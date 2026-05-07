Vì sao 'Đại hoa đán' Lý Băng Băng không đóng phim trong nhiều năm liền?

Sao quốc tế 07/05/2026 15:19

Thời gian gần đây, trạng thái của Lý Băng Băng ở các sự kiện công khai đều rất tốt. Người hâm mộ mừng cho nữ diễn viên vì ở độ tuổi ngoài 50 cô vẫn duy trì được thần thái và vẻ ngoài tươi trẻ.

Mới đây, Lý Băng Băng xuất hiện tại một hoạt động quảng bá thương hiệu ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Cô diện áo gile len kết hợp áo sơ mi và chân váy dài trắng, toát lên vẻ thanh lịch, tri thức. Ở tuổi 53, gương mặt Lý Băng Băng đã xuất hiện những nếp nhăn, nhưng hầu hết khán giả đều cho rằng nữ diễn viên có trạng thái trẻ hơn tuổi thật.

Khi được hỏi bí quyết giữ năng lượng tích cực suốt thời gian dài, cô đưa ra lời khuyên nhỏ: duy trì thói quen tập thể dục sẽ giúp tích lũy nguồn năng lượng tích cực và tràn đầy sức sống.

Thời gian gần đây, trạng thái của Lý Băng Băng ở các sự kiện công khai đều rất tốt. Người hâm mộ mừng cho nữ diễn viên vì ở độ tuổi ngoài 50 cô vẫn duy trì được thần thái và vẻ ngoài tươi trẻ.

Vì sao 'Đại hoa đán' Lý Băng Băng không đóng phim trong nhiều năm liền? - Ảnh 1

Tuy nhiên, cũng có những khán giả thắc mắc về lý do Lý Băng Băng đã nhiều năm không xuất hiện trên màn ảnh. Tác phẩm gần nhất của cô là "Anh hùng phi phàm" ra rạp năm 2022. Riêng ở lĩnh vực truyền hình, đã 20 năm cô không tham gia bộ phim nào kể từ sau "Tái sanh duyên - Mạnh Lệ Quân truyện" phát sóng năm 2006.

Lý Băng Băng là một trong những “đại hoa đán” của màn ảnh Hoa ngữ với sự nghiệp rực rỡ. Cô không chỉ giành nhiều giải thưởng trong nước, mà còn tham gia các bom tấn Hollywood.

Sau sự xuất hiện trong “Vua Kungfu”, “Địch Nhân Kiệt - Thiên thông đế quốc”, “Resident Evil: Retribution”, “Transformers 4: Age of Extinction”... nữ diễn viên sinh năm 1973 được mệnh danh là “đả nữ” hàng đầu của điện ảnh Trung Quốc.

Việc Lý Băng Băng biến mất suốt nhiều năm khiến không ít người nghĩ rằng cô đã hết thời, không còn phim để đóng. Song, theo nguồn tin trong giới giải trí, lý do chính khiến Lý Băng Băng không đóng phim là vì vấn đề sức khỏe.

 

Vì sao 'Đại hoa đán' Lý Băng Băng không đóng phim trong nhiều năm liền? - Ảnh 2

Ngoài vấn đề sức khỏe, những năm gần đây, Lý Băng Băng cũng âm thầm hoàn thành việc chuyển hướng sự nghiệp. Cô cùng em gái Lý Tuyết thành lập công ty quản lý He Song Media (Hòa Tụng truyền thông).

Hiện tại, Lý Băng Băng chủ yếu hoạt động với vai trò “bà chủ”, tham gia vào quyết định kinh doanh, đào tạo nghệ sĩ và đầu tư phim ảnh, việc diễn xuất không còn là trọng tâm.

Hơn nữa, cô đã đạt được tự do tài chính từ lâu. Thành tựu phim ảnh trước đây, hợp đồng quảng cáo cùng những khoản đầu tư chính xác giúp cô không cần phải nhận những kịch bản mình không thích chỉ vì tiền.

