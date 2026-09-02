Tạ Đình Phong bật khóc trong đêm nhạc sinh nhật tuổi 46 sau biến cố mất cha

Sao quốc tế 02/09/2026 14:58

Vừa trải qua nỗi đau mất mát lớn sau khi người cha kính yêu, nghệ sĩ kỳ cựu Tạ Hiền đã qua đời vào tháng 7, Tạ Đình Phong vẫn nén đau thương để duy trì lịch trình biểu diễn.

Vừa qua, nam nghệ sĩ Tạ Đình Phong đã mang tour diễn Evolution Nic Live đến sân vận động Hồng Đăng Lung, Thái Nguyên (Trung Quốc). Đêm nhạc không chỉ đánh dấu mốc lần đầu tiên sau gần 30 năm hoạt động nghệ thuật anh tổ chức concert cá nhân tại đây, mà còn là đêm diễn duy nhất trong chuyến lưu diễn trùng đúng vào ngày sinh nhật tuổi 46 của anh.

Trên sân khấu, Tạ Đình Phong tiếp tục khẳng định bản lĩnh của một ngôi sao hàng đầu khi thể hiện trọn vẹn 27 ca khúc bằng giọng hát live nội lực, chuyên nghiệp. Khán giả tại khán đài cũng đáp lại tình cảm ấy bằng sự chuẩn bị chu đáo: đông đảo người hâm mộ phủ kín sân vận động trong sắc áo đỏ và banner vàng rực rỡ – hình ảnh được cộng đồng mạng ví von đầy hài hước là "trứng xào cà chua". Khoảnh khắc xúc động nhất bùng nổ khi hàng vạn người cùng hòa giọng hát mừng sinh nhật.

Tạ Đình Phong bật khóc trong đêm nhạc sinh nhật tuổi 46 sau biến cố mất cha - Ảnh 1

Trước tình cảm nồng nhiệt của biển người hâm mộ, Tạ Đình Phong đã không kìm được giọt nước mắt lăn dài. Những giọt nước mắt ấy không chỉ vì xúc động, mà còn chất chứa những nghẹn ngào chưa dứt sau biến cố gia đình – nỗi niềm mà anh từng bộc lộ khi thể hiện ca khúc Cảm ơn tình yêu của em 1999 trong đêm diễn tại Thanh Đảo trước đó.

Dù các thành viên gia đình không thể có mặt trực tiếp tại Thái Nguyên, tình thân vẫn được gửi gắm trọn vẹn qua không gian mạng. Từ Canada, em gái Tạ Đình Đình đã đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc gia đình đoàn tụ trước đó tại Hong Kong kèm lời chúc giản dị: "Happy Birthday. 哥" (Chúc mừng sinh nhật anh).

Trong video, người ta bắt gặp một Tạ Đình Phong hoàn toàn khác: đội ngược mũ bóng chày, quỳ trên đệm kiên nhẫn và âu yếm chơi đùa cùng cháu trai hơn một tuổi. Hình ảnh ấm áp, dịu dàng này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, bởi nó đối lập hoàn toàn với vẻ ngoài lạnh lùng, mạnh mẽ thường thấy của nam tài tử.

Tạ Đình Phong bật khóc trong đêm nhạc sinh nhật tuổi 46 sau biến cố mất cha - Ảnh 2

Vượt qua mất mát, Tạ Đình Phong vẫn vững vàng bước tiếp trên con đường nghệ thuật, đáp lại tình yêu thương của khán giả bằng sự cống hiến hết mình và giữ trọn sự gắn kết mộc mạc bên gia đình.

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