Nửa cuối tháng Giêng, 3 con giáp đi đến đâu tiền theo đến đó, vàng chất đầy trong nhà, giàu có nứt vách, ngập tràn Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 26/02/2026 11:33

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết con giáp đi đến đâu tiền theo đến đó, vàng chất đầy trong nhà, giàu có nứt vách, ngập tràn Phú Quý trong nửa cuối tháng Giêng này nhé!

Con giáp tuổi Tuất 

Nửa cuối tháng Giêng, tuổi Tuất có được sáng suốt trong các quyết định. Đừng quên khai bút hay lên kế hoạch, xác lập mục tiêu cho năm mới. Bản mệnh nên chọn ngày đẹp khai bút đầu xuân 2026 để việc học hành tấn tới, sự nghiệp hanh thông, thuận lợi. 

Nửa cuối tháng Giêng, 3 con giáp đi đến đâu tiền theo đến đó, vàng chất đầy trong nhà, giàu có nứt vách, ngập tràn Phú Quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đây là ngày thích hợp để hướng tới những công việc quan trọng liên quan tới tài chính, sự nghiệp, nhớ dồn toàn tâm toàn ý cho mục tiêu của mình. Tuổi Tuất có thể tìm kiếm sự đầu tư hay các đối tác, những ý tưởng. Con giáp này gặp được những người cùng chung lý tưởng.

Về phương diện tình cảm, hãy lấy phương châm dĩ hòa vi quý thay vì việc bản mệnh áp đặt và tạo ra áp lực cho đối phương. Trong mối quan hệ nào cũng khó tránh bất đồng nhưng cũng không đến mức không thể cải thiện được. Một chút quan tâm và lắng nghe, trao đổi nhanh cũng có thể giúp đôi bên hòa hợp hơn.

Con giáp tuổi Tỵ 

Nửa cuối tháng Giêng, Chính Ấn nâng đỡ nên con giáp tuổi Tỵ có nhiều điều kiện thuận lợi hơn người khác. Là một người dễ bằng lòng với thực tại, và điều đó dễ biến bạn trở thành một người trì trệ, ít khi chịu cố gắng. Dù bạn không muốn trở thành một người chức cao vọng trọng đi nữa thì bạn cũng không nên lười biếng, ít nhất hãy hoàn thành công việc trong trong trách nhiệm của mình.

Nửa cuối tháng Giêng, 3 con giáp đi đến đâu tiền theo đến đó, vàng chất đầy trong nhà, giàu có nứt vách, ngập tràn Phú Quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành tương sinh cho thấy nếu còn độc thân, nhân duyên khác giới của bạn đang khá vượng. Bản mệnh nên nhiệt tình tham gia vào những buổi tụ tập, không nên từ chối các buổi gặp gỡ, bởi rất có thể bạn sẽ tìm ra được người phù hợp với mình ở đó.

Con giáp tuổi Hợi 

Nửa cuối tháng Giêng, tuổi Hợi gặp nhiều may mắn, điềm báo thăng quan tiến chức đã đến rất gần. Nhờ có tinh thần trách nhiệm cùng năng lực làm việc tốt, bản mệnh giành được mục tiêu mình muốn.

 

Nửa cuối tháng Giêng, 3 con giáp đi đến đâu tiền theo đến đó, vàng chất đầy trong nhà, giàu có nứt vách, ngập tràn Phú Quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đường tài lộc trong ngày có dấu hiệu tăng tiến rõ ràng. Con giáp này đang có khá nhiều các cơ hội tốt về công việc giúp thu hoạch tiền bạc liền tay. Có điều đừng quá tham lam mà đôi khi gặp kẻ tiểu nhân xúi giục khiến bản mệnh đưa ra những quyết định không chính xác.

Trong phương diện tình cảm, nhưng rạn nứt đang được hàn gắn. Sự chân thành của con giáp này cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng và kéo gần khoảng cách giữa cả hai. Với người độc thân, nóng vội không phải là phương pháp đúng đắn khi bản mệnh còn chưa biết cảm xúc đối phương dành cho mình là gì.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Sau ngày 28/2/2026, 3 con giáp có mệnh số dát vàng, bội thu lộc khủng, sống không lo nghĩ, tương lai xán lạn

Sau ngày 28/2/2026, 3 con giáp có mệnh số dát vàng, bội thu lộc khủng, sống không lo nghĩ, tương lai xán lạn

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau tiền tài phủ phê, cuộc sống bình an hạnh phúc.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Nhân viên làm bánh kẹo bị bắt quả tang dùng chân nhồi bột khiến người xem sốc nặng

Nhân viên làm bánh kẹo bị bắt quả tang dùng chân nhồi bột khiến người xem sốc nặng

Video 27 phút trước
Đang đứng trên sân khấu để thực hiện nghi lễ trao hoa cùng chú rể, cô dâu bất ngờ bị người yêu cũ bắn

Đang đứng trên sân khấu để thực hiện nghi lễ trao hoa cùng chú rể, cô dâu bất ngờ bị người yêu cũ bắn

Video 32 phút trước
Sốc: Người phụ nữ lao ra nằm chắn trước đầu ô tô để xe của người thân nhập vào hàng đổ xăng

