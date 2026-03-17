Sau thành công của Minh Lan Truyện, Triệu Lệ Dĩnh tiết lộ lý do 'khó nhận phim mới'

Sao quốc tế 17/03/2026 09:15

Sau thành công vang dội của bộ phim cổ trang Minh Lan Truyện, sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh bước sang một giai đoạn mới. Tuy nhiên, nữ diễn viên thẳng thắn chia sẻ rằng việc lựa chọn dự án tiếp theo lại trở nên khó khăn hơn nhiều so với trước đây.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ chia sẻ rằng sau khi hoàn thành bộ phim Minh Lan Truyện, cô gặp không ít trở ngại khi tìm kiếm vai diễn phù hợp. Theo nữ diễn viên, đây không phải vấn đề đến từ năng lực diễn xuất mà xuất phát từ nhiều yếu tố khách quan của thị trường.

Những chia sẻ này nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Nhiều người cho rằng dấu ấn quá lớn của nhân vật Thịnh Minh Lan đã tạo nên một chuẩn mực khó vượt qua, khiến các vai diễn sau này của cô luôn bị đặt lên bàn cân so sánh.

Sau thành công của Minh Lan Truyện, Triệu Lệ Dĩnh tiết lộ lý do 'khó nhận phim mới' - Ảnh 1

Trong Minh Lan Truyện, Triệu Lệ Dĩnh đã khắc họa thành công hình tượng một nhân vật điềm tĩnh, thông minh và đầy nội lực. Lối diễn tiết chế, giàu chiều sâu tâm lý giúp vai diễn này trở thành một trong những dấu ấn nổi bật nhất trong sự nghiệp của cô Chính thành công ấy lại trở thành áp lực vô hình. Khi khán giả đã quen với hình ảnh nhân vật tinh tế và đầy nội tâm, những vai diễn mới nếu không đạt tới mức độ tương tự rất dễ bị đánh giá là thiếu sức nặng. Điều này khiến việc lựa chọn kịch bản của nữ diễn viên trở nên thận trọng hơn. 

Bên cạnh yếu tố cá nhân, nữ diễn viên cũng cho rằng sự thay đổi nhanh chóng của thị trường phim truyền hình là nguyên nhân quan trọng. Hiện nay, nhiều dự án tập trung vào nhịp phim nhanh, tình tiết kịch tính nhằm thu hút khán giả trong thời gian ngắn.

Sau thành công của Minh Lan Truyện, Triệu Lệ Dĩnh tiết lộ lý do 'khó nhận phim mới' - Ảnh 2

Trong khi đó, những nhân vật có chiều sâu tâm lý và quá trình phát triển chậm rãi như Minh Lan lại ít xuất hiện hơn. Sự khác biệt này khiến Triệu Lệ Dĩnh gặp khó khi tìm được kịch bản vừa phù hợp với hình ảnh của mình, vừa đáp ứng xu hướng mới của ngành giải trí. Dù gặp nhiều áp lực sau vai diễn kinh điển, Triệu Lệ Dĩnh vẫn duy trì sức hút ổn định trong làng phim Hoa ngữ. Các dự án sau này của cô vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả và giới truyền thông.

Những chia sẻ mà nữ diễn viên phần nào cho thấy tiêu chuẩn lựa chọn vai diễn của nữ diễn viên ngày càng khắt khe. Thay vì chạy theo số lượng, cô ưu tiên những kịch bản có chiều sâu và giá trị lâu dài. Nhiều người hâm mộ cho rằng việc nữ diễn viên thận trọng với dự án mới là điều dễ hiểu, bởi thành công của Minh Lan Truyện đã đặt ra một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của cô.

Triệu Lệ Dĩnh gặp rắc rối vì tin đồn thất thiệt, Dương Mịch trở thành cái tên bị vạ lây

Triệu Lệ Dĩnh gặp rắc rối vì tin đồn thất thiệt, Dương Mịch trở thành cái tên bị vạ lây

Giữa lúc điện ảnh Hoa ngữ đang bước vào mùa giải thưởng sôi động, cái tên Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ leo top tìm kiếm không phải vì vai diễn mới hay dự án điện ảnh tiếp theo, mà vì một câu chuyện tình cảm được đào lại từ những bức ảnh hậu trường cách đây hơn một năm.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Triệu Lệ Dĩnh gặp rắc rối vì tin đồn thất thiệt, Dương Mịch trở thành cái tên bị vạ lây

Triệu Lệ Dĩnh gặp rắc rối vì tin đồn thất thiệt, Dương Mịch trở thành cái tên bị vạ lây

Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch gây sốc khi cùng trượt đề cử Kim Tượng

Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch gây sốc khi cùng trượt đề cử Kim Tượng

Triệu Lệ Dĩnh được vinh danh quốc tế, khẳng định đẳng cấp toàn cầu

Triệu Lệ Dĩnh được vinh danh quốc tế, khẳng định đẳng cấp toàn cầu

Bộ phim truyền hình “Tiểu thành đại sự” do Triệu Lệ Dĩnh với điểm số gây thất vọng

