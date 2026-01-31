4 loại thức uống 'khắc tinh' của đột quỵ, uống đúng cách để bảo vệ mạch máu suốt đời

Sức khỏe 31/01/2026 11:30

Đột quỵ thường 'rình rập' khi trời chuyển lạnh, để lại hậu quả nặng nề. Để bảo vệ não bộ và mạch máu, hãy bổ sung ngay 5 thức uống 'vàng' được các chuyên gia khuyên dùng dưới đây.

Đột quỵ còn được gọi là tai biến mạch máu não. Đây là tình trạng não bộ bị tổn thương nghiêm trọng do quá trình cấp máu não bị gián đoạn hoặc giảm đáng kể khiến não bộ bị thiếu oxy, không đủ dinh dưỡng để nuôi các tế bào. Trong vòng vài phút nếu không được cung cấp đủ máu các tế bào não sẽ bắt đầu chết.

4 loại thức uống 'khắc tinh' của đột quỵ, uống đúng cách để bảo vệ mạch máu suốt đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Do đó, người bị đột quỵ cần được cấp cứu ngay lập tức, thời gian kéo dài càng lâu, số lượng tế bào não chết càng nhiều sẽ ảnh hưởng lớn tới khả năng vận động và tư duy của cơ thể, thậm chí là tử vong. Hầu hết những người sống sót sau cơn đột quỵ đều có sức khỏe suy yếu hoặc mắc các di chứng như: tê liệt hoặc cử động yếu một phần cơ thể, mất ngôn ngữ, rối loạn cảm xúc, thị giác suy giảm...

Có 2 loại đột quỵ là đột quỵ do thiếu máu và đột quỵ do xuất huyết

Đột quỵ do thiếu máu cục bộ: Chiếm khoảng 85% tổng số các ca bị đột quỵ hiện nay. Đây là tình trạng đột quỵ do các cục máu đông làm tắc nghẽn động mạch, cản trở quá trình máu lưu thông lên não.

Đột quỵ do xuất huyết: Đột quỵ do xuất huyết là tình trạng mạch máu đến não bị vỡ khiến máu chảy ồ ạt gây xuất huyết não. Nguyên nhân khiến mạch máu vỡ là do thành động mạch mỏng yếu hoặc xuất hiện các vết nứt, rò rỉ.

4 loại thức uống 'khắc tinh' của đột quỵ, uống đúng cách để bảo vệ mạch máu suốt đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đột quỵ hay tai biến mạch máu não là tình trạng có thể xảy ra quanh năm. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng nhiệt độ thấp của mùa lạnh là yếu tố khiến nguy cơ này tăng cao. Khi thời tiết lạnh, mạch máu có xu hướng co lại, khiến huyết áp dễ tăng vọt và hệ tuần hoàn trở nên kém ổn định. Bên cạnh việc giữ ấm cơ thể và kiểm soát huyết áp, việc bổ sung 4 loại đồ uống dưới đây được xem là giải pháp hữu hiệu để ngăn ngừa cục máu đông và bảo vệ sức khỏe mạch máu.

Nước ép trái cây

Trái cây là nguồn cung cấp vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa dồi dào. Các chất dinh dưỡng này có thể giúp bảo vệ não và mạch máu khỏe mạnh, hỗ trợ giảm nguy cơ đột quỵ. Tuy nhiên, bạn nên chọn uống các loại nước ép trái cây tươi không đường để tránh nạp quá nhiều đường vào cơ thể.

4 loại thức uống 'khắc tinh' của đột quỵ, uống đúng cách để bảo vệ mạch máu suốt đời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trà xanh

Uống gì để chống đột quỵ? Trà xanh chứa các chất chống oxy hóa mạnh có thể giúp bảo vệ não khỏi tổn thương do gốc tự do. Một nghiên cứu tại Nhật Bản cho thấy uống trà xanh có thể giúp làm giảm nguy cơ đột quỵ do xuất huyết não. Trà xanh có chứa một hợp chất catechins giúp chống oxy hóa, chống viêm và chống đông máu.

Nước ép rau củ

Ngoài nước ép trái cây, bạn có thể uống gì để chống đột quỵ, hỗ trợ ngăn ngừa bệnh? Nước ép rau củ là một gợi ý. Đây là loại nước ép giàu chất xơ và vitamin, khoáng chất, giúp tăng cường sức đề kháng, điều hòa huyết áp, giảm cholesterol trong máu, hạn chế nguy cơ hình thành cục máu đông. Bạn có thể uống nước ép cần tây, nước ép dưa chuột, nước ép cải xoăn…

4 loại thức uống 'khắc tinh' của đột quỵ, uống đúng cách để bảo vệ mạch máu suốt đời - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nước lọc

Nước lọc là một chất lỏng quan trọng đối với sức khỏe tổng thể. Nước lọc không chứa calo, carbs, đường, caffeine… Uống đủ nước có thể giúp làm giảm huyết áp, lưu thông máu tốt và ngăn ngừa nguy cơ hình thành cục máu đông. Do đó, uống đủ nước lọc có thể là một gợi ý tốt cho câu hỏi uống gì ngừa đột quỵ mà bạn nên tham khảo.

Mỗi người nên uống 1.8 – 2.2 lít nước mỗi ngày tùy theo cân nặng và mức độ hoạt động, tập luyện. Nếu bạn thường xuyên hoạt động ngoài trời nắng, đổ nhiều mồ hôi, dễ bị mất nước… thì nên tăng cường uống nước lọc để đảm bảo luôn cung cấp đủ lượng nước cần thiết cho cơ thể.

