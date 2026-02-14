Nhã Phương tái xuất sau sinh con thứ 3, bất ngờ hôn Trường Giang trên thảm đỏ

Hậu trường 14/02/2026 10:36

Tối 13/2, Nhã Phương dự buổi công chiếu phim điện ảnh Nhà ba tôi một phòng ở TP HCM. Cô diện đầm lụa dài, búi tóc, trang điểm tự nhiên. Người đẹp cười rạng rỡ khi sánh đôi cùng ông xã trên thảm đỏ.

Tối 13/2, bầu không khí ở TP.HCM nóng lên khi buổi họp báo ra mắt Nhà Ba Tôi Một Phòng chính thức sáng đèn. Đây là tác phẩm đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của Trường Giang ở vai trò diễn viên, đồng thời là lần đầu tiên ngồi ghế đạo diễn và nhà sản xuất. Vì thế, Nhà Ba Tôi Một Phòng nhận được sự kỳ vọng lớn trên đường đua phim Tết Việt. Thảm đỏ quy tụ nhiều ngôi sao Vbiz được yêu thích như Trường Giang, Nhã Phương, Ninh Dương Lan Ngọc, Ngô Kiến Huy, Lê Khánh, Thuý Ngân, Trương Quỳnh Anh, Diệu Nhi, Kiều Minh Tuấn, HIEUTHUHAI...

Nhiều bạn bè, đồng nghiệp và khán giả khen dung mạo của Nhã Phương sau sinh. Các khoảnh khắc của người đẹp được fan chia sẻ trên nền tảng số, hút lượt xem.

Nhã Phương tái xuất sau sinh con thứ 3, bất ngờ hôn Trường Giang trên thảm đỏ - Ảnh 1
Diễn viên Nhã Phương tái xuất sau sinh ủng hộ chồng

Nhã Phương chiếm trọn spotlight tại sự kiện của ông xã với giao diện vô thực như nữ thần. Cô bước tới thảm đỏ trong váy trắng metallic óng ánh bắt mắt, điểm xuyết với đó là tà áo choàng tone-sur-tone, giúp tổng thể tạo hình trở nên sang trọng, quyền lực nhưng vẫn được nét nữ tính. Qua ống kính cam thường, Nhã Phương hiện lên nét căng, da dẻ mướt mườn mượt không cần đến filter. Dù bụng có lộ "bé mỡ" nhưng vóc dáng của cô vẫn là miễn chê. Trạng thái và phong độ nhan sắc của nữ diễn viên chưa bao giờ làm người hâm mộ thất vọng. 

 

Cô cho biết sinh thường nên sức khỏe hồi phục nhanh. Nhã Phương xuống cân nhờ cho con bú sữa mẹ hoàn toàn, kết hợp chế độ nghỉ ngơi, tập luyện thể dục nhẹ nhàng. Chưa qua tháng đầu ở cữ nhưng người đẹp muốn có mặt tại sự kiện để cổ vũ ông xã trong lần đầu lấn sân làm nhà sản xuất, đạo diễn phim. Trước đó, khi ở giữa thai kỳ, cô giúp chồng tuyển chọn diễn viên cho dự án.

Nhã Phương tái xuất sau sinh con thứ 3, bất ngờ hôn Trường Giang trên thảm đỏ - Ảnh 2
Diễn viên Nhã Phương lần đầu xuất hiện sau khi sinh con thứ 3 để ủng hộ tinh thần ông xã Trường Giang ra mắt phim

Cô sinh con thứ ba hôm 23/1, hiện chưa tiết lộ giới tính em bé. Nhã Phương chuyển dạ, nhập viện mà không có Trường Giang bên cạnh do anh vướng lịch làm việc. Trong cả ba lần, cô đều tự mình vượt cạn. Diễn viên nói: "Nhiều lúc tôi tự hỏi không hiểu vì sao bản thân lại mạnh mẽ đến vậy". Còn Trường Giang cho biết "nể phục và biết ơn bà xã rất nhiều".

Nhã Phương, 36 tuổi, quê Đăk Lăk, diễn xuất từ năm 19 tuổi. Cô góp mặt trong các phim điện ảnh như Quả tim máu, Vừa đi vừa khóc, 49 ngày, Tuổi thanh xuân. Cô kết hôn với Trường Giang vào tháng 9/2018 sau bốn năm gắn bó.

Trấn Thành đầu tư 2 triệu USD cho phim điện ảnh, khẳng định 'đóng thuế mỗi năm không thiếu 1 đồng'

Trấn Thành đầu tư 2 triệu USD cho phim điện ảnh, khẳng định 'đóng thuế mỗi năm không thiếu 1 đồng'

Chiều 12/2, ê kíp phim Tết Thỏ ơi!! có buổi chiếu phim đầu tiên cho giới truyền thông tại TP.HCM. Đạo diễn Trấn Thành cùng các diễn viên LyLy, Pháo, Vĩnh Đam, Văn Mai Hương, Quốc Anh, Quỳnh Anh Shyn, Ngọc Nguyễn... tham dự.

