Sau thành công của Minh Lan Truyện, Triệu Lệ Dĩnh tiết lộ lý do 'khó nhận phim mới'

Sao quốc tế 17/03/2026 09:15

Sau thành công vang dội của bộ phim cổ trang Minh Lan Truyện, sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh bước sang một giai đoạn mới. Tuy nhiên, nữ diễn viên thẳng thắn chia sẻ rằng việc lựa chọn dự án tiếp theo lại trở nên khó khăn hơn nhiều so với trước đây.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ chia sẻ rằng sau khi hoàn thành bộ phim Minh Lan Truyện, cô gặp không ít trở ngại khi tìm kiếm vai diễn phù hợp. Theo nữ diễn viên, đây không phải vấn đề đến từ năng lực diễn xuất mà xuất phát từ nhiều yếu tố khách quan của thị trường.

Những chia sẻ này nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Nhiều người cho rằng dấu ấn quá lớn của nhân vật Thịnh Minh Lan đã tạo nên một chuẩn mực khó vượt qua, khiến các vai diễn sau này của cô luôn bị đặt lên bàn cân so sánh.

Sau thành công của Minh Lan Truyện, Triệu Lệ Dĩnh tiết lộ lý do 'khó nhận phim mới' - Ảnh 1

Trong Minh Lan Truyện, Triệu Lệ Dĩnh đã khắc họa thành công hình tượng một nhân vật điềm tĩnh, thông minh và đầy nội lực. Lối diễn tiết chế, giàu chiều sâu tâm lý giúp vai diễn này trở thành một trong những dấu ấn nổi bật nhất trong sự nghiệp của cô Chính thành công ấy lại trở thành áp lực vô hình. Khi khán giả đã quen với hình ảnh nhân vật tinh tế và đầy nội tâm, những vai diễn mới nếu không đạt tới mức độ tương tự rất dễ bị đánh giá là thiếu sức nặng. Điều này khiến việc lựa chọn kịch bản của nữ diễn viên trở nên thận trọng hơn. 

Bên cạnh yếu tố cá nhân, nữ diễn viên cũng cho rằng sự thay đổi nhanh chóng của thị trường phim truyền hình là nguyên nhân quan trọng. Hiện nay, nhiều dự án tập trung vào nhịp phim nhanh, tình tiết kịch tính nhằm thu hút khán giả trong thời gian ngắn.

Sau thành công của Minh Lan Truyện, Triệu Lệ Dĩnh tiết lộ lý do 'khó nhận phim mới' - Ảnh 2

Trong khi đó, những nhân vật có chiều sâu tâm lý và quá trình phát triển chậm rãi như Minh Lan lại ít xuất hiện hơn. Sự khác biệt này khiến Triệu Lệ Dĩnh gặp khó khi tìm được kịch bản vừa phù hợp với hình ảnh của mình, vừa đáp ứng xu hướng mới của ngành giải trí. Dù gặp nhiều áp lực sau vai diễn kinh điển, Triệu Lệ Dĩnh vẫn duy trì sức hút ổn định trong làng phim Hoa ngữ. Các dự án sau này của cô vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả và giới truyền thông.

Những chia sẻ mà nữ diễn viên phần nào cho thấy tiêu chuẩn lựa chọn vai diễn của nữ diễn viên ngày càng khắt khe. Thay vì chạy theo số lượng, cô ưu tiên những kịch bản có chiều sâu và giá trị lâu dài. Nhiều người hâm mộ cho rằng việc nữ diễn viên thận trọng với dự án mới là điều dễ hiểu, bởi thành công của Minh Lan Truyện đã đặt ra một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của cô.

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