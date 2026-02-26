Đừng ăn gạo nếp nếu bạn thuộc 4 nhóm người sau đây: Cẩn thận kẻo rước họa vào thân!

Dinh dưỡng 26/02/2026 05:30

Gạo nếp là nguyên liệu chính để gói bánh chưng, bánh tét, nấu xôi, chè nhưng đây cũng là thực phẩm có tính ấm, dễ gây khó tiêu, vì vậy một số trường hợp cần lưu ý khi ăn...

trong 100g gạo nếp có khoảng 75 - 80g tinh bột. Đây là nguồn cung cấp năng lượng chính của gạo nếp. Ngoài ra, trong gạo nếp còn chứa protein, chất béo, chủ yếu là chất béo không bão hòa.trong 100g gạo nếp có khoảng 75 - 80g tinh bột. Đây là nguồn cung cấp năng lượng chính của gạo nếp. Ngoài ra, trong gạo nếp còn chứa protein, chất béo, chủ yếu là chất béo không bão hòa.

Đừng ăn gạo nếp nếu bạn thuộc 4 nhóm người sau đây: Cẩn thận kẻo rước họa vào thân! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong gạo nếp còn có hàm lượng canxi tương đối cao, tốt cho xương và răng, sắt giúp hỗ trợ sản sinh hồng cầu, magiê giúp điều hòa chức năng cơ và thần kinh, phốt pho là thành phần rất quan trọng cho cấu trúc xương và năng lượng tế bào.

Không những vậy, gạo nếp còn là nguồn cung cấp nhiều loại vitamin có lợi cho sức khỏe như vitamin B1 giúp hỗ trợ hệ thần kinh và chuyển hóa năng lượng, vitamin B2 tốt cho da và mắt.

Tuy gạo nếp là một lương thực quen thuộc, có nhiều thành phần dinh dưỡng tốt cho sức khỏe nhưng một số người với những thể trạng hoặc tình trạng sức khỏe dưới đây cần lưu ý khí ăn gạo nếp.

4 nhóm người nên hạn chế gao nếp 

Người thừa cân, béo phì: Gạo nếp là loại lương thực chứa nhiều tinh bột và calo. Trong 100g gạo nếp có thể có tới 350-370 calo năng lượng. Ăn nhiều gạo nếp rất dễ dẫn đến tăng cân, chính vì thế những người vốn đã có tình trạng thừa cân béo phì không nên ăn quá nhiều thực phẩm được làm từ gạo nếp.

Đừng ăn gạo nếp nếu bạn thuộc 4 nhóm người sau đây: Cẩn thận kẻo rước họa vào thân! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trẻ nhỏ và người cao tuổi: Trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ dưới 2 tuổi, thường có hệ tiêu hóa chưa hoàn thiện, nếu ăn quá nhiều gạo nếp có thể dẫn đến tình trạng khó tiêu gây chướng bụng, khó chịu. Người lớn tuổi có răng yếu, chức năng tiêu hóa cũng trở nên kém hơn nên hạn chế các đồ ăn có gạo nếp để tránh nguy cơ đầy bụng, khó tiêu.

Phụ nữ mang thai: Phụ nữ mang thai nên hạn chế ăn cơm nếp, đặc biệt là trong 3 tháng đầu thai kỳ. Cơm nếp có thể gây ra các vấn đề về tiêu hóa như đầy hơi, khó tiêu, ợ chua, khiến mẹ bầu cảm thấy khó chịu. Ngoài ra, việc ăn cơm nếp quá nhiều có thể gây tăng cân nhanh chóng, không tốt cho sức khỏe của cả mẹ và bé.

Đừng ăn gạo nếp nếu bạn thuộc 4 nhóm người sau đây: Cẩn thận kẻo rước họa vào thân! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người mới ốm dậy: Tương tự như người lớn tuổi và trẻ nhỏ, người mới ốm dậy cũng thường được khuyên ăn những đồ ăn dễ tiêu hóa, tạo điều kiện cho hệ tiêu hóa hồi phục. Gạo nếp dễ gây đầy bụng, khó tiêu nên người mới ốm dậy tiêu hóa kém nên thận trọng khi ăn gạo nếp.

Không chỉ là trái cây tráng miệng, quả hồng xiêm còn là "kho báu" dưỡng chất cho cơ thể

Không chỉ là trái cây tráng miệng, quả hồng xiêm còn là "kho báu" dưỡng chất cho cơ thể

Quả hồng xiêm được nhiều người yêu thích do có vị thơm, ngọt nhưng không phải ai cũng biết loại trái cây này chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe.

