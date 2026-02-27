Vừa gửi ảnh 2 vạch, 5 phút sau anh đã có mặt trước cửa chở tôi đến bệnh viện và sự thật gây sốc

Tâm sự 27/02/2026 18:30

Tôi ý thức được bản thân không nên có thai khi chưa kết hôn và sự nghiệp chưa ổn định nên luôn dùng thuốc tránh thai mỗi lần chúng tôi quan hệ. Nhưng tôi không chấp nhận tình cảm của chúng tôi chỉ luôn ở trong bóng tối.

Tôi vừa tốt nghiệp và có ý định xin vào một công ty thiết kế nội thất khá có tiếng. Ở đó, tôi gặp anh- người đàn ông hơn tôi 20 tuổi.  Buổi phỏng vấn xin việc diễn ra khá suôn sẻ khi có 5 người hỏi nhưng trong số đó chỉ có 4 người đặt câu hỏi còn anh thì chỉ ngồi chăm chú nhìn tôi. Ấn tượng của tôi về anh là dáng người cao, bờ vai rộng và ánh mắt sâu hút.

Thời đi học, tôi vốn là một cô sinh viên năng động,  lanh lợi và có ngoại hình sáng nên không khó để khiến tôi gây được ấn tượng với hội đồng phỏng vấn và được nhận việc ngay lập tức. Tôi được phân về bộ phận của anh, thì ra anh chính là giám đốc ý tưởng của công ty.

Anh chỉ dẫn tôi rất tận tình và với đôi ba lần bông đùa với nhau, tôi đã thực sự có tình cảm với anh. Chỉ 2 tháng sau thử việc, tôi trở thành nhân viên chính thức của công ty. Trong buổi tiệc ăn mừng của công ty vì nhận được một dự án lớn, chúng tôi đều uống say và cười đùa vui vẻ với nhau. Khi tôi đi vào nhà vệ sinh để dặm lại lớp trang điểm thì bất chợt anh xuất hiện ở phía sau nhìn tôi như cách anh nhìn tôi ngày đầu tiên. Anh kéo tay tôi vào một căn phòng không có ai sau đó hôn tôi đắm đuối và với tình cảm đã có sẵn dành cho anh, tôi nhiệt tình đáp trả anh, rồi chuyện gì đến cũng đến, tôi trao cho anh thứ quý giá nhất của đời con gái...

Từ hôm đó, chúng tôi bắt đầu mối quan hệ lén lút nơi công sở khi anh chưa bao giờ công khai tôi với mọi người. Tôi ý thức được bản thân không nên có thai khi chưa kết hôn và sự nghiệp chưa ổn định nên luôn dùng thuốc tránh thai mỗi lần chúng tôi quan hệ. Nhưng tôi không chấp nhận tình cảm của chúng tôi chỉ luôn ở trong bóng tối.

Vừa gửi ảnh 2 vạch, 5 phút sau anh đã có mặt trước cửa chở tôi đến bệnh viện và sự thật gây sốc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thế nên, tôi quyết định dùng que thử thai giả 2 vạch với mong muốn khiến anh phải có trách nhiệm với cuộc đời tôi. Nghĩ là làm, chủ nhật là hôm chúng tôi đều được nghỉ, tôi gửi cho anh hình ảnh que thử thai 2 vạch, các dấu hiệu của phụ nữ mang thai và nóng lòng chờ phản ứng của anh.

Lập tức 30 phút sau tôi nhận được tin nhắn “Ra gặp anh trước nhà”, với suy nghĩ của một cô gái trẻ đang yêu tôi nghĩ rằng anh sẽ rất vui mừng và sốt ruột muốn gặp tôi. Nhưng anh bảo tôi lên xe và im lặng suốt đoạn đường đi cho đến khi chúng tôi đến bệnh viện. Anh bảo phải bỏ đứa bé vì tôi còn khá nhỏ không thể nuôi con được. Tôi đứng hình khi nghe từng lời anh thốt ra, đúng là anh và tôi chênh lệch đến 20 tuổi và chúng tôi hoàn toàn khó có khả năng ở bên nhau. Nhưng nếu anh nghĩ tôi nhỏ thì anh đang chơi đùa với tôi à? Và hơn hết, chỉ sau 30 phút báo tin, anh lập tức muốn bỏ đứa bé thì thực sự anh có phải là con người không?

