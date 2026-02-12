'Dương Quá đẹp nhất màn ảnh' Cổ Thiên Lạc sống cùng cha mẹ, báo động sức khỏe ở tuổi U60

Sao quốc tế 12/02/2026 12:18

Từ năm 2001, Cổ Thiên Lạc chuyển hướng sang điện ảnh, tham gia nhiều thể loại khác nhau. Tần suất đóng phim dày đặc từng khiến anh bị chỉ trích “ham tiền”, thậm chí có thời điểm bị chê vì góp mặt trong các tác phẩm chất lượng thấp.

Trước khi bén duyên với điện ảnh, Cổ Thiên Lạc từng trải qua tuổi trẻ nhiều biến cố. Sinh ra trong gia đình nghèo khó, anh sớm phải bươn chải mưu sinh. Năm 15 tuổi, anh sống tại khu lao động ở Hong Kong và từng sa ngã, bị bắt vì liên quan đến một vụ cướp. Nhìn lại quá khứ, nam diễn viên từng thẳng thắn chia sẻ: “Tôi ghét nó nhưng cũng biết ơn nó. Nhờ những sai lầm thời trẻ mà mỗi lần đi chệch hướng, tôi đều tự nhắc mình điều chỉnh lại”.

Năm 1993, cuộc đời Cổ Thiên Lạc rẽ sang hướng khác khi anh ký hợp đồng với đài TVB và gia nhập làng giải trí. Không qua đào tạo bài bản, anh dần khẳng định vị trí nhờ sự chăm chỉ và nỗ lực không ngừng.

Thập niên 1990 ghi dấu tên tuổi Cổ Thiên Lạc qua loạt phim như Thần điêu đại hiệp (1995), Hồ sơ trinh sát (1997), Cỗ máy thời gian (2001)… Trong đó, vai Dương Quá giúp anh trở thành một trong những phiên bản được yêu thích nhất trên màn ảnh. Cặp đôi Dương Quá - Tiểu Long Nữ do Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng thể hiện đến nay vẫn được xem là kinh điển.

Gia tài nghệ thuật của Cổ Thiên Lạc lên tới hơn 100 phim điện ảnh và khoảng 15 phim truyền hình.

'Dương Quá đẹp nhất màn ảnh' Cổ Thiên Lạc sống cùng cha mẹ, báo động sức khỏe ở tuổi U60 - Ảnh 1

Cổ Thiên Lạc được xem là một trong những nghệ sĩ có tiềm lực tài chính vững vàng của làng giải trí Hong Kong. Truyền thông từng ước tính tài sản của anh lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Nam diễn viên có sở thích sưu tập xe hơi và sở hữu nhiều dòng xe đắt đỏ như Toyota Supra, Porsche 911, Ferrari…

Bên cạnh thú chơi siêu xe, anh còn đầu tư vào bất động sản. Năm 2002, Cổ Thiên Lạc chi khoảng 20 triệu HKD (hơn 66 tỷ đồng) để mua một biệt thự riêng. Ba năm sau, anh chuyển sang một dinh thự lớn hơn trị giá 66 triệu HKD (hơn 219 tỷ đồng). Đến năm 2021, nam diễn viên tiếp tục gây chú ý khi mua một căn penthouse cao cấp tại Hong Kong với giá khoảng 50 triệu HKD (hơn 166 tỷ đồng).

Dù có sự nghiệp vững chắc và ngoại hình được đánh giá điển trai, Cổ Thiên Lạc vẫn lựa chọn cuộc sống độc thân. Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, anh từng vướng tin đồn tình cảm với một số bạn diễn nhưng đều phủ nhận. Mối quan hệ công khai hiếm hoi của anh là với diễn viên Huỳnh Kỷ Doanh. Tuy nhiên, cả hai chia tay sau 7 năm gắn bó và từ đó anh kín tiếng hơn về đời tư.

Năm 2021, mạng xã hội từng lan truyền thông tin Cổ Thiên Lạc bí mật kết hôn và có con, song phía bạn bè của Huỳnh Kỷ Doanh đã lên tiếng bác bỏ.

