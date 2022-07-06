Tía tô nấu lấy nước, pha với chanh để ra nước detox đơn giản, dễ uống, thanh mát

NƯỚC TÍA TÔ GIẢM CÂN

Nguyên liệu:

350gr tía tô

3 lít nước lọc

50ml cốt chanh

Cách làm:



- Tía tô rửa sạch, cắt khúc nhỏ vừa để cho vào nồi.

- Nấu nước cho sôi rồi cho lá tía tô vào nấu cho ra màu.

- Sau đó tắt bếp vớt tía tô ra để nguội. Rồi vắt lấy nước.

- Chanh vắt lấy nước. Lọc cặn.

- Nước lá tia tô đã nguội hẳn thì cho nước cốt chanh vào khuấy đều.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Xuan Kieu Kado

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nuoc-tia-to-detox-co-the-dao-thai-doc-to-phu-hop-cho-chi-em-dang-giam-can-480860.html