Tôi bàng hoàng giãy giụa khỏi tay anh rồi bỏ chạy.Tôi không nhớ mình đã chạy xa đến mức nào, đầu óc tối sầm cứ đâm đầu mà chạy cho đến khi tôi có cảm giác như mình ngã xuống một cái hố. Đến khi tỉnh dậy, tôi thấy xung quanh toàn màu trắng và đầy mùi cồn, trước mặt tôi là một cô gái trẻ thần sắc yếu ớt. Là Lan- người chị cùng công ty nhưng khác bộ phận của tôi. Lan đã theo dõi mối quan hệ của chúng tôi ngay từ đầu. Lan kể cho tôi nghe về anh, cô cũng từng là nạn nhân của anh. Anh đã muốn bỏ đứa trẻ khi nghe về sự tồn tại của cái thai và như cách làm với tôi, anh đã chở thẳng cô ấy đến bệnh viện trong sự cầu xin của cô với mong muốn giữ cái thai nhưng mọi thứ đã muộn. Chúng tôi đều là nạn nhân cho sự bỡn cợt của tình cảm.

Sau vài ngày điều trị chấn thương và tâm lý, tôi cũng không còn muốn chạm mặt anh nữa nên nhanh chóng hoàn tất hồ sơ xin nghỉ việc và chuyển công tác.

Vài năm sau những ngây dại và bồng bột của tuổi trẻ, tôi nhanh chóng lấy lại chính mình và vực dậy được bản thân sau những tổn thương. Tôi lại nhìn thấy bóng hình của người đàn ông đó, trên chiếc xe đã từng chở tôi năm nào, bên cạnh anh lại là một cô gái trẻ, đẹp và ngây thơ khác...

Liệu người con gái tiếp theo sẽ như thế nào sau khi bị gã đàn ông đó ruồng bỏ. Sẽ mạnh mẽ mà bước qua cái hố đen đó như tôi, hay sẽ u sầu và cứ ám muội quá khứ như Lan. Liệu sẽ còn bao nhiêu người như chúng tôi đây?

Sau chia tay, nhan sắc là lớp vỏ, sự kiêu hãnh lạnh lùng mới là "vũ khí" tối thượng

Sau chia tay, nhan sắc là lớp vỏ, sự kiêu hãnh lạnh lùng mới là "vũ khí" tối thượng

Thế giới này lớn lắm nhưng thành phố này thì nhỏ, anh và em vẫn cùng chung một thành phố, vẫn hay lui tới những đoạn đường quen thuộc. Hẳn một ngày, em sẽ lại gặp anh, lúc đó chắc chắn em sẽ ổn.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 28/2/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 28/2/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Vừa gửi ảnh 2 vạch, 5 phút sau anh đã có mặt trước cửa chở tôi đến bệnh viện và sự thật gây sốc

Vừa gửi ảnh 2 vạch, 5 phút sau anh đã có mặt trước cửa chở tôi đến bệnh viện và sự thật gây sốc

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
28 năm "ế bền vững", cô nàng đi chùa cầu duyên "vớ" ngay cực phẩm 1m80, 6 múi

28 năm "ế bền vững", cô nàng đi chùa cầu duyên "vớ" ngay cực phẩm 1m80, 6 múi

Tâm sự tình yêu 2 giờ 16 phút trước
Lương 100 triệu, gia thế "khủng" vẫn bị bạn gái chia tay sau ngày ra mắt vì một lý do không tưởng!

Lương 100 triệu, gia thế "khủng" vẫn bị bạn gái chia tay sau ngày ra mắt vì một lý do không tưởng!

