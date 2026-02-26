Nửa cuối tháng Giêng, 3 con giáp đi đến đâu tiền theo đến đó, vàng chất đầy trong nhà, giàu có nứt vách, ngập tràn Phú Quý

Nửa cuối tháng Giêng, tuổi Tuất có được sáng suốt trong các quyết định. Đừng quên khai bút hay lên kế hoạch, xác lập mục tiêu cho năm mới. Bản mệnh nên chọn ngày đẹp khai bút đầu xuân 2026 để việc học hành tấn tới, sự nghiệp hanh thông, thuận lợi.

Về phương diện tình cảm, hãy lấy phương châm dĩ hòa vi quý thay vì việc bản mệnh áp đặt và tạo ra áp lực cho đối phương. Trong mối quan hệ nào cũng khó tránh bất đồng nhưng cũng không đến mức không thể cải thiện được. Một chút quan tâm và lắng nghe, trao đổi nhanh cũng có thể giúp đôi bên hòa hợp hơn.

Đây là ngày thích hợp để hướng tới những công việc quan trọng liên quan tới tài chính, sự nghiệp, nhớ dồn toàn tâm toàn ý cho mục tiêu của mình. Tuổi Tuất có thể tìm kiếm sự đầu tư hay các đối tác, những ý tưởng. Con giáp này gặp được những người cùng chung lý tưởng.

Con giáp tuổi Tỵ

Nửa cuối tháng Giêng, Chính Ấn nâng đỡ nên con giáp tuổi Tỵ có nhiều điều kiện thuận lợi hơn người khác. Là một người dễ bằng lòng với thực tại, và điều đó dễ biến bạn trở thành một người trì trệ, ít khi chịu cố gắng. Dù bạn không muốn trở thành một người chức cao vọng trọng đi nữa thì bạn cũng không nên lười biếng, ít nhất hãy hoàn thành công việc trong trong trách nhiệm của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành tương sinh cho thấy nếu còn độc thân, nhân duyên khác giới của bạn đang khá vượng. Bản mệnh nên nhiệt tình tham gia vào những buổi tụ tập, không nên từ chối các buổi gặp gỡ, bởi rất có thể bạn sẽ tìm ra được người phù hợp với mình ở đó.

Con giáp tuổi Hợi

Nửa cuối tháng Giêng, tuổi Hợi gặp nhiều may mắn, điềm báo thăng quan tiến chức đã đến rất gần. Nhờ có tinh thần trách nhiệm cùng năng lực làm việc tốt, bản mệnh giành được mục tiêu mình muốn.

Ảnh minh họa: Internet

Đường tài lộc trong ngày có dấu hiệu tăng tiến rõ ràng. Con giáp này đang có khá nhiều các cơ hội tốt về công việc giúp thu hoạch tiền bạc liền tay. Có điều đừng quá tham lam mà đôi khi gặp kẻ tiểu nhân xúi giục khiến bản mệnh đưa ra những quyết định không chính xác.

Trong phương diện tình cảm, nhưng rạn nứt đang được hàn gắn. Sự chân thành của con giáp này cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng và kéo gần khoảng cách giữa cả hai. Với người độc thân, nóng vội không phải là phương pháp đúng đắn khi bản mệnh còn chưa biết cảm xúc đối phương dành cho mình là gì.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!