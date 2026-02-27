Trong tuần mới (2/3 đến 8/3/2026), 3 con giáp được Thần Tài PHÁT LỘC, tiền ùa vào túi, Phúc Báu đuề huề, đường thăng tiến rộng mở

Tâm linh - Tử vi 27/02/2026 11:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp được Thần Tài PHÁT LỘC, tiền ùa vào túi, Phúc Báu đuề huề, đường thăng tiến rộng mở trong tuần mới (2/3 đến 8/3/2026) này nhé!

Con giáp tuổi Tỵ 

Trong tuần mới (2/3 đến 8/3/2026), nhờ cát khí từ Tam Hợp, những vấn đề mà người tuổi Tỵ đang “đau đầu” từ trước đó sẽ được giải quyết nhanh chóng mà bạn không cần phải nỗ lực quá nhiều. Bạn cảm nhận được may mắn cận kề nên trạng thái tinh thần cũng được cải thiện khá lớn, không còn ủ rũ nữa.

Trong tuần mới (2/3 đến 8/3/2026), 3 con giáp được Thần Tài PHÁT LỘC, tiền ùa vào túi, Phúc Báu đuề huề, đường thăng tiến rộng mở - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Ngày này nhân duyên của những chú Rắn cũng khá vượng. Bạn dễ có được những cuộc trò chuyện vui vẻ thậm chí là có thêm nhiều cơ hội giúp công danh thăng tiến bằng những lời hứa hẹn khả thi từ quý nhân.

 

Nhìn chung tuần này mọi chuyện đi được theo đúng quỹ đạo và mong muốn của tuổi Tỵ và tất nhiên sẽ cần phải có một chút tỉnh táo của bạn nữa đấy. Vì thế ngày này đừng quá chén mà mất vui bỏ lỡ đi các cơ hội tốt của mình.

Con giáp tuổi Ngọ 

Trong tuần mới (2/3 đến 8/3/2026), Chính Quan nâng đỡ nên Ngọ rất suôn sẻ trong chuyện làm ăn. Hôm nay là ngày đẹp để ký hợp đồng, nhập hàng, khai trương hoặc xin việc. Ai sắp bước vào kỳ thi nào đó thì nên tin tưởng vào năng lực của bản thân, bạn sẽ làm được và làm tốt hơn mong đợi. 

Trong tuần mới (2/3 đến 8/3/2026), 3 con giáp được Thần Tài PHÁT LỘC, tiền ùa vào túi, Phúc Báu đuề huề, đường thăng tiến rộng mở - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tiền bạc có dấu hiệu tiến triển nhờ Tam Hội trợ giúp. Tài ăn nói khéo léo và tính cách hiền lành giúp con giáp này tăng thu nhập. Hôm nay nhiều người còn được người khác mời đi ăn hoặc được nhận tiền lộc từ khách.

 

Mộc Hỏa tương sinh kích thích cho đường tình duyên của con giáp này bước lên một nấc thang mới. Nhiều bạn đang tính đến chuyện hôn nhân, cưới hỏi, sinh con trong thời gian này. Các bạn cũng nhận được sự yêu mến từ người khác vì tính cách lương thiện, hay thương người.

Con giáp tuổi Hợi 

Trong tuần mới (2/3 đến 8/3/2026), Tam Hợp chỉ ra rằng đây dường như là khoảng thời gian lãng mạn và gắn bó đối với các mối quan hệ xung quanh của con giáp tuổi Hợi, kể cả tình cảm cá nhân hay gia đình. Bản mệnh cảm thấy rất hạnh phúc và không còn chút lo lắng nào nữa.

Trong tuần mới (2/3 đến 8/3/2026), 3 con giáp được Thần Tài PHÁT LỘC, tiền ùa vào túi, Phúc Báu đuề huề, đường thăng tiến rộng mở - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ có Chính Ấn soi đường chỉ lối, con giáp tuổi Hợi có thể bổ sung một vài phương thức làm việc khác hiệu quả hơn rất nhiều. Thế nhưng, lúc này cũng không nên từ bỏ hoàn toàn con đường đang đi bằng một cách làm quá mới, chưa nắm tường tận. 

Ngũ hành xung khắc nhắc nhở bản mệnh thận trọng hơn với những lời mời đầu tư có vẻ hấp dẫn. Hãy dành thời gian cân nhắc và tìm hiểu kỹ càng trước khi đưa ra quyết định quan trọng về mặt tài chính.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Nửa cuối tháng Giêng, 3 con giáp đi đến đâu tiền theo đến đó, vàng chất đầy trong nhà, giàu có nứt vách, ngập tràn Phú Quý

Nửa cuối tháng Giêng, 3 con giáp đi đến đâu tiền theo đến đó, vàng chất đầy trong nhà, giàu có nứt vách, ngập tràn Phú Quý

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết con giáp đi đến đâu tiền theo đến đó, vàng chất đầy trong nhà, giàu có nứt vách, ngập tràn Phú Quý trong nửa cuối tháng Giêng này nhé!