Xem thêm
Từ khóa:   Nhã Phương Trường Giang sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Đầu năm mới Bính Ngọ, 3 con giáp trúng số độc đắc, có căn đại phú quý, gánh tiền mỏi vai, ôm tiền bạc tỷ, giàu có phát hờn

Đầu năm mới Bính Ngọ, 3 con giáp trúng số độc đắc, có căn đại phú quý, gánh tiền mỏi vai, ôm tiền bạc tỷ, giàu có phát hờn

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Trần Tinh Húc liên tiếp nhiều dự án nhưng thành tích không như kỳ vọng, làm dấy lên lo ngại về vị thế

Trần Tinh Húc liên tiếp nhiều dự án nhưng thành tích không như kỳ vọng, làm dấy lên lo ngại về vị thế

Sao quốc tế 1 giờ 0 phút trước
Mẹ làm rơi điện thoại trúng đầu, em bé 2 tháng tuổi bị chấn thương sọ não

Mẹ làm rơi điện thoại trúng đầu, em bé 2 tháng tuổi bị chấn thương sọ não

Sức khỏe 1 giờ 4 phút trước
Từ giờ đến Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ, 3 con giáp này vô cùng vượng khí, hân hoan đón Tài Lộc, tìm thấy cơ hội Phát Tài

Từ giờ đến Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ, 3 con giáp này vô cùng vượng khí, hân hoan đón Tài Lộc, tìm thấy cơ hội Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Danh tính người phụ nữ tử vong dưới bánh xe tải chiều 26 Tết

Danh tính người phụ nữ tử vong dưới bánh xe tải chiều 26 Tết

Đời sống 1 giờ 33 phút trước
Bạch Lộc chính thức mở màn năm 2026 bằng chuỗi thành tích 'khủng'

Bạch Lộc chính thức mở màn năm 2026 bằng chuỗi thành tích 'khủng'

Sao quốc tế 1 giờ 47 phút trước
Ngỡ là rau gia vị "cho không" ở chợ Việt, ai ngờ lại là vị thuốc quý ngang nhân sâm

Ngỡ là rau gia vị "cho không" ở chợ Việt, ai ngờ lại là vị thuốc quý ngang nhân sâm

Dinh dưỡng 2 giờ 0 phút trước
Muối hành tím ngày Tết cực nhàn: Công thức đơn giản, hành giòn ngon mà không lo đóng váng

Muối hành tím ngày Tết cực nhàn: Công thức đơn giản, hành giòn ngon mà không lo đóng váng

Món ngon mỗi ngày 2 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc tiền tỷ vào đúng 3 ngày liên tiếp tới (27, 28 và 29 Tết), 3 con giáp vận số lên hương, nghèo mấy cũng giàu, Phú Quý bất tận

Trúng số độc đắc tiền tỷ vào đúng 3 ngày liên tiếp tới (27, 28 và 29 Tết), 3 con giáp vận số lên hương, nghèo mấy cũng giàu, Phú Quý bất tận

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Thần Tài lẫn quý nhân ra sức phù trợ sau ngày 15/2/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Thần Tài lẫn quý nhân ra sức phù trợ sau ngày 15/2/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Ăn cua quỷ chứa độc tố cực mạnh để 'câu view', nữ vlogger tử vong

Ăn cua quỷ chứa độc tố cực mạnh để 'câu view', nữ vlogger tử vong

Cảnh báo: Người phụ nữ ở Hà Nội bị lừa 82 tỷ đồng khi mua vàng trực tuyến

Cảnh báo: Người phụ nữ ở Hà Nội bị lừa 82 tỷ đồng khi mua vàng trực tuyến

Đúng ngày mai, thứ Bảy 14/2/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, xây nhà to, nằm không hưởng phúc, vạn điều viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 14/2/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, xây nhà to, nằm không hưởng phúc, vạn điều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trấn Thành phản hồi việc 'Thỏ ơi' có ngôn từ tục tĩu, tiết lộ phản ứng khi bị công kích trên mạng xã hội

Trấn Thành phản hồi việc 'Thỏ ơi' có ngôn từ tục tĩu, tiết lộ phản ứng khi bị công kích trên mạng xã hội

Trấn Thành đầu tư 2 triệu USD cho phim điện ảnh, khẳng định 'đóng thuế mỗi năm không thiếu 1 đồng'

Trấn Thành đầu tư 2 triệu USD cho phim điện ảnh, khẳng định 'đóng thuế mỗi năm không thiếu 1 đồng'

YouTuber Khoa Pug đầu tư thua lỗ, tuyên bố phá sản

YouTuber Khoa Pug đầu tư thua lỗ, tuyên bố phá sản

Tiết lộ cuộc hôn nhân 18 năm của Hồng Đăng và bà xã

Tiết lộ cuộc hôn nhân 18 năm của Hồng Đăng và bà xã

Trường Giang khuyên Đình Bắc: Cầu thủ muốn thành công thì phải tránh xa showbiz?

Trường Giang khuyên Đình Bắc: Cầu thủ muốn thành công thì phải tránh xa showbiz?

Động thái lạ giữa đêm của diễn viên Phương Oanh gây chú ý

Động thái lạ giữa đêm của diễn viên Phương Oanh gây chú ý