Vì sao 'Đại hoa đán' Lý Băng Băng không đóng phim trong nhiều năm liền?

Khi được hỏi bí quyết giữ năng lượng tích cực suốt thời gian dài, cô đưa ra lời khuyên nhỏ: duy trì thói quen tập thể dục sẽ giúp tích lũy nguồn năng lượng tích cực và tràn đầy sức sống.

Mới đây, Lý Băng Băng xuất hiện tại một hoạt động quảng bá thương hiệu ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Cô diện áo gile len kết hợp áo sơ mi và chân váy dài trắng, toát lên vẻ thanh lịch, tri thức. Ở tuổi 53, gương mặt Lý Băng Băng đã xuất hiện những nếp nhăn, nhưng hầu hết khán giả đều cho rằng nữ diễn viên có trạng thái trẻ hơn tuổi thật.

Thời gian gần đây, trạng thái của Lý Băng Băng ở các sự kiện công khai đều rất tốt. Người hâm mộ mừng cho nữ diễn viên vì ở độ tuổi ngoài 50 cô vẫn duy trì được thần thái và vẻ ngoài tươi trẻ.

Tuy nhiên, cũng có những khán giả thắc mắc về lý do Lý Băng Băng đã nhiều năm không xuất hiện trên màn ảnh. Tác phẩm gần nhất của cô là "Anh hùng phi phàm" ra rạp năm 2022. Riêng ở lĩnh vực truyền hình, đã 20 năm cô không tham gia bộ phim nào kể từ sau "Tái sanh duyên - Mạnh Lệ Quân truyện" phát sóng năm 2006.

Lý Băng Băng là một trong những “đại hoa đán” của màn ảnh Hoa ngữ với sự nghiệp rực rỡ. Cô không chỉ giành nhiều giải thưởng trong nước, mà còn tham gia các bom tấn Hollywood.

Sau sự xuất hiện trong “Vua Kungfu”, “Địch Nhân Kiệt - Thiên thông đế quốc”, “Resident Evil: Retribution”, “Transformers 4: Age of Extinction”... nữ diễn viên sinh năm 1973 được mệnh danh là “đả nữ” hàng đầu của điện ảnh Trung Quốc.

Việc Lý Băng Băng biến mất suốt nhiều năm khiến không ít người nghĩ rằng cô đã hết thời, không còn phim để đóng. Song, theo nguồn tin trong giới giải trí, lý do chính khiến Lý Băng Băng không đóng phim là vì vấn đề sức khỏe.

Ngoài vấn đề sức khỏe, những năm gần đây, Lý Băng Băng cũng âm thầm hoàn thành việc chuyển hướng sự nghiệp. Cô cùng em gái Lý Tuyết thành lập công ty quản lý He Song Media (Hòa Tụng truyền thông).

Hiện tại, Lý Băng Băng chủ yếu hoạt động với vai trò “bà chủ”, tham gia vào quyết định kinh doanh, đào tạo nghệ sĩ và đầu tư phim ảnh, việc diễn xuất không còn là trọng tâm.

Hơn nữa, cô đã đạt được tự do tài chính từ lâu. Thành tựu phim ảnh trước đây, hợp đồng quảng cáo cùng những khoản đầu tư chính xác giúp cô không cần phải nhận những kịch bản mình không thích chỉ vì tiền.

Trên thực tế, trong lòng Lý Băng Băng chưa từng từ bỏ diễn xuất. Cô từng nói trong phỏng vấn rằng mình rất muốn đóng nhiều thể loại phim khác nhau, chỉ là sức khỏe không cho phép, cộng thêm trọng tâm công việc thay đổi nên dần rút khỏi tuyến đầu.