Trên thực tế, trong lòng Lý Băng Băng chưa từng từ bỏ diễn xuất. Cô từng nói trong phỏng vấn rằng mình rất muốn đóng nhiều thể loại phim khác nhau, chỉ là sức khỏe không cho phép, cộng thêm trọng tâm công việc thay đổi nên dần rút khỏi tuyến đầu.

Lý Băng Băng trở thành tâm điểm với diện mạo rạng rỡ ở tuổi 52

Lý Băng Băng trở thành tâm điểm với diện mạo rạng rỡ ở tuổi 52

Xuất hiện tại thảm đỏ Weibo Night 2026, Lý Băng Băng trở thành tâm điểm khi sải bước ở phần cuối chương trình với diện mạo trẻ trung, rạng rỡ ở tuổi 52.

Xem thêm
Từ khóa:   Lý Băng Băng sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Lý Băng Băng trở thành tâm điểm với diện mạo rạng rỡ ở tuổi 52

Lý Băng Băng trở thành tâm điểm với diện mạo rạng rỡ ở tuổi 52

Lý Băng Băng tận hưởng cuộc sống độc thân, thành đạt ở tuổi 52

Lý Băng Băng tận hưởng cuộc sống độc thân, thành đạt ở tuổi 52

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 14/1/2025: Triệu Lệ Dĩnh trò chuyện thân mật cùng Lý Băng Băng và Thang Duy, Châu Tấn và Lôi Giai Âm sẽ hợp tác bộ phim điện ảnh?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 14/1/2025: Triệu Lệ Dĩnh trò chuyện thân mật cùng Lý Băng Băng và Thang Duy, Châu Tấn và Lôi Giai Âm sẽ hợp tác bộ phim điện ảnh?

'Gà cưng của Lý Băng Băng' Châu Dã 'gây bão' với tạo hình mỹ nhân thập niên 80 trong phim mới

'Gà cưng của Lý Băng Băng' Châu Dã 'gây bão' với tạo hình mỹ nhân thập niên 80 trong phim mới

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 16/1/2025: Quan hệ của Triệu Lệ Dĩnh và Lý Băng Băng khá tốt, địa vị của Dương Tử vững chắc nhưng thiếu giải thưởng uy tín?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 16/1/2025: Quan hệ của Triệu Lệ Dĩnh và Lý Băng Băng khá tốt, địa vị của Dương Tử vững chắc nhưng thiếu giải thưởng uy tín?

Lý Băng Băng không lập gia đình, để lại tài sản nghìn tỷ đồng cho các cháu

Lý Băng Băng không lập gia đình, để lại tài sản nghìn tỷ đồng cho các cháu

TIN MỚI NHẤT

Vừa ra khỏi tòa, chồng ném thẳng chiếc ba lô vào người tôi rồi bỏ đi, về nhà mở ra tôi "chết lặng" khi thấy thứ bên trong

Vừa ra khỏi tòa, chồng ném thẳng chiếc ba lô vào người tôi rồi bỏ đi, về nhà mở ra tôi "chết lặng" khi thấy thứ bên trong

Tâm sự 18 phút trước
Một lần cùng vợ uống bia, tôi "chết lặng" khi nghe cô ấy vừa khóc vừa tiết lộ lý do 4 năm chung sống vẫn chưa có con

Một lần cùng vợ uống bia, tôi "chết lặng" khi nghe cô ấy vừa khóc vừa tiết lộ lý do 4 năm chung sống vẫn chưa có con

Tâm sự gia đình 22 phút trước
Dự đoán nửa cuối tháng 5 dương lịch, 3 con giáp vượng Tài vượng Lộc, thắng lớn mọi mặt trận, gom tiền không ngơi tay

Dự đoán nửa cuối tháng 5 dương lịch, 3 con giáp vượng Tài vượng Lộc, thắng lớn mọi mặt trận, gom tiền không ngơi tay

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Quyết định dứt áo ra đi vì bị phản bội, tôi bàng hoàng khi người quỳ xuống khóc nức nở xin mình đừng đi lại không phải là chồng

Quyết định dứt áo ra đi vì bị phản bội, tôi bàng hoàng khi người quỳ xuống khóc nức nở xin mình đừng đi lại không phải là chồng