'Dương Quá đẹp nhất màn ảnh' Cổ Thiên Lạc sống cùng cha mẹ, báo động sức khỏe ở tuổi U60 - Ảnh 2

Ở tuổi ngoài 50, khi nhiều bạn bè đồng trang lứa đã lập gia đình, Cổ Thiên Lạc vẫn sống cùng cha mẹ. Anh được biết đến là người con hiếu thảo, thường xuyên dành thời gian chăm sóc và đưa cha mẹ đi du lịch.

Gần đây, khi tham gia chương trình do Trịnh Du Linh dẫn dắt, Cổ Thiên Lạc lần đầu tiết lộ về vấn đề sức khỏe. Anh cho biết thời thơ ấu từng mắc tình trạng tụ máu trong não, gây ra các cơn mù tạm thời. Mỗi lần phát tác, anh nhìn thấy luồng sáng trắng mạnh rồi mất thị lực trong khoảng 10 giây. Có thời điểm tình trạng này xảy ra 4-5 lần mỗi ngày.

 

Sau khi điều trị dài hạn, tình trạng tụ máu không còn ảnh hưởng nghiêm trọng. Tuy nhiên, hiện anh thừa nhận có dấu hiệu suy giảm trí nhớ nhẹ và mắc chứng “mù khuôn mặt” - khó nhận diện người quen.

Ngoài ra, Cổ Thiên Lạc từng trải qua nhiều tai nạn, từ việc bị ngựa đá vào đầu khi nhỏ đến tai nạn giao thông thời trung học, để lại sẹo trên mặt. Những chấn thương khi đóng phim cũng ảnh hưởng không nhỏ đến thể trạng của anh.

Dù vậy, ở tuổi U60, nam diễn viên vẫn khẳng định sẽ tiếp tục cống hiến cho điện ảnh và hỗ trợ thế hệ trẻ trong ngành.

Cổ Thiên Lạc tiết lộ bản thân bị suy giảm trí nhớ

Cổ Thiên Lạc tiết lộ bản thân bị suy giảm trí nhớ

Mới đây, khi tham gia chương trình The do show do Trịnh Du Linh dẫn dắt, Cổ Thiên Lạc hiếm hoi chia sẻ về tình trạng sức khỏe của bản thân.

Xem thêm
Từ khóa:   Cổ Thiên Lạc sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Cổ Thiên Lạc tiết lộ bản thân bị suy giảm trí nhớ

Cổ Thiên Lạc tiết lộ bản thân bị suy giảm trí nhớ

Cổ Thiên Lạc không ăn cơm suốt 10 năm, hạn chế tối đa đồ ngọt

Cổ Thiên Lạc không ăn cơm suốt 10 năm, hạn chế tối đa đồ ngọt

Cổ Thiên Lạc đánh cược tất cả tài sản để 'vực dậy điện ảnh Hong Kong'

Cổ Thiên Lạc đánh cược tất cả tài sản để 'vực dậy điện ảnh Hong Kong'

Cổ Thiên Lạc nhập viện, phải bỏ lỡ một số hoạt động quảng bá bộ phim mới

Cổ Thiên Lạc nhập viện, phải bỏ lỡ một số hoạt động quảng bá bộ phim mới

Hai 'ông trùm Cbiz' tới TP.HCM: Cổ Thiên Lạc lộ nhan sắc thật, Hồng Kim Bảo phải ngồi xe lăn

Hai 'ông trùm Cbiz' tới TP.HCM: Cổ Thiên Lạc lộ nhan sắc thật, Hồng Kim Bảo phải ngồi xe lăn

Tài tử Hồng Kim Bảo, Cổ Thiên Lạc tới Việt Nam vào tháng 11/2025

Tài tử Hồng Kim Bảo, Cổ Thiên Lạc tới Việt Nam vào tháng 11/2025

TIN MỚI NHẤT

'Dương Quá đẹp nhất màn ảnh' Cổ Thiên Lạc sống cùng cha mẹ, báo động sức khỏe ở tuổi U60

'Dương Quá đẹp nhất màn ảnh' Cổ Thiên Lạc sống cùng cha mẹ, báo động sức khỏe ở tuổi U60

Sao quốc tế 1 giờ 44 phút trước
Danh tính người mẹ bỏ rơi con gái sơ sinh giữa rẫy sầu riêng, toàn thân bị kiến bu

