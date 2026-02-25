NÓNG: Loại giấy tờ này không còn được dùng để làm thủ tục đi máy bay

Đời sống 25/02/2026 10:32

Việc chính thức bỏ loại giấy tờ này khi làm thủ tục bay có hiệu lực từ ngày 3/2/2026.

Khi làm thủ tục đi máy bay, ngoài căn cước công dân, nhiều hành khách lâu nay vẫn sử dụng các loại giấy tờ khác theo quy định để thay thế như hộ chiếu, thẻ ngành hoặc thậm chí giấy phép lái xe. Tuy nhiên, kể từ ngày 3/2/2026, một loại giấy tờ vốn rất quen thuộc với đa số người dân – giấy phép lái xe mô tô, ô tô – chính thức bị loại khỏi danh sách được chấp nhận khi làm thủ tục hàng không.

 

Theo Thông tư 14/2026/TT-BCA do Bộ Công an ban hành, quy định về Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không có hiệu lực từ ngày 3/2/2026. Một điểm thay đổi đáng chú ý là việc điều chỉnh, chuẩn hóa lại danh mục giấy tờ tùy thân được chấp nhận khi hành khách làm thủ tục và qua khu vực kiểm tra an ninh tại sân bay.

NÓNG: Loại giấy tờ này không còn được dùng để làm thủ tục đi máy bay - Ảnh 1

Từ 3/2/2026, giấy phép lái xe không còn hợp lệ tại sân bay

Cụ thể, giấy phép lái xe mô tô và ô tô không còn nằm trong danh mục giấy tờ hợp lệ để xuất trình khi đi máy bay. Điều này đồng nghĩa với việc hành khách chỉ mang theo giấy phép lái xe sẽ không đủ điều kiện hoàn tất thủ tục bay, kể cả đối với các chuyến nội địa.

Trước đây, giấy phép lái xe từng được nhiều hãng hàng không chấp nhận như một loại giấy tờ tùy thân thay thế căn cước công dân trên các đường bay trong nước. Tuy nhiên, theo định hướng siết chặt an ninh và đồng bộ dữ liệu nhận diện hành khách, quy định mới đã loại bỏ loại giấy tờ này khỏi hệ thống kiểm soát.

 

Với các chuyến bay quốc tế, hộ chiếu từ lâu đã là giấy tờ bắt buộc nên không chịu tác động trực tiếp từ thay đổi này. Tuy nhiên, quy định mới đặc biệt ảnh hưởng tới hành khách bay nội địa – nhóm đối tượng vốn quen sử dụng giấy phép lái xe như một phương án “dự phòng” khi quên căn cước.

NÓNG: Loại giấy tờ này không còn được dùng để làm thủ tục đi máy bay - Ảnh 2

Sau khi giấy phép lái xe bị loại khỏi danh mục, hành khách bay nội địa cần xuất trình một trong các giấy tờ hợp lệ theo quy định. Phổ biến nhất vẫn là căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân còn giá trị sử dụng. Hộ chiếu cũng được chấp nhận đối với các chuyến bay trong nước.

Ngoài ra, một số loại thẻ chuyên ngành có ảnh và còn hiệu lực như thẻ quân đội, thẻ công an, thẻ đại biểu Quốc hội, thẻ nhà báo… vẫn được sử dụng theo quy định hiện hành. Trong trường hợp mất giấy tờ tùy thân, hành khách có thể dùng giấy xác nhận nhân thân do cơ quan công an địa phương cấp, có dán ảnh và đóng dấu giáp lai.

Bên cạnh đó, tại một số sân bay đã triển khai xác thực bằng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 (VNeID), cho phép thay thế căn cước công dân trong quá trình làm thủ tục bay nội địa. Tuy nhiên, hành khách cần kiểm tra cụ thể với hãng hàng không và sân bay nơi xuất phát để đảm bảo được chấp nhận.

Đối với chuyến bay quốc tế, hành khách bắt buộc phải có hộ chiếu còn hạn theo quy định của nước đến, kèm theo thị thực hoặc giấy miễn thị thực nếu được yêu cầu. Các giấy tờ cư trú như thẻ thường trú, thẻ tạm trú tại nước ngoài cũng có thể cần xuất trình tùy hành trình.

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