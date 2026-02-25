NÓNG: Loại giấy tờ này không còn được dùng để làm thủ tục đi máy bay

Đời sống 25/02/2026 10:32

Việc chính thức bỏ loại giấy tờ này khi làm thủ tục bay có hiệu lực từ ngày 3/2/2026.

Khi làm thủ tục đi máy bay, ngoài căn cước công dân, nhiều hành khách lâu nay vẫn sử dụng các loại giấy tờ khác theo quy định để thay thế như hộ chiếu, thẻ ngành hoặc thậm chí giấy phép lái xe. Tuy nhiên, kể từ ngày 3/2/2026, một loại giấy tờ vốn rất quen thuộc với đa số người dân – giấy phép lái xe mô tô, ô tô – chính thức bị loại khỏi danh sách được chấp nhận khi làm thủ tục hàng không.

 

Theo Thông tư 14/2026/TT-BCA do Bộ Công an ban hành, quy định về Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không có hiệu lực từ ngày 3/2/2026. Một điểm thay đổi đáng chú ý là việc điều chỉnh, chuẩn hóa lại danh mục giấy tờ tùy thân được chấp nhận khi hành khách làm thủ tục và qua khu vực kiểm tra an ninh tại sân bay.

NÓNG: Loại giấy tờ này không còn được dùng để làm thủ tục đi máy bay - Ảnh 1

Từ 3/2/2026, giấy phép lái xe không còn hợp lệ tại sân bay

Cụ thể, giấy phép lái xe mô tô và ô tô không còn nằm trong danh mục giấy tờ hợp lệ để xuất trình khi đi máy bay. Điều này đồng nghĩa với việc hành khách chỉ mang theo giấy phép lái xe sẽ không đủ điều kiện hoàn tất thủ tục bay, kể cả đối với các chuyến nội địa.

Trước đây, giấy phép lái xe từng được nhiều hãng hàng không chấp nhận như một loại giấy tờ tùy thân thay thế căn cước công dân trên các đường bay trong nước. Tuy nhiên, theo định hướng siết chặt an ninh và đồng bộ dữ liệu nhận diện hành khách, quy định mới đã loại bỏ loại giấy tờ này khỏi hệ thống kiểm soát.

 

Với các chuyến bay quốc tế, hộ chiếu từ lâu đã là giấy tờ bắt buộc nên không chịu tác động trực tiếp từ thay đổi này. Tuy nhiên, quy định mới đặc biệt ảnh hưởng tới hành khách bay nội địa – nhóm đối tượng vốn quen sử dụng giấy phép lái xe như một phương án “dự phòng” khi quên căn cước.

NÓNG: Loại giấy tờ này không còn được dùng để làm thủ tục đi máy bay - Ảnh 2

Sau khi giấy phép lái xe bị loại khỏi danh mục, hành khách bay nội địa cần xuất trình một trong các giấy tờ hợp lệ theo quy định. Phổ biến nhất vẫn là căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân còn giá trị sử dụng. Hộ chiếu cũng được chấp nhận đối với các chuyến bay trong nước.

Ngoài ra, một số loại thẻ chuyên ngành có ảnh và còn hiệu lực như thẻ quân đội, thẻ công an, thẻ đại biểu Quốc hội, thẻ nhà báo… vẫn được sử dụng theo quy định hiện hành. Trong trường hợp mất giấy tờ tùy thân, hành khách có thể dùng giấy xác nhận nhân thân do cơ quan công an địa phương cấp, có dán ảnh và đóng dấu giáp lai.

Bên cạnh đó, tại một số sân bay đã triển khai xác thực bằng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 (VNeID), cho phép thay thế căn cước công dân trong quá trình làm thủ tục bay nội địa. Tuy nhiên, hành khách cần kiểm tra cụ thể với hãng hàng không và sân bay nơi xuất phát để đảm bảo được chấp nhận.

Đối với chuyến bay quốc tế, hành khách bắt buộc phải có hộ chiếu còn hạn theo quy định của nước đến, kèm theo thị thực hoặc giấy miễn thị thực nếu được yêu cầu. Các giấy tờ cư trú như thẻ thường trú, thẻ tạm trú tại nước ngoài cũng có thể cần xuất trình tùy hành trình.

Cô gái cầu cứu cộng đồng mạng vì rơi nhẫn đính hôn bằng kim cương khi du lịch dịp Tết

Cô gái cầu cứu cộng đồng mạng vì rơi nhẫn đính hôn bằng kim cương khi du lịch dịp Tết

3 con giáp như 'cá chép hóa rồng vàng', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp tăng tiến vượt bậc.

