Theo thông tin từ báo Quân đội nhân dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố 9 bị can để điều tra về các tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong số các bị can có Đặng Danh Ngọc, Giám đốc Công ty CP Dược phẩm B.A Việt Nam và Nguyễn Thị Hải Yến, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược BMP.

Cơ quan điều tra xác định, trong khoảng 3 năm, các đối tượng đã tiêu thụ khoảng 200.000 hộp sản phẩm bổ sung dinh dưỡng giả ra thị trường - Ảnh: VTV

Theo thông tin từ VietNamNet, sản phẩm bổ sung dinh dưỡng giả Fucoidan được quảng cáo rầm rộ là có tác dụng ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư, nhất là với những người có bệnh lý tiểu đường, mỡ máu, ung thư.

Tuy nhiên, kết quả giám định cho thấy sản phẩm không đảm bảo hàm lượng và nguồn gốc nguyên liệu như công bố.

Trên bao bì giới thiệu thành phần chính được nhập khẩu từ Nhật Bản. Thực tế, nhiều lô hàng lại sử dụng nguyên liệu giá rẻ xuất xứ Trung Quốc, với giá chỉ bằng khoảng 1/10.

Cơ quan công an xác định, trong 3 năm, các đối tượng đã đưa ra thị trường khoảng 200.000 hộp "Thực dưỡng Fucoidan".

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

