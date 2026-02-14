Nhã Phương tái xuất sau sinh con thứ 3, bất ngờ hôn Trường Giang trên thảm đỏ

Hậu trường 14/02/2026 10:36

Tối 13/2, Nhã Phương dự buổi công chiếu phim điện ảnh Nhà ba tôi một phòng ở TP HCM. Cô diện đầm lụa dài, búi tóc, trang điểm tự nhiên. Người đẹp cười rạng rỡ khi sánh đôi cùng ông xã trên thảm đỏ.

Tối 13/2, bầu không khí ở TP.HCM nóng lên khi buổi họp báo ra mắt Nhà Ba Tôi Một Phòng chính thức sáng đèn. Đây là tác phẩm đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của Trường Giang ở vai trò diễn viên, đồng thời là lần đầu tiên ngồi ghế đạo diễn và nhà sản xuất. Vì thế, Nhà Ba Tôi Một Phòng nhận được sự kỳ vọng lớn trên đường đua phim Tết Việt. Thảm đỏ quy tụ nhiều ngôi sao Vbiz được yêu thích như Trường Giang, Nhã Phương, Ninh Dương Lan Ngọc, Ngô Kiến Huy, Lê Khánh, Thuý Ngân, Trương Quỳnh Anh, Diệu Nhi, Kiều Minh Tuấn, HIEUTHUHAI...

Nhiều bạn bè, đồng nghiệp và khán giả khen dung mạo của Nhã Phương sau sinh. Các khoảnh khắc của người đẹp được fan chia sẻ trên nền tảng số, hút lượt xem.

Nhã Phương tái xuất sau sinh con thứ 3, bất ngờ hôn Trường Giang trên thảm đỏ - Ảnh 1
Diễn viên Nhã Phương tái xuất sau sinh ủng hộ chồng

Nhã Phương chiếm trọn spotlight tại sự kiện của ông xã với giao diện vô thực như nữ thần. Cô bước tới thảm đỏ trong váy trắng metallic óng ánh bắt mắt, điểm xuyết với đó là tà áo choàng tone-sur-tone, giúp tổng thể tạo hình trở nên sang trọng, quyền lực nhưng vẫn được nét nữ tính. Qua ống kính cam thường, Nhã Phương hiện lên nét căng, da dẻ mướt mườn mượt không cần đến filter. Dù bụng có lộ "bé mỡ" nhưng vóc dáng của cô vẫn là miễn chê. Trạng thái và phong độ nhan sắc của nữ diễn viên chưa bao giờ làm người hâm mộ thất vọng. 

 

Cô cho biết sinh thường nên sức khỏe hồi phục nhanh. Nhã Phương xuống cân nhờ cho con bú sữa mẹ hoàn toàn, kết hợp chế độ nghỉ ngơi, tập luyện thể dục nhẹ nhàng. Chưa qua tháng đầu ở cữ nhưng người đẹp muốn có mặt tại sự kiện để cổ vũ ông xã trong lần đầu lấn sân làm nhà sản xuất, đạo diễn phim. Trước đó, khi ở giữa thai kỳ, cô giúp chồng tuyển chọn diễn viên cho dự án.

Nhã Phương tái xuất sau sinh con thứ 3, bất ngờ hôn Trường Giang trên thảm đỏ - Ảnh 2
Diễn viên Nhã Phương lần đầu xuất hiện sau khi sinh con thứ 3 để ủng hộ tinh thần ông xã Trường Giang ra mắt phim

Cô sinh con thứ ba hôm 23/1, hiện chưa tiết lộ giới tính em bé. Nhã Phương chuyển dạ, nhập viện mà không có Trường Giang bên cạnh do anh vướng lịch làm việc. Trong cả ba lần, cô đều tự mình vượt cạn. Diễn viên nói: "Nhiều lúc tôi tự hỏi không hiểu vì sao bản thân lại mạnh mẽ đến vậy". Còn Trường Giang cho biết "nể phục và biết ơn bà xã rất nhiều".

Nhã Phương, 36 tuổi, quê Đăk Lăk, diễn xuất từ năm 19 tuổi. Cô góp mặt trong các phim điện ảnh như Quả tim máu, Vừa đi vừa khóc, 49 ngày, Tuổi thanh xuân. Cô kết hôn với Trường Giang vào tháng 9/2018 sau bốn năm gắn bó.

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Chiều 12/2, ê kíp phim Tết Thỏ ơi!! có buổi chiếu phim đầu tiên cho giới truyền thông tại TP.HCM. Đạo diễn Trấn Thành cùng các diễn viên LyLy, Pháo, Vĩnh Đam, Văn Mai Hương, Quốc Anh, Quỳnh Anh Shyn, Ngọc Nguyễn... tham dự.

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