Xem thêm
Từ khóa:   thủ tục đi máy bay tin moi giấy phép lái xe

TIN MỚI NHẤT

Nhầm pháo là kẹo, bé gái cho vào miệng cắn dẫn đến bị thương ở lưỡi

Nhầm pháo là kẹo, bé gái cho vào miệng cắn dẫn đến bị thương ở lưỡi

Video 29 phút trước
Giúp đỡ cụ bà ngã xe đạp, 2 học sinh đối mặt với một vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại 844 triệu đồng

Giúp đỡ cụ bà ngã xe đạp, 2 học sinh đối mặt với một vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại 844 triệu đồng

Video 33 phút trước
Cổ động viên tức giận vượt qua hàng rào tràn vào sân tấn công cầu thủ đối phương

Cổ động viên tức giận vượt qua hàng rào tràn vào sân tấn công cầu thủ đối phương

Video 38 phút trước
Tử vi 25/2 đến 25/3: 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng tài tấn lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 25/2 đến 25/3: 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng tài tấn lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
5 ngày liên tiếp (25/2-2/3), 3 con giáp tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang, như ý cát tường

5 ngày liên tiếp (25/2-2/3), 3 con giáp tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Không chỉ là trái cây tráng miệng, quả hồng xiêm còn là "kho báu" dưỡng chất cho cơ thể

Không chỉ là trái cây tráng miệng, quả hồng xiêm còn là "kho báu" dưỡng chất cho cơ thể

Dinh dưỡng 55 phút trước
Sau 16h30 chiều nay 25/2/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, vận khí hanh thông, nguyện ước thành công, hưởng phước cả năm

Sau 16h30 chiều nay 25/2/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, vận khí hanh thông, nguyện ước thành công, hưởng phước cả năm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Thót tim cảnh tượng hà mã hung hãn lật úp chiếc thuyền khiến người đàn ông rơi xuống sông

Thót tim cảnh tượng hà mã hung hãn lật úp chiếc thuyền khiến người đàn ông rơi xuống sông

Video 1 giờ 11 phút trước
Thắt lòng chồng quỳ gối chắp tay bên thi thể vợ bị xe đầu kéo tông tử vong

Thắt lòng chồng quỳ gối chắp tay bên thi thể vợ bị xe đầu kéo tông tử vong

Đời sống 1 giờ 14 phút trước
Người đàn ông dũng cảm dùng tay không cứu sống bé trai rơi khỏi tầng 7 khiến nhiều người sợ thót tim

Người đàn ông dũng cảm dùng tay không cứu sống bé trai rơi khỏi tầng 7 khiến nhiều người sợ thót tim

Video 1 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đồng hồ điểm đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đồng hồ điểm đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

NÓNG: Nam TikToker nổi tiếng chính thức xin lỗi vì lộ clip đánh vợ, công ty đuổi việc

NÓNG: Nam TikToker nổi tiếng chính thức xin lỗi vì lộ clip đánh vợ, công ty đuổi việc

Danh tính nam TikToker đánh vợ khi đang bế con trên tay vì 'đi ăn tốn 1 triệu đồng'

Danh tính nam TikToker đánh vợ khi đang bế con trên tay vì 'đi ăn tốn 1 triệu đồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thắt lòng chồng quỳ gối chắp tay bên thi thể vợ bị xe đầu kéo tông tử vong

Thắt lòng chồng quỳ gối chắp tay bên thi thể vợ bị xe đầu kéo tông tử vong

Bé gái 11 tuổi bị thương nặng do 2 nhóm khách ẩu đả nhau tại quán

Bé gái 11 tuổi bị thương nặng do 2 nhóm khách ẩu đả nhau tại quán

Giá vàng hôm nay, ngày 25/2/2026: Thế giới giảm mạnh, trong nước tăng lên 185,3 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/2/2026: Thế giới giảm mạnh, trong nước tăng lên 185,3 triệu đồng/lượng

Cô gái cầu cứu cộng đồng mạng vì rơi nhẫn đính hôn bằng kim cương khi du lịch dịp Tết

Cô gái cầu cứu cộng đồng mạng vì rơi nhẫn đính hôn bằng kim cương khi du lịch dịp Tết

Danh tính người phụ nữ tử vong sau khi được 'truyền trắng da' tại nhà

Danh tính người phụ nữ tử vong sau khi được 'truyền trắng da' tại nhà

Nước biển ở Gia Lai đổi màu nâu đỏ kéo dài hàng kilomet

Nước biển ở Gia Lai đổi màu nâu đỏ kéo dài hàng kilomet