Bộ phim truyền hình “Tiểu thành đại sự” do Triệu Lệ Dĩnh với điểm số gây thất vọng

Mẹ Huỳnh Hiểu Minh yêu thích Triệu Lệ Dĩnh trong bộ phim 'Tiểu thành đại sự'

Mẹ Huỳnh Hiểu Minh yêu thích Triệu Lệ Dĩnh trong bộ phim 'Tiểu thành đại sự'

Triệu Lệ Dĩnh ngó lơ Huỳnh Hiểu Minh sau hợp tác phim 'Tiểu thành đại sự'

Triệu Lệ Dĩnh ngó lơ Huỳnh Hiểu Minh sau hợp tác phim 'Tiểu thành đại sự'

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/3-19/3), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/3-19/3), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 12 phút trước
Thích ăn măng đến mấy cũng phải thuộc lòng những lưu ý này kẻo "rước họa vào thân"

Thích ăn măng đến mấy cũng phải thuộc lòng những lưu ý này kẻo "rước họa vào thân"

Dinh dưỡng 27 phút trước
Tình trạng hiện tại của cụ ông cụt 2 tay sau màn "đối đầu" rắn hổ mang ở Đà Nẵng

Tình trạng hiện tại của cụ ông cụt 2 tay sau màn "đối đầu" rắn hổ mang ở Đà Nẵng

Đời sống 50 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 17/3/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, đổi đời giàu sang

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 17/3/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, đổi đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Đời người muốn bình an hãy tránh 4 tai họa này

Đời người muốn bình an hãy tránh 4 tai họa này

Không gian sống 1 giờ 34 phút trước
Tăng Thanh Hà mang thai lần 4?

Tăng Thanh Hà mang thai lần 4?

Hậu trường 1 giờ 49 phút trước
Đúng 7 ngày tới (24/3), 3 con giáp hóa Rồng hóa Phượng, lộc lá đầy tay, tiền vào như nước lũ, chạm đâu cũng ra vàng

Đúng 7 ngày tới (24/3), 3 con giáp hóa Rồng hóa Phượng, lộc lá đầy tay, tiền vào như nước lũ, chạm đâu cũng ra vàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Quảng Trị: Khởi tố chủ cơ sở dùng hàn the làm chả bò

Quảng Trị: Khởi tố chủ cơ sở dùng hàn the làm chả bò

Đời sống 2 giờ 1 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 17/3/2026: Vàng trong nước cao hơn thế giới hơn 23 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/3/2026: Vàng trong nước cao hơn thế giới hơn 23 triệu đồng/lượng

Đời sống 2 giờ 23 phút trước
3 con giáp 'số hưởng' sau công việc 'xuôi chèo mát mái', tiền tài 'thu về như nước', tình duyên viên mãn sau ngày 17/3/2026

3 con giáp 'số hưởng' sau công việc 'xuôi chèo mát mái', tiền tài 'thu về như nước', tình duyên viên mãn sau ngày 17/3/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Chồng diễn viên phim Mai qua đời do đột quỵ, Trấn Thành gửi lời chia buồn

Chồng diễn viên phim Mai qua đời do đột quỵ, Trấn Thành gửi lời chia buồn

NÓNG: Thu hồi thêm 2 loại sữa công thức vì phát hiện độc tố

NÓNG: Thu hồi thêm 2 loại sữa công thức vì phát hiện độc tố

NÓNG: Bà chủ Tập đoàn Mỹ Hạnh dùng sâm Ngọc Linh lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

NÓNG: Bà chủ Tập đoàn Mỹ Hạnh dùng sâm Ngọc Linh lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nguyên nhân Lâm Tâm Như áp lực tuổi tác ở tuổi U50

Nguyên nhân Lâm Tâm Như áp lực tuổi tác ở tuổi U50

Thành Long là hình mẫu của Ngô Kinh, xin thêm thời gian chiếu cho 'Tiêu nhân'

Thành Long là hình mẫu của Ngô Kinh, xin thêm thời gian chiếu cho 'Tiêu nhân'

Xôn xao tin Lưu Hạo Nhiên và Châu Đông Vũ đã đăng ký kết hôn?

Xôn xao tin Lưu Hạo Nhiên và Châu Đông Vũ đã đăng ký kết hôn?

Nam diễn viên 29 tuổi bị tố ngoại tình và che giấu việc có con riêng

Nam diễn viên 29 tuổi bị tố ngoại tình và che giấu việc có con riêng

Diện mạo khác lạ của Chương Tử Di gây chú ý, nghi vấn 'dao kéo' ở tuổi 47

Diện mạo khác lạ của Chương Tử Di gây chú ý, nghi vấn 'dao kéo' ở tuổi 47

Nghi vấn nam thần Thành Nghị dính lộ tuổi thật khiến dân tình ngỡ ngàng

Nghi vấn nam thần Thành Nghị dính lộ tuổi thật khiến dân tình ngỡ ngàng