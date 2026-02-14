Đến 17h hôm nay (13/2), Công an TPHCM tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn phường Bình Dương, khiến một người tử vong.

Theo thông tin từ báo Dân trí, chiều 13/2, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an phường Bình Dương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe vệ sinh môi trường và xe đạp khiến cụ bà tử vong.

Khoảng 14h30 cùng ngày, nam tài xế lái xe vệ sinh môi trường mang biển số 61C-314.09 chạy trên đường Phạm Ngọc Thạch, theo hướng từ đường Mỹ Phước - Tân Vạn đi đường Huỳnh Văn Lũy (trước đây thuộc TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Khi đến điểm giao với đường Huỳnh Văn Lũy, tài xế đánh lái phương tiện rẽ phải và xảy ra va chạm với bà cụ khoảng 70 tuổi đi xe đạp.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vụ va chạm làm bà cụ ngã xuống đường và bị xe cán tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, công an có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để làm rõ nguyên nhân.

