Đừng chỉ dùng nấu canh! Đem tía tô kết hợp với lá hẹ theo cách này, cả nhà gắp không dừng tay

Không chỉ đơn thuần là những loại rau gia vị quen thuộc, lá tía tô và lá hẹ còn được ví như những 'vị thuốc xanh' trong Đông y với công dụng chữa bệnh tuyệt vời. Khi kết hợp bộ đôi này, bạn sẽ có ngay một món ăn nhẹ vừa lạ miệng, vừa 'cuốn' đến miếng cuối cùng, mang lại sự cân bằng hoàn hảo giữa hương vị và sức khỏe.
Nguyên liệu:
Lá tía tô (hoặc lá kê nhíp) tươi
2 quả trứng
40g bột bánh bông lan
40g tinh bột bắp
Một nhúm muối hoặc hạt nêm
¼ thìa cà phê bột nghệ
Dầu ăn
Cách làm:
Hoà hỗn hợp bột.
Tẩm bột đều 2 mặt lá tía tô rồi đem chiên vàng.
Khi ăn có thể chấm cùng xì dầu tỏi ớt nếu muốn.
BÁNH HẸ HẢI SẢN vô cùng thơm ngon, có thể làm món khai vị, món nhậu, bữa xế hay bữa chính đều được.
Nguyên liệu:
200g tôm và mực tươi
200g lá hẹ
50g cà rốt
30g ớt chuông hoặc ớt sừng xanh
2 trái ớt đỏ
Dầu ăn
Bột bánh:
100g bột mì đa dụng
100g tinh bột ngô hoặc tinh bột khoai tây
1 thìa cà phê bột tỏi
1 thìa cà phê bột hành
¼ thìa cà phê bột nghệ hoặc tinh bột nghệ
¼ thìa cà phê tiêu xay
1 quả trứng gà
1 thìa nước mắm (1Tbsp=15ml)
1cup nước (237ml)
Nước chấm:
½ thìa đường nâu
1 thìa giấm táo
4 thìa xì dầu
Hành tây
Ớt
Vừng rang
Cách làm:
Các nguyên liệu tươi: hải sản và rau củ thái nhỏ.
Các nguyên liệu phần bột bánh đem trộn đều.
Cho nguyên liệu tươi vào hỗn hợp bột bánh đã trộn rồi mang chiên vàng đều 2 mặt.
Pha nước chấm và thưởng thức bánh khi còn nóng.
Nguồn: FB Linh Nguyen