Tía tô nấu lấy nước, pha với chanh để ra nước detox đơn giản, dễ uống, thanh mát
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NƯỚC TÍA TÔ GIẢM CÂN
Nguyên liệu:
- 350gr tía tô
- 3 lít nước lọc
- 50ml cốt chanh
Cách làm:
- Tía tô rửa sạch, cắt khúc nhỏ vừa để cho vào nồi.
- Nấu nước cho sôi rồi cho lá tía tô vào nấu cho ra màu.
- Sau đó tắt bếp vớt tía tô ra để nguội. Rồi vắt lấy nước.
- Chanh vắt lấy nước. Lọc cặn.
- Nước lá tia tô đã nguội hẳn thì cho nước cốt chanh vào khuấy đều.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Xuan Kieu Kado