Danh tính người mẹ bỏ rơi con gái sơ sinh giữa rẫy sầu riêng, toàn thân bị kiến bu

Đời sống 1 giờ 52 phút trước
Tử vi 5 ngày liên tiếp (25, 26, 27, 28, 29 Tết), 3 con giáp phát tài cực to, trúng số lên hương, tiền chất đầy két, phủ phê tiêu xài

Tử vi 5 ngày liên tiếp (25, 26, 27, 28, 29 Tết), 3 con giáp phát tài cực to, trúng số lên hương, tiền chất đầy két, phủ phê tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch gây sốc khi cùng trượt đề cử Kim Tượng

Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch gây sốc khi cùng trượt đề cử Kim Tượng

Sao quốc tế 2 giờ 10 phút trước
Thông tin MỚI vụ nhóm người khiêng quan tài diễu phố trước chợ Bến Thành

Thông tin MỚI vụ nhóm người khiêng quan tài diễu phố trước chợ Bến Thành

Đời sống 2 giờ 22 phút trước
Lá gia vị "quốc hồn quốc túy" của Tết Việt: Vừa thơm nức mâm cỗ, vừa là "thần dược" giải độc, dưỡng sinh

Lá gia vị "quốc hồn quốc túy" của Tết Việt: Vừa thơm nức mâm cỗ, vừa là "thần dược" giải độc, dưỡng sinh

Sống khỏe 2 giờ 32 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' sau ngày 13/2/2026, ra cửa 'đạp trúng hố vàng', ngập tràn may mắn, vạn sự như ý, sự nghiệp bứt phá ngoạn mục

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' sau ngày 13/2/2026, ra cửa 'đạp trúng hố vàng', ngập tràn may mắn, vạn sự như ý, sự nghiệp bứt phá ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Xe khách chở 34 người cháy ngùn ngụt trên quốc lộ, kèm nhiều tiếng nổ lớn

Xe khách chở 34 người cháy ngùn ngụt trên quốc lộ, kèm nhiều tiếng nổ lớn

Đời sống 2 giờ 41 phút trước
Bỏ qua gà luộc đi, đây là món ăn "đắt khách" nhất mâm cỗ Tết năm 2026

Bỏ qua gà luộc đi, đây là món ăn "đắt khách" nhất mâm cỗ Tết năm 2026

Món ngon mỗi ngày 2 giờ 47 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 12/2/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 12/2/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bé 3 tuổi nhiễm giang mai, gia đình không hay biết

Bé 3 tuổi nhiễm giang mai, gia đình không hay biết

Thông tin MỚI vụ học sinh lớp 1 bị nhốt trong lớp đến đêm ở Sơn La

Thông tin MỚI vụ học sinh lớp 1 bị nhốt trong lớp đến đêm ở Sơn La

Bỏ qua gà luộc đi, đây là món ăn "đắt khách" nhất mâm cỗ Tết năm 2026

Bỏ qua gà luộc đi, đây là món ăn "đắt khách" nhất mâm cỗ Tết năm 2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch gây sốc khi cùng trượt đề cử Kim Tượng

Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch gây sốc khi cùng trượt đề cử Kim Tượng

'Con trai trùm giải trí Hong Kong' Hướng Tả đối diện nhiều áp lực vì bố mẹ

'Con trai trùm giải trí Hong Kong' Hướng Tả đối diện nhiều áp lực vì bố mẹ

Bắt gặp Bạch Lộc và Mạnh Tử Nghĩa cùng đi du lịch đầu năm mới

Bắt gặp Bạch Lộc và Mạnh Tử Nghĩa cùng đi du lịch đầu năm mới

'Công chúa Huawei' Diêu An Na lần đầu đóng phim cổ trang 'Đường cung kỳ án'

'Công chúa Huawei' Diêu An Na lần đầu đóng phim cổ trang 'Đường cung kỳ án'

Bạch Lộc tiết lộ 'điều kiện vàng' khi gia hạn hợp đồng với Vu Chính

Bạch Lộc tiết lộ 'điều kiện vàng' khi gia hạn hợp đồng với Vu Chính

Phạm Băng Băng đón nhận thất bại ê chề ngay đầu năm 2026

Phạm Băng Băng đón nhận thất bại ê chề ngay đầu năm 2026