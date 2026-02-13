Trấn Thành đầu tư 2 triệu USD cho phim điện ảnh, khẳng định 'đóng thuế mỗi năm không thiếu 1 đồng'

Hậu trường 13/02/2026 11:10

Chiều 12/2, ê kíp phim Tết Thỏ ơi!! có buổi chiếu phim đầu tiên cho giới truyền thông tại TP.HCM. Đạo diễn Trấn Thành cùng các diễn viên LyLy, Pháo, Vĩnh Đam, Văn Mai Hương, Quốc Anh, Quỳnh Anh Shyn, Ngọc Nguyễn... tham dự.

Chiều 12/2, ê kíp phim Tết Thỏ ơi!! có buổi chiếu phim đầu tiên cho giới truyền thông tại TP.HCM. Đạo diễn Trấn Thành cùng các diễn viên LyLy, Pháo, Vĩnh Đam, Văn Mai Hương, Quốc Anh, Quỳnh Anh Shyn, Ngọc Nguyễn... tham dự.

Tối 12/2, phim sẽ tổ chức thảm đỏ ra mắt giới làm phim và giới nghệ sĩ, dự kiến quy tụ hàng trăm nghệ sĩ nổi tiếng.

Trấn Thành đầu tư 2 triệu USD cho phim điện ảnh, khẳng định 'đóng thuế mỗi năm không thiếu 1 đồng' - Ảnh 1
Trấn Thành mong muốn phim Tết vượt kỷ lục hơn 550 tỷ đồng của Mai

Trước mùa phim Tết năm nay, đạo diễn Thỏ ơi!! bày tỏ mong muốn thắng lớn tại phòng vé. Với anh, ai nói làm phim không cần tiền là xạo, mình cần tiền để làm phim sau. Một phim thắng cho mình niềm tin là mình đang làm đúng, cho mình niềm tin để làm phim sau, và cho khán giả niềm tin vào đạo diễn này.

Và một lợi ích rất lớn là việc phim thắng cho nền điện ảnh có thu nhập, có thêm thuế. Trấn Thành tuyên bố: "Một năm tôi đóng rất nhiều tiền thuế, đóng không thiếu một đồng". Anh cho rằng doanh thu phim đóng góp nhiều vào GDP quốc gia.

Trấn Thành đầu tư 2 triệu USD cho phim điện ảnh, khẳng định 'đóng thuế mỗi năm không thiếu 1 đồng' - Ảnh 2
Trấn Thành và dàn diễn viên giao lưu với giới truyền thông chiều 12/2 

Với Thỏ ơi!!, Trấn Thành đầu tư 2 triệu USD, lớn đến mức anh muốn xỉu, vì phim thua lỗ thì có thể mất 2 triệu USD như chơi. Nhưng anh phải dám chơi những cuộc chơi lớn để tạo ra những cuộc chơi lớn, để mọi thứ tiến triển.

Bên cạnh đó, sau suất chiếu đầu tiên, nhiều người dành lời khen cho Văn Mai Hương. Dù là vai phụ, nhân vật Hải Lan "mỏ hỗn" của cô mang lại nhiều tiếng cười cho phim. Các vai diễn của LyLy, Vĩnh Đam, Pháo là các nhân vật chính, đều chứa đựng những bí mật riêng, hứa hẹn sẽ khiến khán giả bất ngờ tại rạp.

 

YouTuber Khoa Pug đầu tư thua lỗ, tuyên bố phá sản

YouTuber Khoa Pug đầu tư thua lỗ, tuyên bố phá sản

Tối 10/2, trên kênh YouTube sở hữu 4,78 triệu lượt đăng ký, Nguyễn Anh Khoa (hay còn gọi là Khoa Pug) đăng video thông báo phá sản, anh cho biết "trắng tay" sau một thời gian dài đầu tư thua lỗ. 

