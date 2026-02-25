Đừng chỉ dùng nấu canh! Đem tía tô kết hợp với lá hẹ theo cách này, cả nhà gắp không dừng tay

Món ngon mỗi ngày 25/02/2026 05:30

Không chỉ đơn thuần là những loại rau gia vị quen thuộc, lá tía tô và lá hẹ còn được ví như những 'vị thuốc xanh' trong Đông y với công dụng chữa bệnh tuyệt vời. Khi kết hợp bộ đôi này, bạn sẽ có ngay một món ăn nhẹ vừa lạ miệng, vừa 'cuốn' đến miếng cuối cùng, mang lại sự cân bằng hoàn hảo giữa hương vị và sức khỏe.

Đừng chỉ dùng nấu canh! Đem tía tô kết hợp với lá hẹ theo cách này, cả nhà gắp không dừng tay - Ảnh 1

Nguyên liệu:

Lá tía tô (hoặc lá kê nhíp) tươi

2 quả trứng

40g bột bánh bông lan

40g tinh bột bắp

Một nhúm muối hoặc hạt nêm

¼ thìa cà phê bột nghệ

Dầu ăn

Cách làm:

Hoà hỗn hợp bột.

Tẩm bột đều 2 mặt lá tía tô rồi đem chiên vàng.

Khi ăn có thể chấm cùng xì dầu tỏi ớt nếu muốn.

BÁNH HẸ HẢI SẢN vô cùng thơm ngon, có thể làm món khai vị, món nhậu, bữa xế hay bữa chính đều được.

Nguyên liệu:

200g tôm và mực tươi

200g lá hẹ

50g cà rốt

30g ớt chuông hoặc ớt sừng xanh

2 trái ớt đỏ

Dầu ăn

Bột bánh:

100g bột mì đa dụng

100g tinh bột ngô hoặc tinh bột khoai tây

1 thìa cà phê bột tỏi

1 thìa cà phê bột hành

¼ thìa cà phê bột nghệ hoặc tinh bột nghệ

¼ thìa cà phê tiêu xay

1 quả trứng gà

1 thìa nước mắm (1Tbsp=15ml)

1cup nước (237ml)

Nước chấm:

½ thìa đường nâu

1 thìa giấm táo

4 thìa xì dầu

Hành tây

Ớt

Vừng rang

Cách làm:

Các nguyên liệu tươi: hải sản và rau củ thái nhỏ.

Các nguyên liệu phần bột bánh đem trộn đều.

Cho nguyên liệu tươi vào hỗn hợp bột bánh đã trộn rồi mang chiên vàng đều 2 mặt.

Pha nước chấm và thưởng thức bánh khi còn nóng.

Đừng chỉ dùng nấu canh! Đem tía tô kết hợp với lá hẹ theo cách này, cả nhà gắp không dừng tay - Ảnh 2Đừng chỉ dùng nấu canh! Đem tía tô kết hợp với lá hẹ theo cách này, cả nhà gắp không dừng tay - Ảnh 3

Nguồn: FB Linh Nguyen

Lá tía tô và lá hẹ đều là các loại rau gia vị thơm ngon, đồng thời cũng là vị thuốc trong Đông Y có nhiều tác dụng chữa bệnh, có thể biến tấu làm món ăn nhẹ rất cuốn.

