Tại sao ăn nhiều hoa quả vẫn nổi mụn? Top 5 loại quả bạn nên dè chừng để giữ làn da luôn rạng rỡ

Chăm sóc da 26/02/2026 11:15

Ăn nhiều trái cây chưa chắc da đã đẹp! Sự thật là nếu bạn nạp quá nhiều các loại quả 'nóng' hoặc quá ngọt, làn da sẽ rất dễ bị nổi mụn và kích ứng. Đối với những ai đang gặp vấn đề về mụn, việc 'nhịn miệng' trước những loại trái cây này là điều cần thiết để bảo vệ làn da khỏi sự tấn công của mụn và rôm sảy trong mùa hè.

Dinh dưỡng hằng ngày rất quan trọng với sức khỏe, và riêng đối với làn da cũng không là ngoại lệ. Ăn nhiều trái cây giàu Vitamin và khoáng chất dể làm đẹp da từ bên trong là bí quyết mà nhiều người thường mách bảo nhau. Tuy nhiên không phải loại trái cây nào cũng tốt cho làn da. Những loại trái cây càng ăn càng nổi mụn được liệt kê dưới đây bạn nên hạn chế để bảo vệ làn da.

Tại sao ăn nhiều hoa quả vẫn nổi mụn? Top 5 loại quả bạn nên dè chừng để giữ làn da luôn rạng rỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Top 5 loại quả nên hạn chế khi bị mụn hoặc không muốn nổi mụn

Quả nhãn: Quả nhãn là loại trái cây ưa thích của nhiều người vì nó dễ dùng, ngon, ngọt, thơm,... Tuy nhiên, loại quả nhãn lại thuộc nhóm những loại trái cây ăn dễ nổi mụn. Quả nhãn là nguồn cơn dễ gây ra mụn nhọt, mẩn ngứa. Đặc biệt với những phụ nữ mang thai thì nên hạn chế ăn nhãn, vì khi ăn vào, cơ thể nóng trong, gây xáo trộn sự phát triển bình thường của thai nhi sẽ gây ra chảy máu, đau bụng,...

Quả vải: Vải là loại quả có hàm lượng đường quá cao, không tốt cho thai phụ đã từng mắc bệnh tiểu đường cũng như chứng thừa cân. Bên cạnh đó, vải có tính nóng nên bà bầu cần hạn chế, không nên bổ sung quá nhiều vào cơ thể.

Vú sữa: Vú sữa là loại quả thông dụng ở miền Nam hơn ở miền Bắc nhưng vì thơm ngon và dễ ăn nên người dân dù ở bất cứ miền nào cũng rất thích ăn. Thế nhưng, đây cũng là một trong những loại trái cây ăn dễ nổi mụn, vì vú sữa có tính nóng. Khi ăn vú sữa, bạn nhớ tránh phần vỏ, vì nếu ăn quá nhiều sẽ gây ra táo bón do có chứa nhiều nhựa chát.

Tại sao ăn nhiều hoa quả vẫn nổi mụn? Top 5 loại quả bạn nên dè chừng để giữ làn da luôn rạng rỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trái hồng: Quả hồng chứa nhiều vitamin A, vitamin C, có tác dụng giảm huyết áp, nhuận phổi. Tuy nhiên, trái hồng có nhiều nhựa nên không tốt cho dạ dày, khi kết hợp với axit dạ dày gây tức thượng vị và khó tiêu. Những người bị táo bón, bụng đói thì không nên ăn hồng. Đặc biệt, sau khi ăn cua tuyệt đối không được ăn hồng bởi hai thực phẩm này kết hợp sẽ tạo sỏi trong dạ dày.

Quả mít: Nhắc đến việc ăn trái cây gây mụn không thể không nhắc đến trái mít. Đây là một loại trái cây gây nóng, nổi mụn nhọt tức thời. Tuy nhiên, hương vị thơm ngon của loại quả này cũng khiến nhiều người khó cưỡng lại được. Vì thế, vào mùa nóng bạn chỉ nên ăn mít với một lượng vừa phải.

Tại sao ăn nhiều hoa quả vẫn nổi mụn? Top 5 loại quả bạn nên dè chừng để giữ làn da luôn rạng rỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thói quen giúp giảm mụn hiệu quả

Bên cạnh việc điều chỉnh chế độ ăn, một số thói quen sinh hoạt lành mạnh có thể hỗ trợ cải thiện làn da:

Tập thể dục thường xuyên: Vận động giúp cơ thể thải độc qua mồ hôi, giảm căng thẳng và điều hòa hoạt động tuyến bã nhờn.

Ăn uống cân bằng: Tăng cường rau xanh, trái cây có tính mát; hạn chế thực phẩm nhiều đường, dầu mỡ. Uống đủ nước mỗi ngày.

Làm sạch da đúng cách: Rửa mặt 2 lần/ngày bằng sản phẩm dịu nhẹ, tẩy trang kỹ trước khi ngủ để tránh bít tắc lỗ chân lông.

Ngủ đủ giấc: Giấc ngủ giúp da phục hồi và cân bằng nội tiết - yếu tố quan trọng trong kiểm soát mụn.

