Trấn Thành đầu tư 2 triệu USD cho phim điện ảnh, khẳng định 'đóng thuế mỗi năm không thiếu 1 đồng'

Hậu trường 13/02/2026 11:10

Chiều 12/2, ê kíp phim Tết Thỏ ơi!! có buổi chiếu phim đầu tiên cho giới truyền thông tại TP.HCM. Đạo diễn Trấn Thành cùng các diễn viên LyLy, Pháo, Vĩnh Đam, Văn Mai Hương, Quốc Anh, Quỳnh Anh Shyn, Ngọc Nguyễn... tham dự.

Chiều 12/2, ê kíp phim Tết Thỏ ơi!! có buổi chiếu phim đầu tiên cho giới truyền thông tại TP.HCM. Đạo diễn Trấn Thành cùng các diễn viên LyLy, Pháo, Vĩnh Đam, Văn Mai Hương, Quốc Anh, Quỳnh Anh Shyn, Ngọc Nguyễn... tham dự.

Tối 12/2, phim sẽ tổ chức thảm đỏ ra mắt giới làm phim và giới nghệ sĩ, dự kiến quy tụ hàng trăm nghệ sĩ nổi tiếng.

Trấn Thành đầu tư 2 triệu USD cho phim điện ảnh, khẳng định 'đóng thuế mỗi năm không thiếu 1 đồng' - Ảnh 1
Trấn Thành mong muốn phim Tết vượt kỷ lục hơn 550 tỷ đồng của Mai

Trước mùa phim Tết năm nay, đạo diễn Thỏ ơi!! bày tỏ mong muốn thắng lớn tại phòng vé. Với anh, ai nói làm phim không cần tiền là xạo, mình cần tiền để làm phim sau. Một phim thắng cho mình niềm tin là mình đang làm đúng, cho mình niềm tin để làm phim sau, và cho khán giả niềm tin vào đạo diễn này.

Và một lợi ích rất lớn là việc phim thắng cho nền điện ảnh có thu nhập, có thêm thuế. Trấn Thành tuyên bố: "Một năm tôi đóng rất nhiều tiền thuế, đóng không thiếu một đồng". Anh cho rằng doanh thu phim đóng góp nhiều vào GDP quốc gia.

Trấn Thành đầu tư 2 triệu USD cho phim điện ảnh, khẳng định 'đóng thuế mỗi năm không thiếu 1 đồng' - Ảnh 2
Trấn Thành và dàn diễn viên giao lưu với giới truyền thông chiều 12/2 

Với Thỏ ơi!!, Trấn Thành đầu tư 2 triệu USD, lớn đến mức anh muốn xỉu, vì phim thua lỗ thì có thể mất 2 triệu USD như chơi. Nhưng anh phải dám chơi những cuộc chơi lớn để tạo ra những cuộc chơi lớn, để mọi thứ tiến triển.

Bên cạnh đó, sau suất chiếu đầu tiên, nhiều người dành lời khen cho Văn Mai Hương. Dù là vai phụ, nhân vật Hải Lan "mỏ hỗn" của cô mang lại nhiều tiếng cười cho phim. Các vai diễn của LyLy, Vĩnh Đam, Pháo là các nhân vật chính, đều chứa đựng những bí mật riêng, hứa hẹn sẽ khiến khán giả bất ngờ tại rạp.

 

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Tối 10/2, trên kênh YouTube sở hữu 4,78 triệu lượt đăng ký, Nguyễn Anh Khoa (hay còn gọi là Khoa Pug) đăng video thông báo phá sản, anh cho biết "trắng tay" sau một thời gian dài đầu tư thua lỗ. 

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