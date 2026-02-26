Đang đứng trên sân khấu để thực hiện nghi lễ trao hoa cùng chú rể, cô dâu bất ngờ bị người yêu cũ bắn

Một lễ cưới ở quận Buxar, bang Bihar, Ấn Độ, đã biến thành cảnh tượng kinh hoàng khi cô dâu bị người yêu cũ bắn vào bụng trong nghi lễ trao vòng hoa. Cô dâu lập tức gục xuống, máu chảy rất nhiều. Cả hội trường hoảng loạn khi khách mời la hét và bỏ chạy tìm nơi an toàn, gây ra hỗn loạn trong buổi lễ.

Hoàng Ngân | Theo Phụ nữ sức khỏe