Sốc: Người phụ nữ lao ra nằm chắn trước đầu ô tô để xe của người thân nhập vào hàng đổ xăng

Video 39 phút trước
Clip: Xe tải băng qua đường ray bị tàu hỏa đâm trúng, tài xế tử vong ở Hà Nội

Clip: Xe tải băng qua đường ray bị tàu hỏa đâm trúng, tài xế tử vong ở Hà Nội

Video 43 phút trước
Sau mùng 10 tháng Giêng (ngày Thần Tài), 3 con giáp chạm đỉnh vinh quang, sung túc hưng thịnh, đứng đầu về tài lộc, đổi vận thành đại gia

Sau mùng 10 tháng Giêng (ngày Thần Tài), 3 con giáp chạm đỉnh vinh quang, sung túc hưng thịnh, đứng đầu về tài lộc, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây tê liệt vì 3 vụ tai nạn liên tiếp, khiến 7 phương tiện hư hỏng

Tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây tê liệt vì 3 vụ tai nạn liên tiếp, khiến 7 phương tiện hư hỏng

Đời sống 1 giờ 9 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (27/2-28/2), 3 con giáp nhận được lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc dư dả, tình yêu 'gõ cửa' liên hồi

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (27/2-28/2), 3 con giáp nhận được lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc dư dả, tình yêu 'gõ cửa' liên hồi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Nửa cuối tháng Giêng, 3 con giáp đi đến đâu tiền theo đến đó, vàng chất đầy trong nhà, giàu có nứt vách, ngập tràn Phú Quý

Nửa cuối tháng Giêng, 3 con giáp đi đến đâu tiền theo đến đó, vàng chất đầy trong nhà, giàu có nứt vách, ngập tràn Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Chẳng cần cao lương mỹ vị, chỉ cần đĩa chả ốc này là "đánh bay" nồi cơm

Chẳng cần cao lương mỹ vị, chỉ cần đĩa chả ốc này là "đánh bay" nồi cơm

Món ngon mỗi ngày 1 giờ 28 phút trước
Trúng quả trời cho, Thần Tài chỉ mặt 3 con giáp ôm tài sản khủng trong 3 tháng tới, may mắn đủ đường, tiền tài sinh sôi

Trúng quả trời cho, Thần Tài chỉ mặt 3 con giáp ôm tài sản khủng trong 3 tháng tới, may mắn đủ đường, tiền tài sinh sôi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thu hồi 77 loại mỹ phẩm bao gồm nhiều dầu gội, sữa tắm, kem chống nắng nổi tiếng

NÓNG: Thu hồi 77 loại mỹ phẩm bao gồm nhiều dầu gội, sữa tắm, kem chống nắng nổi tiếng

Danh tính nữ bệnh nhân tử vong sau vài giờ truyền dịch tại nhà

Danh tính nữ bệnh nhân tử vong sau vài giờ truyền dịch tại nhà

NÓNG: Thu hồi trên toàn quốc 6 sản phẩm mỹ phẩm của Hàn Quốc

NÓNG: Thu hồi trên toàn quốc 6 sản phẩm mỹ phẩm của Hàn Quốc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau mùng 10 tháng Giêng (ngày Thần Tài), 3 con giáp chạm đỉnh vinh quang, sung túc hưng thịnh, đứng đầu về tài lộc, đổi vận thành đại gia

Sau mùng 10 tháng Giêng (ngày Thần Tài), 3 con giáp chạm đỉnh vinh quang, sung túc hưng thịnh, đứng đầu về tài lộc, đổi vận thành đại gia

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (27/2-28/2), 3 con giáp nhận được lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc dư dả, tình yêu 'gõ cửa' liên hồi

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (27/2-28/2), 3 con giáp nhận được lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc dư dả, tình yêu 'gõ cửa' liên hồi

Trúng quả trời cho, Thần Tài chỉ mặt 3 con giáp ôm tài sản khủng trong 3 tháng tới, may mắn đủ đường, tiền tài sinh sôi

Trúng quả trời cho, Thần Tài chỉ mặt 3 con giáp ôm tài sản khủng trong 3 tháng tới, may mắn đủ đường, tiền tài sinh sôi

Đúng ngày mai, thứ Sáu 27/2/2026, 3 con giáp tiền bạc bội thu, có số Phát Tài, ngồi không cũng hưởng Lộc, giàu sang Phú Quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 27/2/2026, 3 con giáp tiền bạc bội thu, có số Phát Tài, ngồi không cũng hưởng Lộc, giàu sang Phú Quý

Thần Tài ưu tiên chấm tên sổ vàng sau ngày 27/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, chuẩn bị may túi 3 gang mà nhận lộc

Thần Tài ưu tiên chấm tên sổ vàng sau ngày 27/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, chuẩn bị may túi 3 gang mà nhận lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/2/2026, 3 con giáp đỏ cả tình lẫn tiền, đắc Tài đắc Lộc, vô cùng giàu có, một bước hóa Rồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/2/2026, 3 con giáp đỏ cả tình lẫn tiền, đắc Tài đắc Lộc, vô cùng giàu có, một bước hóa Rồng