Xem thêm
Từ khóa:   gạo nếp ai không nên ăn gạo nếp dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 27/2/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Sáu 27/2/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Tử vi thứ Sáu 27/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Sáu 27/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 26/2/2026, 3 con giáp "đụng trúng hũ vàng", tiền ùa vào nhà như nước lũ, cầu được ước thấy, sự nghiệp hanh thông

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 26/2/2026, 3 con giáp "đụng trúng hũ vàng", tiền ùa vào nhà như nước lũ, cầu được ước thấy, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 26/2/2026, ở hiền gặp lành, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Năm 26/2/2026, ở hiền gặp lành, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Đừng ăn gạo nếp nếu bạn thuộc 4 nhóm người sau đây: Cẩn thận kẻo rước họa vào thân!

Đừng ăn gạo nếp nếu bạn thuộc 4 nhóm người sau đây: Cẩn thận kẻo rước họa vào thân!

Dinh dưỡng 2 giờ 1 phút trước
Nam Em thông báo 'xuất ngoại' khiến nhiều người ngỡ ngàng

Nam Em thông báo 'xuất ngoại' khiến nhiều người ngỡ ngàng

Hậu trường 2 giờ 16 phút trước
Bí quyết làm bánh chuối nướng mềm ngọt, vàng ruộm chỉ trong 30 phút

Bí quyết làm bánh chuối nướng mềm ngọt, vàng ruộm chỉ trong 30 phút

Món ngon mỗi ngày 2 giờ 31 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 26/2/2026, Thần Tài 'dúi tiền vào tay', 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa không ngờ, chẳng lo tiền bạc, phúc lộc dồi dào

Sau hôm nay, thứ Năm 26/2/2026, Thần Tài 'dúi tiền vào tay', 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa không ngờ, chẳng lo tiền bạc, phúc lộc dồi dào

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (26/2/2026), 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tài lộc phủ kín đường đi

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (26/2/2026), 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tài lộc phủ kín đường đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/2/2026), Thần Tài ghé thăm, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Cuối ngày hôm nay (26/2/2026), Thần Tài ghé thăm, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Huỷ toàn bộ chuyến bay đến Đà Lạt từ 4/3/2026

NÓNG: Huỷ toàn bộ chuyến bay đến Đà Lạt từ 4/3/2026

NÓNG: Thu hồi 77 loại mỹ phẩm bao gồm nhiều dầu gội, sữa tắm, kem chống nắng nổi tiếng

NÓNG: Thu hồi 77 loại mỹ phẩm bao gồm nhiều dầu gội, sữa tắm, kem chống nắng nổi tiếng

Danh tính nữ bệnh nhân tử vong sau vài giờ truyền dịch tại nhà

Danh tính nữ bệnh nhân tử vong sau vài giờ truyền dịch tại nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Không chỉ là trái cây tráng miệng, quả hồng xiêm còn là "kho báu" dưỡng chất cho cơ thể

Không chỉ là trái cây tráng miệng, quả hồng xiêm còn là "kho báu" dưỡng chất cho cơ thể

Không cần tìm đâu xa, Việt Nam sở hữu loại hạt là "vua của các loại ngũ cốc", đại bổ không kém nhân sâm

Không cần tìm đâu xa, Việt Nam sở hữu loại hạt là "vua của các loại ngũ cốc", đại bổ không kém nhân sâm

Đằng sau miếng thịt bò thơm ngon ẩn chứa 4 tác hại khôn lường nếu bạn ăn quá mức

Đằng sau miếng thịt bò thơm ngon ẩn chứa 4 tác hại khôn lường nếu bạn ăn quá mức

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt: Vừa bổ máu, vừa ngừa ung thư, ai bỏ qua thì quá phí

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt: Vừa bổ máu, vừa ngừa ung thư, ai bỏ qua thì quá phí

Ngỡ ngàng "thức uống trường thọ" của người Việt: Vừa bổ dưỡng, vừa giữ dáng, uống mỗi ngày không lo béo

Ngỡ ngàng "thức uống trường thọ" của người Việt: Vừa bổ dưỡng, vừa giữ dáng, uống mỗi ngày không lo béo

Đừng coi thường bó rau vài nghìn đồng, nó chính là "thần dược" bảo vệ tim phổi cho cả nhà

Đừng coi thường bó rau vài nghìn đồng, nó chính là "thần dược" bảo vệ tim phổi cho cả nhà