Nữ điều dưỡng đột quỵ chết não hiến tạng cứu 3 người

Nữ điều dưỡng đột quỵ chết não hiến tạng cứu 3 người

Nữ điều dưỡng 46 tuổi, Hà Nội, được chẩn đoán chết não do đột quỵ. Dù các bác sĩ can thiệp ngay lập tức nhưng tình trạng bệnh nhân không cải thiện, tình trạng xấu đi. Gia đình chị đã đồng ý hiến tạng để hồi sinh nhiều sự sống khác.

Xem thêm
Từ khóa:   đột quỵ phòng ngừa đột quỵ thức uống phòng đột quỵ

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc tiền tỷ vào đúng 3 ngày liên tiếp tới (1, 2 và 3/2), 3 con giáp bạc vàng phủ phê, cát tường như ý, đếm đến mỏi mắt, phất lên nhanh chóng

Trúng số độc đắc tiền tỷ vào đúng 3 ngày liên tiếp tới (1, 2 và 3/2), 3 con giáp bạc vàng phủ phê, cát tường như ý, đếm đến mỏi mắt, phất lên nhanh chóng

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 1/2/2026, 3 con giáp tiền bạc kiếm rủng rỉnh, vô lo vô nghĩ về cuộc sống, tài lộc đón năm mới đủ đầy

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 1/2/2026, 3 con giáp tiền bạc kiếm rủng rỉnh, vô lo vô nghĩ về cuộc sống, tài lộc đón năm mới đủ đầy

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Đúng 0h ngày 1/2/2026, 3 con giáp đón người bí ẩn mang tiền đến cho, sống không lo nghĩ, làm sương sương cũng giàu

Đúng 0h ngày 1/2/2026, 3 con giáp đón người bí ẩn mang tiền đến cho, sống không lo nghĩ, làm sương sương cũng giàu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (1/2-2/2/2026), 3 con giáp 'ngồi mát ăn bát vàng', lương thưởng chảy 'ào ào' về túi, giàu sang khó ai sánh bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (1/2-2/2/2026), 3 con giáp 'ngồi mát ăn bát vàng', lương thưởng chảy 'ào ào' về túi, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
4 loại thức uống "khắc tinh" của đột quỵ, uống đúng cách để bảo vệ mạch máu suốt đời

4 loại thức uống "khắc tinh" của đột quỵ, uống đúng cách để bảo vệ mạch máu suốt đời

Sức khỏe 2 giờ 7 phút trước
'Rùng mình' phát hiện hơn 12 tấn sụn gà, trứng non nghi nhập lậu ở Hà Nội

'Rùng mình' phát hiện hơn 12 tấn sụn gà, trứng non nghi nhập lậu ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 33 phút trước
Kim Thần gây tai nạn rồi bỏ trốn, tiêu tan sự nghiệp ở tuổi 36?

Kim Thần gây tai nạn rồi bỏ trốn, tiêu tan sự nghiệp ở tuổi 36?

Sao quốc tế 2 giờ 36 phút trước
Từ nay đến Tết Nguyên Đán Bính Ngọ, 3 con giáp hứng Lộc Trời ban, của cải tăng cao, làm đâu thắng đó, Phát Tài siêu giàu

Từ nay đến Tết Nguyên Đán Bính Ngọ, 3 con giáp hứng Lộc Trời ban, của cải tăng cao, làm đâu thắng đó, Phát Tài siêu giàu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Ô tô mất lái lao xuống suối khiến 2 người tử vong: Tiết lộ danh tính các nạn nhân

Ô tô mất lái lao xuống suối khiến 2 người tử vong: Tiết lộ danh tính các nạn nhân

Đời sống 2 giờ 46 phút trước
Thông tin MỚI vụ bé gái sơ sinh bị vùi trong vườn cao su

Thông tin MỚI vụ bé gái sơ sinh bị vùi trong vườn cao su

Đời sống 2 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Chiều ngày 30/1/2026: Thế giới lao dốc, vàng nhẫn giảm tới 9,2 triệu đồng/lượng sau 1 ngày

Chiều ngày 30/1/2026: Thế giới lao dốc, vàng nhẫn giảm tới 9,2 triệu đồng/lượng sau 1 ngày

Giá vàng hôm nay, ngày 31/1/2026: Vàng SJC giảm sâu gần 20 triệu đồng sau 2 ngày

Giá vàng hôm nay, ngày 31/1/2026: Vàng SJC giảm sâu gần 20 triệu đồng sau 2 ngày

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 31/1/2026, 3 con giáp 'số hưởng' sau công việc 'xuôi chèo mát mái', tiền tài 'thu về như nước', tình duyên viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 31/1/2026, 3 con giáp 'số hưởng' sau công việc 'xuôi chèo mát mái', tiền tài 'thu về như nước', tình duyên viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tá hỏa bàn chải đánh răng kẹt trong dạ dày cô gái 18 tuổi

Tá hỏa bàn chải đánh răng kẹt trong dạ dày cô gái 18 tuổi

Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ lây nhiễm vi rút Nipah qua thực phẩm

Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ lây nhiễm vi rút Nipah qua thực phẩm

NÓNG: Bộ Y tế hỏa tốc yêu cầu siết chặt phòng dịch do virus Nipah

NÓNG: Bộ Y tế hỏa tốc yêu cầu siết chặt phòng dịch do virus Nipah

Vô tình ăn ốc bươu ngâm 'thủy tinh lỏng' độc hại thế nào?

Vô tình ăn ốc bươu ngâm 'thủy tinh lỏng' độc hại thế nào?

Vòng tránh thai của người phụ nữ U50 'đi lạc' vào bàng quang suốt 22 năm

Vòng tránh thai của người phụ nữ U50 'đi lạc' vào bàng quang suốt 22 năm

Bàng hoàng người đàn ông 53 tuổi ngừng tim khi chơi tennis

Bàng hoàng người đàn ông 53 tuổi ngừng tim khi chơi tennis