Tâm sự 2 giờ 46 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 28/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'Rồng ngẩng đầu', chính thức trả hết nợ nần, tiền bạc lũ lượt kéo về nhà

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 28/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'Rồng ngẩng đầu', chính thức trả hết nợ nần, tiền bạc lũ lượt kéo về nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 28/2/2026, 3 con giáp tiền tài ập xuống đầu, mưu sự đều thành, trở thành đại gia nức tiếng ngay chớp mắt

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 28/2/2026, 3 con giáp tiền tài ập xuống đầu, mưu sự đều thành, trở thành đại gia nức tiếng ngay chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Bắt quả tang chồng ngoại tình còn bị "thượng cẳng chân", người vợ tung đòn hiểm khiến gã tệ bạc mất trắng

Bắt quả tang chồng ngoại tình còn bị "thượng cẳng chân", người vợ tung đòn hiểm khiến gã tệ bạc mất trắng

Tâm sự 3 giờ 16 phút trước
Danh tính đô vật tử vong sau chấn thương tại hội vật Kim Anh Tiến

Danh tính đô vật tử vong sau chấn thương tại hội vật Kim Anh Tiến

Đời sống 3 giờ 26 phút trước
Bạch Lộc bị con gái CEO Huawei lấn át trong phim 'Đường cung kỳ án'

Bạch Lộc bị con gái CEO Huawei lấn át trong phim 'Đường cung kỳ án'

Sao quốc tế 3 giờ 29 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 28/2/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 28/2/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 27/2/2026: Tiếp tục giảm thêm gần triệu đồng sau ngày vía Thần tài

Giá vàng hôm nay, ngày 27/2/2026: Tiếp tục giảm thêm gần triệu đồng sau ngày vía Thần tài

Tử vi thứ Bảy 28/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất bội thu tiền bạc, đón phúc khí về đầy tay, Tý - Mão công việc khó khăn, tiền bạc đội nón ra đi.

Tử vi thứ Bảy 28/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất bội thu tiền bạc, đón phúc khí về đầy tay, Tý - Mão công việc khó khăn, tiền bạc đội nón ra đi.

NÓNG: Công an vào cuộc vụ giáo viên bị tố bắt 35 học sinh liếm đất ở Phú Thọ

NÓNG: Công an vào cuộc vụ giáo viên bị tố bắt 35 học sinh liếm đất ở Phú Thọ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lương 100 triệu, gia thế "khủng" vẫn bị bạn gái chia tay sau ngày ra mắt vì một lý do không tưởng!

Lương 100 triệu, gia thế "khủng" vẫn bị bạn gái chia tay sau ngày ra mắt vì một lý do không tưởng!

Bắt quả tang chồng ngoại tình còn bị "thượng cẳng chân", người vợ tung đòn hiểm khiến gã tệ bạc mất trắng

Bắt quả tang chồng ngoại tình còn bị "thượng cẳng chân", người vợ tung đòn hiểm khiến gã tệ bạc mất trắng

Bị em dâu mỉa mai "không biết đẻ", tôi im lặng chờ ngày tung "bảo bối" khiến cô ta sụp đổ

Bị em dâu mỉa mai "không biết đẻ", tôi im lặng chờ ngày tung "bảo bối" khiến cô ta sụp đổ

Chồng chăm cây táo lạ thường, vợ âm thầm đào lên và lặng người khi thấy bọc nilon giấu kỹ dưới gốc

Chồng chăm cây táo lạ thường, vợ âm thầm đào lên và lặng người khi thấy bọc nilon giấu kỹ dưới gốc

Tưởng vớ được "mỹ nhân", tôi bàng hoàng phát hiện bí mật chấn động của cô hàng xóm ngay phút cao trào

Tưởng vớ được "mỹ nhân", tôi bàng hoàng phát hiện bí mật chấn động của cô hàng xóm ngay phút cao trào

Vừa đặt bút ký đơn ly hôn, dòng tin nhắn 5 chữ lúc nửa đêm của chồng khiến vợ gào khóc trong đau đớn

Vừa đặt bút ký đơn ly hôn, dòng tin nhắn 5 chữ lúc nửa đêm của chồng khiến vợ gào khóc trong đau đớn