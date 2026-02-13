Vụ cháy chung cư xảy ra tại phường Nam Nha Trang, Khánh Hòa hôm nay 12/2, khiến 2 người tử vong.

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều 12/2, một đám cháy đã xảy ra tại căn hộ rộng hơn 50m2 ở tầng 16, tòa C của chung cư P.H. cao 26 tầng, trên đường Tô Hiệu, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Một số cư dân cho biết vụ cháy khởi phát vào khoảng 17h cùng ngày. Ngọn lửa bùng phát rồi nhanh chóng lan rộng trong căn hộ. Khói đen tỏa ra ban công, bay lên căn hộ tầng trên. Nghe tiếng chuông báo cháy, cư dân trong chung cư hốt hoảng tìm cách thoát thân bằng thang bộ.

Khu vực xảy ra hỏa hoạn - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, nNhận tin báo, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp được điều động đến hiện trường phối hợp với lực lượng tại chỗ tìm cách dập lửa.

Ngay sau đó, ông Nguyễn Thanh Hà - Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và đại tá Lê Quang Đồng - Phó giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa - đã trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo lực lượng chức năng chữa cháy, tìm kiếm người mắc kẹt.

Đến 17h, đám cháy được dập tắt.

Đến 20h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường căn hộ nơi xảy ra hỏa hoạn, đồng thời chuyển thi thể hai nạn nhân đến nhà xác Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa để khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân tử vong.

Ban quản lý chung cư PH cho biết trước khi phát hiện cháy, hàng xóm nghe thấy tiếng cãi vã phát ra từ căn hộ, ít phút sau xảy ra hỏa hoạn. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, cửa căn hộ bị khóa, vì vậy ban quản trị chung cư phải phá cửa, dùng bình mini chữa cháy dập lửa, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

