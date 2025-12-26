Theo truyền thông, mỹ nhân “Vua Kung Fu” đang tận hưởng cuộc sống độc thân ở tuổi 52. Cô giảm khối lượng công việc, mỗi năm dành nhiều thời gian hơn để ở bên gia đình và trải nghiệm sở thích cá nhân. Hồi tháng 8, Lý Băng Băng cùng bố mẹ hơn 70 tuổi lái xe tự túc đi du lịch Tân Cương. Trước đó, nữ diễn viên từng đưa bố mẹ đi nhiều nơi khác. Mỗi chuyến đi, cô đều ghi lại bằng ảnh hoặc video, kèm theo những dòng trạng thái thể hiện niềm hạnh phúc.

Mới đây, Lý Băng Băng gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh một mình đi trượt tuyết ở Tân Cương (Trung Quốc). Dù đã ngoài 50 tuổi, làn da của nữ diễn viên vẫn trắng mịn, gương mặt hồng hào, thần sắc rạng rỡ.

Tháng trước, Lý Băng Băng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng cô đã hoàn thành việc lập di chúc, dành toàn bộ tài sản sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, khoảng 1 tỉ NDT, cho cháu trai và cháu gái.

Là một trong “Tứ Đán Song Băng” - 6 nữ minh tinh hàng đầu của điện ảnh Trung Quốc, vị thế của Lý Băng Băng trong showbiz đã được khẳng định từ lâu. Đặc biệt, không giống nhiều nữ minh tinh khác thường vướng thị phi, đời tư của Lý Băng Băng khá kín tiếng.

Những năm đầu sự nghiệp, cô dốc sức cho công việc, nhiều lần lọt vào bảng xếp hạng người nổi tiếng hàng đầu Trung Quốc của Tạp chí Forbes - dựa trên thu nhập, mức độ phủ sóng truyền thông và tầm ảnh hưởng.

Suốt nhiều năm, Lý Băng Băng không chỉ khẳng định vị thế trong nước mà còn tiến vào Hollywood, tham gia các bộ phim như “Resident Evil 5”, “Transformers 4” và “The Meg”, dần tạo được độ nhận diện trên thị trường quốc tế.

Cát-xê đóng phim của Lý Băng Băng được cho là khoảng 15 triệu NDT (khoảng 56 tỉ đồng) mỗi tác phẩm, và đến khi tham gia “Transformers 4” (năm 2014), con số này đã tăng lên khoảng 80 triệu NDT (khoảng 300 tỉ đồng).

Về quảng cáo và tài nguyên thời trang của Lý Băng Băng cũng thuộc top đầu. Không chỉ được các thương hiệu xa xỉ quốc tế như Gucci, Givenchy ưu ái, cô còn hợp tác với các nhãn hàng trang sức, đồng hồ, mỹ phẩm, cho đến gạch ốp lát, trà sữa, kem, máy in, ô tô, kính mắt, thể thao, game… trải rộng trên rất nhiều lĩnh vực. Lý Băng Băng từng tiết lộ, một quảng cáo quay thời đại học của cô đã mang về 260.000 NDT - con số cực lớn vào thời điểm đó.

Tài sản của Lý Băng Băng còn bao gồm nhiều biệt thự và xe sang. Biệt thự của cô có diện tích lớn, thiết kế đơn giản, tinh tế. Có thông tin cô từng sở hữu bất động sản tại Los Angeles (Mỹ), thu lợi nhuận khủng sau khi bán lại.

Ngoài thu nhập của một ngôi sao, điều thực sự đưa Lý Băng Băng trở thành “đại gia phía sau hậu trường” chính là công việc đầu tư kinh doanh của cô.

Ngoài các đối tác cố định, thành công của Lý Băng Băng còn gắn liền với em gái Lý Tuyết. Hesong Media chính là công ty do hai chị em cùng sáng lập, hợp tác với nhiều nghệ sĩ như Triệu Lệ Dĩnh, Châu Dã, Cổ Lực Na Trát, Hà Nhuận Đông, Hầu Minh Hạo… và có chỗ đứng trong ngành.