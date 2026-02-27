Phản ứng cực nhanh, 2 y tá cứu mạng bé trai 18 tháng tuổi rơi khỏi tòa nhà cao tầng

Đoạn clip cho thấy một em bé đang chênh vênh trên bệ cửa sổ của một khu chung cư ở St Petersburg, Nga. Bé trai treo lơ lửng nguy hiểm bên ngoài cửa sổ, trước khi mất thăng bằng và rơi xuống đất. Thật kỳ diệu, có hai y tá đứng gần đó đã phát hiện và cứu thành công bé trai 18 tháng tuổi.

