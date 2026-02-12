'Dương Quá đẹp nhất màn ảnh' Cổ Thiên Lạc sống cùng cha mẹ, báo động sức khỏe ở tuổi U60

Sao quốc tế 12/02/2026 12:18

Từ năm 2001, Cổ Thiên Lạc chuyển hướng sang điện ảnh, tham gia nhiều thể loại khác nhau. Tần suất đóng phim dày đặc từng khiến anh bị chỉ trích “ham tiền”, thậm chí có thời điểm bị chê vì góp mặt trong các tác phẩm chất lượng thấp.

Trước khi bén duyên với điện ảnh, Cổ Thiên Lạc từng trải qua tuổi trẻ nhiều biến cố. Sinh ra trong gia đình nghèo khó, anh sớm phải bươn chải mưu sinh. Năm 15 tuổi, anh sống tại khu lao động ở Hong Kong và từng sa ngã, bị bắt vì liên quan đến một vụ cướp. Nhìn lại quá khứ, nam diễn viên từng thẳng thắn chia sẻ: “Tôi ghét nó nhưng cũng biết ơn nó. Nhờ những sai lầm thời trẻ mà mỗi lần đi chệch hướng, tôi đều tự nhắc mình điều chỉnh lại”.

Năm 1993, cuộc đời Cổ Thiên Lạc rẽ sang hướng khác khi anh ký hợp đồng với đài TVB và gia nhập làng giải trí. Không qua đào tạo bài bản, anh dần khẳng định vị trí nhờ sự chăm chỉ và nỗ lực không ngừng.

Thập niên 1990 ghi dấu tên tuổi Cổ Thiên Lạc qua loạt phim như Thần điêu đại hiệp (1995), Hồ sơ trinh sát (1997), Cỗ máy thời gian (2001)… Trong đó, vai Dương Quá giúp anh trở thành một trong những phiên bản được yêu thích nhất trên màn ảnh. Cặp đôi Dương Quá - Tiểu Long Nữ do Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng thể hiện đến nay vẫn được xem là kinh điển.

Gia tài nghệ thuật của Cổ Thiên Lạc lên tới hơn 100 phim điện ảnh và khoảng 15 phim truyền hình.

'Dương Quá đẹp nhất màn ảnh' Cổ Thiên Lạc sống cùng cha mẹ, báo động sức khỏe ở tuổi U60 - Ảnh 1

Cổ Thiên Lạc được xem là một trong những nghệ sĩ có tiềm lực tài chính vững vàng của làng giải trí Hong Kong. Truyền thông từng ước tính tài sản của anh lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Nam diễn viên có sở thích sưu tập xe hơi và sở hữu nhiều dòng xe đắt đỏ như Toyota Supra, Porsche 911, Ferrari…

Bên cạnh thú chơi siêu xe, anh còn đầu tư vào bất động sản. Năm 2002, Cổ Thiên Lạc chi khoảng 20 triệu HKD (hơn 66 tỷ đồng) để mua một biệt thự riêng. Ba năm sau, anh chuyển sang một dinh thự lớn hơn trị giá 66 triệu HKD (hơn 219 tỷ đồng). Đến năm 2021, nam diễn viên tiếp tục gây chú ý khi mua một căn penthouse cao cấp tại Hong Kong với giá khoảng 50 triệu HKD (hơn 166 tỷ đồng).

Dù có sự nghiệp vững chắc và ngoại hình được đánh giá điển trai, Cổ Thiên Lạc vẫn lựa chọn cuộc sống độc thân. Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, anh từng vướng tin đồn tình cảm với một số bạn diễn nhưng đều phủ nhận. Mối quan hệ công khai hiếm hoi của anh là với diễn viên Huỳnh Kỷ Doanh. Tuy nhiên, cả hai chia tay sau 7 năm gắn bó và từ đó anh kín tiếng hơn về đời tư.

Năm 2021, mạng xã hội từng lan truyền thông tin Cổ Thiên Lạc bí mật kết hôn và có con, song phía bạn bè của Huỳnh Kỷ Doanh đã lên tiếng bác bỏ.

'Dương Quá đẹp nhất màn ảnh' Cổ Thiên Lạc sống cùng cha mẹ, báo động sức khỏe ở tuổi U60 - Ảnh 2

Ở tuổi ngoài 50, khi nhiều bạn bè đồng trang lứa đã lập gia đình, Cổ Thiên Lạc vẫn sống cùng cha mẹ. Anh được biết đến là người con hiếu thảo, thường xuyên dành thời gian chăm sóc và đưa cha mẹ đi du lịch.

Gần đây, khi tham gia chương trình do Trịnh Du Linh dẫn dắt, Cổ Thiên Lạc lần đầu tiết lộ về vấn đề sức khỏe. Anh cho biết thời thơ ấu từng mắc tình trạng tụ máu trong não, gây ra các cơn mù tạm thời. Mỗi lần phát tác, anh nhìn thấy luồng sáng trắng mạnh rồi mất thị lực trong khoảng 10 giây. Có thời điểm tình trạng này xảy ra 4-5 lần mỗi ngày.

 

Sau khi điều trị dài hạn, tình trạng tụ máu không còn ảnh hưởng nghiêm trọng. Tuy nhiên, hiện anh thừa nhận có dấu hiệu suy giảm trí nhớ nhẹ và mắc chứng “mù khuôn mặt” - khó nhận diện người quen.

Ngoài ra, Cổ Thiên Lạc từng trải qua nhiều tai nạn, từ việc bị ngựa đá vào đầu khi nhỏ đến tai nạn giao thông thời trung học, để lại sẹo trên mặt. Những chấn thương khi đóng phim cũng ảnh hưởng không nhỏ đến thể trạng của anh.

Dù vậy, ở tuổi U60, nam diễn viên vẫn khẳng định sẽ tiếp tục cống hiến cho điện ảnh và hỗ trợ thế hệ trẻ trong ngành.

Cổ Thiên Lạc tiết lộ bản thân bị suy giảm trí nhớ

Cổ Thiên Lạc tiết lộ bản thân bị suy giảm trí nhớ

Mới đây, khi tham gia chương trình The do show do Trịnh Du Linh dẫn dắt, Cổ Thiên Lạc hiếm hoi chia sẻ về tình trạng sức khỏe của bản thân.

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