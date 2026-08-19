14 năm bên nhau, Vương Phi và Tạ Đình Phong vẫn thể hiện tình yêu theo cách đặc biệt

Theo thông tin được chia sẻ, đây không phải mẫu Cartier LOVE kinh điển mà là phiên bản LOVE Unlimited được nâng cấp, có giá niêm yết khoảng 75.000 nhân dân tệ, tương đương gần 290 triệu đồng mỗi chiếc.

Tạ Đình Phong đeo chiếc vòng trong một buổi livestream, trong khi Vương Phi được bắt gặp sử dụng mẫu tương tự khi xuất hiện tại sân bay vài ngày trước. Dòng LOVE Unlimited mang thông điệp về sự gắn kết và tình yêu bền lâu, khiến việc cả hai cùng lựa chọn thiết kế này càng thu hút sự chú ý.

Nhiều người hâm mộ cũng tìm lại những hình ảnh trong quá khứ và nhận ra Tạ Đình Phong và Vương Phi từng sử dụng các món trang sức thuộc dòng Cartier LOVE. Thiết kế đinh vít đặc trưng của dòng sản phẩm này thường được ví như biểu tượng cho việc “khóa chặt tình yêu”. Vì vậy, việc cả hai một lần nữa lựa chọn phụ kiện cùng dòng sau nhiều năm khiến người hâm mộ không khỏi liên tưởng đến hành trình tình cảm của họ.

Một số cư dân mạng thậm chí cho rằng Cartier có thể cân nhắc mời cả hai cùng xuất hiện trong một chiến dịch quảng cáo, bởi câu chuyện tình nhiều thăng trầm của họ vốn đã tạo được sức hút đặc biệt.

Tạ Đình Phong và Vương Phi công khai hẹn hò từ năm 2000. Hai người từng chia tay vào năm 2002, sau đó mỗi người bước vào một cuộc hôn nhân riêng. Vương Phi kết hôn với Lý Á Bằng năm 2005 và ly hôn năm 2013. Tạ Đình Phong kết hôn với Trương Bá Chi năm 2006, trước khi cuộc hôn nhân kết thúc sau 5 năm.

Năm 2014, Tạ Đình Phong và Vương Phi tái hợp. Từ đó đến nay, cả hai duy trì mối quan hệ khá kín đáo và hiếm khi công khai chia sẻ về cuộc sống riêng.

Dù vậy, việc cùng đeo một mẫu vòng tay không thể được xem là bằng chứng khẳng định tình cảm, bởi hoàn toàn có khả năng đây chỉ là lựa chọn thời trang hoặc sở thích cá nhân. Cả Tạ Đình Phong và Vương Phi cũng không đưa ra bất kỳ phản hồi nào trước những bàn luận trên mạng xã hội.

Trong suốt nhiều năm, họ gần như không chủ động phô bày chuyện tình cảm. Chính sự kín tiếng ấy khiến mỗi hình ảnh, món đồ hay chi tiết nhỏ có liên quan đến cả hai đều dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý. Sau 14 năm kể từ ngày tái hợp, Vương Phi và Tạ Đình Phong vẫn lựa chọn cách yêu lặng lẽ, để công chúng chỉ có thể nhìn thấy những dấu hiệu ít ỏi qua đời sống thường ngày.