 15/2/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Thần Tài lẫn quý nhân ra sức phù trợ sau ngày 15/2/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Ăn cua quỷ chứa độc tố cực mạnh để 'câu view', nữ vlogger tử vong

Ăn cua quỷ chứa độc tố cực mạnh để 'câu view', nữ vlogger tử vong

Cảnh báo: Người phụ nữ ở Hà Nội bị lừa 82 tỷ đồng khi mua vàng trực tuyến

Cảnh báo: Người phụ nữ ở Hà Nội bị lừa 82 tỷ đồng khi mua vàng trực tuyến

Đúng ngày mai, thứ Bảy 14/2/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, xây nhà to, nằm không hưởng phúc, vạn điều viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 14/2/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, xây nhà to, nằm không hưởng phúc, vạn điều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cháy nhà dân ở Hà Nội ngày cận Tết, cảnh sát giải cứu 2 người đang mắc kẹt

Cháy nhà dân ở Hà Nội ngày cận Tết, cảnh sát giải cứu 2 người đang mắc kẹt

6 uống rượu ngâm ở Đồng Tháp, 3 người tử vong

6 uống rượu ngâm ở Đồng Tháp, 3 người tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 14/2/2026: Tăng mạnh trở lại, vàng miếng SJC vượt mức 181 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/2/2026: Tăng mạnh trở lại, vàng miếng SJC vượt mức 181 triệu đồng/lượng

Dựng cây nêu đón Tết, 3 thanh niên bị điện giật ngã gục xuống đất

Dựng cây nêu đón Tết, 3 thanh niên bị điện giật ngã gục xuống đất

Cảnh báo: Người phụ nữ ở Hà Nội bị lừa 82 tỷ đồng khi mua vàng trực tuyến

Cảnh báo: Người phụ nữ ở Hà Nội bị lừa 82 tỷ đồng khi mua vàng trực tuyến

Xót xa bé trai bị bỏ rơi trước nhà dân kèm lá thư viết vội

Xót xa bé trai bị bỏ rơi trước nhà dân kèm lá thư viết vội