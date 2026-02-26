Đừng ăn gạo nếp nếu bạn thuộc 4 nhóm người sau đây: Cẩn thận kẻo rước họa vào thân!

Dinh dưỡng 26/02/2026 05:30

Gạo nếp là nguyên liệu chính để gói bánh chưng, bánh tét, nấu xôi, chè nhưng đây cũng là thực phẩm có tính ấm, dễ gây khó tiêu, vì vậy một số trường hợp cần lưu ý khi ăn...

trong 100g gạo nếp có khoảng 75 - 80g tinh bột. Đây là nguồn cung cấp năng lượng chính của gạo nếp. Ngoài ra, trong gạo nếp còn chứa protein, chất béo, chủ yếu là chất béo không bão hòa.trong 100g gạo nếp có khoảng 75 - 80g tinh bột. Đây là nguồn cung cấp năng lượng chính của gạo nếp. Ngoài ra, trong gạo nếp còn chứa protein, chất béo, chủ yếu là chất béo không bão hòa.

Đừng ăn gạo nếp nếu bạn thuộc 4 nhóm người sau đây: Cẩn thận kẻo rước họa vào thân! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong gạo nếp còn có hàm lượng canxi tương đối cao, tốt cho xương và răng, sắt giúp hỗ trợ sản sinh hồng cầu, magiê giúp điều hòa chức năng cơ và thần kinh, phốt pho là thành phần rất quan trọng cho cấu trúc xương và năng lượng tế bào.

Không những vậy, gạo nếp còn là nguồn cung cấp nhiều loại vitamin có lợi cho sức khỏe như vitamin B1 giúp hỗ trợ hệ thần kinh và chuyển hóa năng lượng, vitamin B2 tốt cho da và mắt.

Tuy gạo nếp là một lương thực quen thuộc, có nhiều thành phần dinh dưỡng tốt cho sức khỏe nhưng một số người với những thể trạng hoặc tình trạng sức khỏe dưới đây cần lưu ý khí ăn gạo nếp.

4 nhóm người nên hạn chế gao nếp 

Người thừa cân, béo phì: Gạo nếp là loại lương thực chứa nhiều tinh bột và calo. Trong 100g gạo nếp có thể có tới 350-370 calo năng lượng. Ăn nhiều gạo nếp rất dễ dẫn đến tăng cân, chính vì thế những người vốn đã có tình trạng thừa cân béo phì không nên ăn quá nhiều thực phẩm được làm từ gạo nếp.

Đừng ăn gạo nếp nếu bạn thuộc 4 nhóm người sau đây: Cẩn thận kẻo rước họa vào thân! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trẻ nhỏ và người cao tuổi: Trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ dưới 2 tuổi, thường có hệ tiêu hóa chưa hoàn thiện, nếu ăn quá nhiều gạo nếp có thể dẫn đến tình trạng khó tiêu gây chướng bụng, khó chịu. Người lớn tuổi có răng yếu, chức năng tiêu hóa cũng trở nên kém hơn nên hạn chế các đồ ăn có gạo nếp để tránh nguy cơ đầy bụng, khó tiêu.

Phụ nữ mang thai: Phụ nữ mang thai nên hạn chế ăn cơm nếp, đặc biệt là trong 3 tháng đầu thai kỳ. Cơm nếp có thể gây ra các vấn đề về tiêu hóa như đầy hơi, khó tiêu, ợ chua, khiến mẹ bầu cảm thấy khó chịu. Ngoài ra, việc ăn cơm nếp quá nhiều có thể gây tăng cân nhanh chóng, không tốt cho sức khỏe của cả mẹ và bé.

Đừng ăn gạo nếp nếu bạn thuộc 4 nhóm người sau đây: Cẩn thận kẻo rước họa vào thân! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người mới ốm dậy: Tương tự như người lớn tuổi và trẻ nhỏ, người mới ốm dậy cũng thường được khuyên ăn những đồ ăn dễ tiêu hóa, tạo điều kiện cho hệ tiêu hóa hồi phục. Gạo nếp dễ gây đầy bụng, khó tiêu nên người mới ốm dậy tiêu hóa kém nên thận trọng khi ăn gạo nếp.

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