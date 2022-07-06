Nước tía tô detox cơ thể - Đào thải độc tố, phù hợp cho chị em đang giảm cân!

Món ngon mỗi ngày 06/07/2022 08:30

Tía tô nấu lấy nước, pha với chanh để ra nước detox đơn giản, dễ uống, thanh mát

NƯỚC TÍA TÔ GIẢM CÂN

Nước tía tô detox cơ thể - Đào thải độc tố, phù hợp cho chị em đang giảm cân! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 350gr tía tô 
  • 3 lít nước lọc
  • 50ml cốt chanh

Cách làm:

- Tía tô rửa sạch, cắt khúc nhỏ vừa để cho vào nồi.

- Nấu nước cho sôi rồi cho lá tía tô vào nấu cho ra màu.

- Sau đó tắt bếp vớt tía tô ra để nguội. Rồi vắt lấy nước.

- Chanh vắt lấy nước. Lọc cặn.

- Nước lá tia tô đã nguội hẳn thì cho nước cốt chanh vào khuấy đều. 

 

Nước tía tô detox cơ thể - Đào thải độc tố, phù hợp cho chị em đang giảm cân! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

 

Nguồn: Fb Xuan Kieu Kado

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