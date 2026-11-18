Tạ Đình Phong chính thức gia nhập hội đồng quản trị Tập đoàn giải trí Anh Hoàng (Emperor Entertainment), đánh dấu bước tiến mới trong sự nghiệp kinh doanh sau hơn 30 năm gắn bó với công ty. Từ một ca sĩ, diễn viên nổi tiếng, nam nghệ sĩ hiện còn được biết đến với vai trò doanh nhân sở hữu nhiều khoản đầu tư đáng chú ý.

Ngày 17/11, Tập đoàn giải trí Anh Hoàng thông báo Tạ Đình Phong và nữ ca sĩ Dung Tổ Nhi chính thức trở thành thành viên hội đồng quản trị. Hai nghệ sĩ sẽ phối hợp cùng Chủ tịch Dương Thụ Thành, Phó chủ tịch Dương Chính Long và Giám đốc điều hành Hoắc Vấn Hy trong việc quản lý hoạt động kinh doanh, hoạch định chiến lược dài hạn, thúc đẩy hợp tác giữa các lĩnh vực giải trí và mở rộng thị trường quốc tế. Trong thông báo, tập đoàn nhấn mạnh những đóng góp của Tạ Đình Phong trong hơn ba thập kỷ đồng hành. Nam nghệ sĩ gia nhập hệ thống Anh Hoàng từ khi còn rất trẻ và đã cùng công ty trải qua nhiều giai đoạn phát triển. Chia sẻ về vị trí mới, anh cho biết: “Hơn một nửa cuộc đời tôi đã trải qua trong đại gia đình Anh Hoàng. Ý nghĩa của Anh Hoàng đối với tôi từ lâu đã vượt xa phạm vi công việc. Tôi thực sự mong muốn có thể đóng góp sức mình, giúp tập đoàn chinh phục những đỉnh cao mới”.

Năm 1996, khi mới 16 tuổi, Tạ Đình Phong ký hợp đồng với Phi Đồ (Fitto Records), hãng đĩa thuộc sở hữu của ông Dương Thụ Thành, tiền thân của Tập đoàn giải trí Anh Hoàng. Đây cũng là cột mốc đưa anh chính thức bước chân vào làng giải trí Hong Kong. Sau nhiều năm hoạt động, nam nghệ sĩ xây dựng được chỗ đứng vững chắc trong âm nhạc và điện ảnh, đồng thời từng bước mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh.

Một trong những dự án đáng chú ý của Tạ Đình Phong là Post Production Office, doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ hậu kỳ phim ảnh do anh sáng lập. Năm 2016, Digital Domain mua lại 85% cổ phần công ty mẹ của doanh nghiệp này. Trong thương vụ, 25% cổ phần của Tạ Đình Phong được chuyển nhượng với giá 40 triệu HKD, nam nghệ sĩ vẫn giữ lại 15% cổ phần. Bên cạnh đó, anh từng hợp tác với thương hiệu thể thao Xtep trong vai trò đại diện hình ảnh và nhà đầu tư. Tháng 10.2020, Tạ Đình Phong đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu Xtep với giá 2,48 HKD/cổ phiếu, tương đương tổng giá trị 12,4 triệu HKD. Anh cũng phát triển thương hiệu thực phẩm Phong Vị Phái, gắn liền với niềm đam mê nấu nướng và hình ảnh đầu bếp trên truyền hình. Nhờ hoạt động nghệ thuật kết hợp đầu tư đa lĩnh vực, Tạ Đình Phong được truyền thông ước tính sở hữu khối tài sản khoảng 8-10 tỷ HKD, tương đương 26.000-32.000 tỷ đồng. Việc gia nhập hội đồng quản trị Anh Hoàng được xem là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của nam nghệ sĩ. Với kinh nghiệm xây dựng thương hiệu, sản xuất nội dung và đầu tư kinh doanh, anh được kỳ vọng đóng góp vào chiến lược phát triển mới của tập đoàn, đặc biệt ở lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh, tổ chức concert và mở rộng hoạt động giải trí ra thị trường quốc tế.

Tạ Đình Phong lần đầu chia sẻ về những năm tháng mất ngủ vì lo âu Tạ Đình Phong vốn được biết đến là nghệ sĩ đa tài khi hoạt động ở nhiều lĩnh vực như ca hát, diễn xuất, sản xuất âm nhạc và kinh doanh ẩm thực.

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