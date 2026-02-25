Hai người tử vong tại chỗ trong vụ tàu hỏa va chạm với xe tải ở Hà Nội

Đời sống 25/02/2026 22:53

Trong vụ tàu hỏa va chạm với xe tải ở Ngọc Hồi (Hà Nội), tính đến 21h45 ngày 25/2, lực lượng chức năng đã đưa 2 người tử vong tại chỗ ra ngoài và 1 người khác bị thương nặng, phải đưa đi cấp cứu.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào khoảng 19h51 ngày 25/2, tàu khách SE3 di chuyển theo hướng Bắc - Nam, khi đến km13+714, khu gian Văn Điển - Thường Tín (đoạn qua thôn Yên Phú, xã Ngọc Hồi) đã va chạm với ô tô tải mang biển kiểm soát 29H-728.XX đang băng qua đường sắt tại vị trí đường ngang có chắn tự động.

Cú va chạm cực mạnh khiến ô tô tải bị vò nát phần đầu, biến dạng hoàn toàn và bị hất văng gần 100m. Đầu máy tàu SE3 cũng bị móp méo, hư hỏng, dải hộ lan ven đường sắt bị đổ, nhiều mảnh vỡ văng ra xung quanh.

Đại diện Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam xác nhận vụ việc và cho biết xe tải bị mắc kẹt trên đường ray dẫn đến va chạm.

Hai người tử vong tại chỗ trong vụ tàu hỏa va chạm với xe tải ở Hà Nội - Ảnh 1Hai người tử vong tại chỗ trong vụ tàu hỏa va chạm với xe tải ở Hà Nội - Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VOV, ngay sau đó, đơn vị đã phát lệnh điều động, huy động các lực lượng khẩn trương xử lý hiện trường, khắc phục hậu quả và đảm bảo an toàn chạy tàu.

Khoảng 20h cùng ngày, lực lượng Cảnh sát giao thông Việt Nam, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng công an địa phương đã có mặt, phong tỏa hiện trường, triển khai cứu hộ.

Hai người tử vong tại chỗ trong vụ tàu hỏa va chạm với xe tải ở Hà Nội - Ảnh 3
Tài xế xe tải mắc kẹt trong cabin, lực lượng chức năng phải sử dụng thiết bị chuyên dụng cắt cabin để đưa nạn nhân ra ngoài - Ảnh: VOV

Tài xế xe tải mắc kẹt trong cabin, lực lượng chức năng phải sử dụng thiết bị chuyên dụng cắt cabin để đưa nạn nhân ra ngoài. Bước đầu xác định, vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương được chuyển đi cấp cứu. Hai nạn nhân tử vong được đưa về nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 103.

Sau tai nạn, tàu SE3 buộc phải tạm dừng để phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn.

Sự cố cũng khiến giao thông đường sắt qua khu vực bị gián đoạn trong thời gian ngắn, đồng thời ảnh hưởng đến lưu thông trên Quốc lộ 1A.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn và trách nhiệm các bên liên quan đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Từ khóa:   Tàu hỏa đâm xe tải tin moi tai nạn đường sắt