Xem thêm
Từ khóa:   Trấn Thành Thỏ ơi sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Chồng của Từ Hy Viên kỷ niệm 4 năm ngày cưới ở nghĩa trang

Chồng của Từ Hy Viên kỷ niệm 4 năm ngày cưới ở nghĩa trang

Sao quốc tế 22 phút trước
Liên tiếp từ ngày 14/2 đến ngày 20/2, 3 con giáp tài lộc ùn ùn đổ dồn về túi, tiền bạc ngập két, công việc suôn sẻ

Liên tiếp từ ngày 14/2 đến ngày 20/2, 3 con giáp tài lộc ùn ùn đổ dồn về túi, tiền bạc ngập két, công việc suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Thần Tài mở kho chia lộc sau ngày 14/2/2026, 3 con giáp này tiền đổ về túi ào ào như nước, sự nghiệp thăng hoa, vận trình thuận lợi khiến ai cũng phải ganh tị

Thần Tài mở kho chia lộc sau ngày 14/2/2026, 3 con giáp này tiền đổ về túi ào ào như nước, sự nghiệp thăng hoa, vận trình thuận lợi khiến ai cũng phải ganh tị

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 14/2/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 14/2/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Bước qua ngày đầu năm Bính Ngọ, 3 con giáp có tiền vàng bao phủ, tài khoản nhảy số liên hồi, hỷ sự liên tiếp đến, tình duyên viên mãn

Bước qua ngày đầu năm Bính Ngọ, 3 con giáp có tiền vàng bao phủ, tài khoản nhảy số liên hồi, hỷ sự liên tiếp đến, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Bộ ảnh chưa từng công bố của Từ Hy Viên trước khi qua đời 'gây bão'

Bộ ảnh chưa từng công bố của Từ Hy Viên trước khi qua đời 'gây bão'

Sao quốc tế 51 phút trước
Xót xa bé trai bị bỏ rơi trước nhà dân kèm lá thư viết vội

Xót xa bé trai bị bỏ rơi trước nhà dân kèm lá thư viết vội

Đời sống 57 phút trước
Bộ phim "Tiêu nhân" của Ngô Kinh khả năng hồi vốn rất khó khăn

Bộ phim "Tiêu nhân" của Ngô Kinh khả năng hồi vốn rất khó khăn

Sao quốc tế 1 giờ 0 phút trước
3 năm âm thầm dõi theo vợ cũ, khoảnh khắc thấy cô ấy nở nụ cười bên "người mới", tim tôi thắt lại vì nhận ra mình đã mất tất cả

3 năm âm thầm dõi theo vợ cũ, khoảnh khắc thấy cô ấy nở nụ cười bên "người mới", tim tôi thắt lại vì nhận ra mình đã mất tất cả

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 14/2/2026, cát khí gia tăng, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 14/2/2026, cát khí gia tăng, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 13/2/2026: Lao dốc không phanh, vàng miếng SJC rớt xuống dưới 180 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/2/2026: Lao dốc không phanh, vàng miếng SJC rớt xuống dưới 180 triệu đồng/lượng

NÓNG: Danh tính nữ giám đốc gần bán 1.700 tấn muối i-ốt giả trong một năm

NÓNG: Danh tính nữ giám đốc gần bán 1.700 tấn muối i-ốt giả trong một năm

NÓNG: Danh tính chủ tịch công ty sản xuất 200.000 hộp sữa 'hỗ trợ ngừa ung thư' giả trong 3 năm qua

NÓNG: Danh tính chủ tịch công ty sản xuất 200.000 hộp sữa 'hỗ trợ ngừa ung thư' giả trong 3 năm qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

YouTuber Khoa Pug đầu tư thua lỗ, tuyên bố phá sản

YouTuber Khoa Pug đầu tư thua lỗ, tuyên bố phá sản

Tiết lộ cuộc hôn nhân 18 năm của Hồng Đăng và bà xã

Tiết lộ cuộc hôn nhân 18 năm của Hồng Đăng và bà xã

Trường Giang khuyên Đình Bắc: Cầu thủ muốn thành công thì phải tránh xa showbiz?

Trường Giang khuyên Đình Bắc: Cầu thủ muốn thành công thì phải tránh xa showbiz?

Động thái lạ giữa đêm của diễn viên Phương Oanh gây chú ý

Động thái lạ giữa đêm của diễn viên Phương Oanh gây chú ý

Hoa hậu Tiểu Vy lên tiếng xin lỗi vì liên quan logo trang web cá độ

Hoa hậu Tiểu Vy lên tiếng xin lỗi vì liên quan logo trang web cá độ

Hoài Linh thẳng thắn tiết lộ chuyện cát-xê, giải nghệ ở tuổi 56

Hoài Linh thẳng thắn tiết lộ chuyện cát-xê, giải nghệ ở tuổi 56