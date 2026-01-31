Do đó, người bị đột quỵ cần được cấp cứu ngay lập tức, thời gian kéo dài càng lâu, số lượng tế bào não chết càng nhiều sẽ ảnh hưởng lớn tới khả năng vận động và tư duy của cơ thể, thậm chí là tử vong. Hầu hết những người sống sót sau cơn đột quỵ đều có sức khỏe suy yếu hoặc mắc các di chứng như: tê liệt hoặc cử động yếu một phần cơ thể, mất ngôn ngữ, rối loạn cảm xúc, thị giác suy giảm...

Đột quỵ còn được gọi là tai biến mạch máu não. Đây là tình trạng não bộ bị tổn thương nghiêm trọng do quá trình cấp máu não bị gián đoạn hoặc giảm đáng kể khiến não bộ bị thiếu oxy, không đủ dinh dưỡng để nuôi các tế bào. Trong vòng vài phút nếu không được cung cấp đủ máu các tế bào não sẽ bắt đầu chết.

Đột quỵ do thiếu máu cục bộ: Chiếm khoảng 85% tổng số các ca bị đột quỵ hiện nay. Đây là tình trạng đột quỵ do các cục máu đông làm tắc nghẽn động mạch, cản trở quá trình máu lưu thông lên não.

Có 2 loại đột quỵ là đột quỵ do thiếu máu và đột quỵ do xuất huyết

Đột quỵ do xuất huyết: Đột quỵ do xuất huyết là tình trạng mạch máu đến não bị vỡ khiến máu chảy ồ ạt gây xuất huyết não. Nguyên nhân khiến mạch máu vỡ là do thành động mạch mỏng yếu hoặc xuất hiện các vết nứt, rò rỉ.

Đột quỵ hay tai biến mạch máu não là tình trạng có thể xảy ra quanh năm. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng nhiệt độ thấp của mùa lạnh là yếu tố khiến nguy cơ này tăng cao. Khi thời tiết lạnh, mạch máu có xu hướng co lại, khiến huyết áp dễ tăng vọt và hệ tuần hoàn trở nên kém ổn định. Bên cạnh việc giữ ấm cơ thể và kiểm soát huyết áp, việc bổ sung 4 loại đồ uống dưới đây được xem là giải pháp hữu hiệu để ngăn ngừa cục máu đông và bảo vệ sức khỏe mạch máu.

Nước ép trái cây

Trái cây là nguồn cung cấp vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa dồi dào. Các chất dinh dưỡng này có thể giúp bảo vệ não và mạch máu khỏe mạnh, hỗ trợ giảm nguy cơ đột quỵ. Tuy nhiên, bạn nên chọn uống các loại nước ép trái cây tươi không đường để tránh nạp quá nhiều đường vào cơ thể.

Trà xanh

Uống gì để chống đột quỵ? Trà xanh chứa các chất chống oxy hóa mạnh có thể giúp bảo vệ não khỏi tổn thương do gốc tự do. Một nghiên cứu tại Nhật Bản cho thấy uống trà xanh có thể giúp làm giảm nguy cơ đột quỵ do xuất huyết não. Trà xanh có chứa một hợp chất catechins giúp chống oxy hóa, chống viêm và chống đông máu.

Nước ép rau củ

Ngoài nước ép trái cây, bạn có thể uống gì để chống đột quỵ, hỗ trợ ngăn ngừa bệnh? Nước ép rau củ là một gợi ý. Đây là loại nước ép giàu chất xơ và vitamin, khoáng chất, giúp tăng cường sức đề kháng, điều hòa huyết áp, giảm cholesterol trong máu, hạn chế nguy cơ hình thành cục máu đông. Bạn có thể uống nước ép cần tây, nước ép dưa chuột, nước ép cải xoăn…

Nước lọc

Nước lọc là một chất lỏng quan trọng đối với sức khỏe tổng thể. Nước lọc không chứa calo, carbs, đường, caffeine… Uống đủ nước có thể giúp làm giảm huyết áp, lưu thông máu tốt và ngăn ngừa nguy cơ hình thành cục máu đông. Do đó, uống đủ nước lọc có thể là một gợi ý tốt cho câu hỏi uống gì ngừa đột quỵ mà bạn nên tham khảo.

Mỗi người nên uống 1.8 – 2.2 lít nước mỗi ngày tùy theo cân nặng và mức độ hoạt động, tập luyện. Nếu bạn thường xuyên hoạt động ngoài trời nắng, đổ nhiều mồ hôi, dễ bị mất nước… thì nên tăng cường uống nước lọc để đảm bảo luôn cung cấp đủ lượng nước cần thiết cho cơ thể.