Nữ ca sĩ nổi tiếng buộc phải cắt bỏ ngực vì ung thư

Sao quốc tế 18/03/2026 06:30

Lý Lạc Thi (Joyce Lee) mới đây thu hút sự chú ý khi xuất hiện trên một chương trình trò chuyện. Tại đây, ca sĩ chia sẻ về quá trình chiến đấu với căn bệnh ung thư vú suốt khoảng thời gian qua.

Cô cho biết được chẩn đoán mắc ung thư vú vào năm 2021 sau khi đi khám sức khỏe vì phát hiện khối u bất thường. Lý Lạc Thi sau đó quyết định phẫu thuật trong vòng một tháng, cắt bỏ tuyến vú để tránh nguy cơ tiềm ẩn về sau. Tuy nhiên, ca phẫu thuật tái tạo kéo dài hơn 7 tiếng diễn ra không suôn sẻ, thậm chí gây viêm nhiễm nghiêm trọng. Nữ ca sĩ may mắn thoát khỏi cửa tử, nhưng phần ngực bị biến dạng. Trải nghiệm kinh hoàng ở phòng mổ cũng khiến cô ám ảnh, suy sụp tinh thần.

"Bây giờ chỉ cần nghĩ đến việc lại phải phẫu thuật là tôi sợ. Tôi cảm thấy mình không muốn tiếp tục nữa. Vào bệnh viện phải gây mê toàn thân, mỗi lần nhìn thấy những ánh đèn trong phòng mổ là tôi đã hoảng sợ rồi", Lý Lạc Thi nói.

 

Nữ ca sĩ nổi tiếng buộc phải cắt bỏ ngực vì ung thư - Ảnh 1

Ca sĩ cho biết nhờ sự ủng hộ từ chồng, cô quyết định từ bỏ việc tái tạo hình dáng ngực và chấp nhận tình trạng cơ thể hiện tại: "Tôi cảm thấy như vậy là đủ rồi. Tôi sẽ không quay lại bệnh viện phẫu thuật nữa. Tự mình đưa ra quyết định, quan trọng nhất là sống vui vẻ".

Lý Lạc Thi tâm sự dù hiện tại vẫn cần uống thuốc định kỳ nhằm phòng ngừa ung thư tái phát, cô đã trở nên lạc quan và cởi mở hơn. Nhiều dân mạng bày tỏ thán phục trước nghị lực và thái độ sống tích cực của nữ ca sĩ.

Lý Lạc Thi hiện 52 tuổi, là giọng ca nổi tiếng tại Hong Kong với nhiều ca khúc kinh điển như Yêu em cả đời không hối tiếc, Rồi sẽ có một ngày làm em cảm động, Từng bước nhìn thấu trong tình yêu…

Từ khóa:   Lý Lạc Thi sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

