Bé 3 tuổi nhiễm giang mai, gia đình không hay biết

Sức khỏe 12/02/2026 10:51

Dù không có biểu hiện bất thường song kết quả xét nghiệm cho thấy, bé trai gần 3 tuổi dương tính với bệnh truyền nhiễm giang mai.

 

Theo thông tin từ báo Tri thức - ZNews, bác sĩ chuyên khoa II Trần Thị Vân Anh, Phó trưởng khoa Điều trị bệnh da phụ nữ và trẻ em, Bệnh viện Da liễu Trung ương, bệnh nhi là con đầu trong gia đình, sinh đủ tháng (39 tuần), cân nặng 3 kg, sau sinh không ghi nhận bất thường. Trong suốt thai kỳ, người mẹ không được sàng lọc giang mai định kỳ.

Khoảng 5 tháng trước khi trẻ nhập viện, trong quá trình khám sức khỏe để đi lao động ở nước ngoài, cả bố và mẹ được phát hiện dương tính với giang mai. Họ đã điều trị nhưng chưa theo đúng phác đồ chuẩn khuyến cáo. Sau khi được tư vấn về nguy cơ lây truyền từ mẹ sang con, gia đình chủ động đưa trẻ đi kiểm tra.

Kết quả xét nghiệm huyết thanh cho thấy trẻ dương tính với giang mai, hiệu giá kháng thể cao (RPR và xét nghiệm đặc hiệu đều dương tính). Sau đó, bệnh nhi được nhập viện để điều trị và theo dõi.

Bé 3 tuổi nhiễm giang mai, gia đình không hay biết - Ảnh 1
Hiện bệnh nhi được theo dõi sát tại Bệnh viện Da liễu Trung ương

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), năm 2022, toàn cầu ghi nhận khoảng 700.000 ca giang mai bẩm sinh, gây hơn 200.000 trường hợp thai lưu, tử vong sơ sinh hoặc dị tật nặng. Nguy cơ lây truyền từ mẹ sang con phụ thuộc giai đoạn bệnh, có thể lên tới 70-100% ở giang mai sớm.

Bác sĩ cảnh báo, nếu không được điều trị, trẻ có thể xuất hiện biến chứng muộn sau 2 tuổi như điếc thần kinh, viêm giác mạc kẽ, giảm thị lực, dị dạng xương, tổn thương thần kinh, chậm phát triển trí tuệ, bệnh tim mạch.

Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ mang thai cần sàng lọc giang mai ít nhất một lần trong 3 tháng đầu, lặp lại ở tuần 28-36 và khi sinh, đặc biệt ở nhóm nguy cơ cao. Khi dương tính, phải điều trị ngay bằng penicillin theo đúng phác đồ; cả hai vợ chồng cần được xét nghiệm và điều trị nếu cần.

Xét nghiệm đơn giản, chi phí thấp nhưng có thể ngăn chặn nguy cơ lây truyền xuống dưới 1-2% nếu người mẹ được điều trị đầy đủ trước sinh.

Ăn cá mú đỏ, 4 người cùng nhà ở bị ngộ độc nặng: Các nạn nhân nôn ói, tụt huyết áp và nhịp tim chậm

Ăn cá mú đỏ, 4 người cùng nhà ở bị ngộ độc nặng: Các nạn nhân nôn ói, tụt huyết áp và nhịp tim chậm

Sau bữa cơm với cá mú đỏ, vợ chồng cùng hai con gái phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nôn ói, tụt huyết áp và nhịp tim chậm do nhiễm độc tố Ciguatoxin.