Tâm sự gia đình 26 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 7/5/2026, ngày mai, thứ Sáu 7/5/2026, 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tài lộc phủ kín đường đi

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 7/5/2026, ngày mai, thứ Sáu 7/5/2026, 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tài lộc phủ kín đường đi

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Diễn viên 'Bóng ma hạnh phúc' Ngân Hòa sau thời gian điều trị suy thận

Diễn viên 'Bóng ma hạnh phúc' Ngân Hòa sau thời gian điều trị suy thận

Hậu trường 39 phút trước
Bé gái 4 tuổi bị bạo hành, bỏ đói nhiều ngày trước khi tử vong: 'Cấp cứu trong tình trạng thê thảm'

Bé gái 4 tuổi bị bạo hành, bỏ đói nhiều ngày trước khi tử vong: 'Cấp cứu trong tình trạng thê thảm'

Đời sống 43 phút trước
Vợ bất ngờ ngất xỉu giữa sân, tôi chưa kịp phản ứng thì một bóng người lạ mặt đã lao tới ôm chầm lấy cô ấy đầy đau đớn

Vợ bất ngờ ngất xỉu giữa sân, tôi chưa kịp phản ứng thì một bóng người lạ mặt đã lao tới ôm chầm lấy cô ấy đầy đau đớn

Tâm sự gia đình 44 phút trước
Được chụp một cách vô tình, bức ảnh của Triệu Lệ Dĩnh tạo ra giá trị 'khủng'

Được chụp một cách vô tình, bức ảnh của Triệu Lệ Dĩnh tạo ra giá trị 'khủng'

Sao quốc tế 55 phút trước
Máy bay rơi rồi bốc cháy, 2 người sống sót nhờ nhảy khỏi máy bay trước khi nó rơi xuống đất và phát nổ

Máy bay rơi rồi bốc cháy, 2 người sống sót nhờ nhảy khỏi máy bay trước khi nó rơi xuống đất và phát nổ

Video 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nóng: Triệt phá đường dây làm giả bột ngọt, hạt nêm nhãn hiệu nổi tiếng, thu giữ hơn 3 tấn hàng

Nóng: Triệt phá đường dây làm giả bột ngọt, hạt nêm nhãn hiệu nổi tiếng, thu giữ hơn 3 tấn hàng

Bị cha dượng và mẹ đẻ bạo hành suốt 1 tháng, bé gái 4 tuổi tử vong

Bị cha dượng và mẹ đẻ bạo hành suốt 1 tháng, bé gái 4 tuổi tử vong

Thông tin MỚI vụ bé gái 4 tuổi bị cha dượng bạo hành tử vong ở Hà Nội

Thông tin MỚI vụ bé gái 4 tuổi bị cha dượng bạo hành tử vong ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lâm Tâm Như bất ngờ tiết lộ 'không rành' về Blackpink

Lâm Tâm Như bất ngờ tiết lộ 'không rành' về Blackpink

Được chụp một cách vô tình, bức ảnh của Triệu Lệ Dĩnh tạo ra giá trị 'khủng'

Được chụp một cách vô tình, bức ảnh của Triệu Lệ Dĩnh tạo ra giá trị 'khủng'

Bạch Lộc và Triệu Lộ Tư cùng gặp khó khi mãi đóng phim tình cảm cổ trang

Bạch Lộc và Triệu Lộ Tư cùng gặp khó khi mãi đóng phim tình cảm cổ trang

Bà trùm giải trí Trần Lam lên tiếng chuyện Lý Liên Kiệt bỏ rơi vợ cũ

Bà trùm giải trí Trần Lam lên tiếng chuyện Lý Liên Kiệt bỏ rơi vợ cũ

Điền Hi Vi gây tranh cãi về diễn xuất sau thành công của phim Trục ngọc

Điền Hi Vi gây tranh cãi về diễn xuất sau thành công của phim Trục ngọc

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy từ chối khoản thừa kế 'khổng lồ' của vợ

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy từ chối khoản thừa kế 'khổng lồ' của vợ