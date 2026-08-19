14 năm bên nhau, Vương Phi và Tạ Đình Phong vẫn thể hiện tình yêu theo cách đặc biệt

Sao quốc tế 19/08/2026 15:54

Gần đây, cư dân mạng bất ngờ phát hiện Tạ Đình Phong và Vương Phi cùng đeo một mẫu vòng tay thuộc dòng LOVE Unlimited mới của Cartier. Chi tiết này nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận, đặc biệt bởi cả hai vốn nổi tiếng kín tiếng về chuyện tình cảm.

Tạ Đình Phong đeo chiếc vòng trong một buổi livestream, trong khi Vương Phi được bắt gặp sử dụng mẫu tương tự khi xuất hiện tại sân bay vài ngày trước. Dòng LOVE Unlimited mang thông điệp về sự gắn kết và tình yêu bền lâu, khiến việc cả hai cùng lựa chọn thiết kế này càng thu hút sự chú ý.

Theo thông tin được chia sẻ, đây không phải mẫu Cartier LOVE kinh điển mà là phiên bản LOVE Unlimited được nâng cấp, có giá niêm yết khoảng 75.000 nhân dân tệ, tương đương gần 290 triệu đồng mỗi chiếc.

14 năm bên nhau, Vương Phi và Tạ Đình Phong vẫn thể hiện tình yêu theo cách đặc biệt - Ảnh 1

Nhiều người hâm mộ cũng tìm lại những hình ảnh trong quá khứ và nhận ra Tạ Đình Phong và Vương Phi từng sử dụng các món trang sức thuộc dòng Cartier LOVE. Thiết kế đinh vít đặc trưng của dòng sản phẩm này thường được ví như biểu tượng cho việc “khóa chặt tình yêu”. Vì vậy, việc cả hai một lần nữa lựa chọn phụ kiện cùng dòng sau nhiều năm khiến người hâm mộ không khỏi liên tưởng đến hành trình tình cảm của họ.

Một số cư dân mạng thậm chí cho rằng Cartier có thể cân nhắc mời cả hai cùng xuất hiện trong một chiến dịch quảng cáo, bởi câu chuyện tình nhiều thăng trầm của họ vốn đã tạo được sức hút đặc biệt.

Tạ Đình Phong và Vương Phi công khai hẹn hò từ năm 2000. Hai người từng chia tay vào năm 2002, sau đó mỗi người bước vào một cuộc hôn nhân riêng. Vương Phi kết hôn với Lý Á Bằng năm 2005 và ly hôn năm 2013. Tạ Đình Phong kết hôn với Trương Bá Chi năm 2006, trước khi cuộc hôn nhân kết thúc sau 5 năm.

14 năm bên nhau, Vương Phi và Tạ Đình Phong vẫn thể hiện tình yêu theo cách đặc biệt - Ảnh 2

Năm 2014, Tạ Đình Phong và Vương Phi tái hợp. Từ đó đến nay, cả hai duy trì mối quan hệ khá kín đáo và hiếm khi công khai chia sẻ về cuộc sống riêng.

Dù vậy, việc cùng đeo một mẫu vòng tay không thể được xem là bằng chứng khẳng định tình cảm, bởi hoàn toàn có khả năng đây chỉ là lựa chọn thời trang hoặc sở thích cá nhân. Cả Tạ Đình Phong và Vương Phi cũng không đưa ra bất kỳ phản hồi nào trước những bàn luận trên mạng xã hội.

Trong suốt nhiều năm, họ gần như không chủ động phô bày chuyện tình cảm. Chính sự kín tiếng ấy khiến mỗi hình ảnh, món đồ hay chi tiết nhỏ có liên quan đến cả hai đều dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý. Sau 14 năm kể từ ngày tái hợp, Vương Phi và Tạ Đình Phong vẫn lựa chọn cách yêu lặng lẽ, để công chúng chỉ có thể nhìn thấy những dấu hiệu ít ỏi qua đời sống thường ngày.

Vì sao con trai Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi không muốn vào showbiz?

Vì sao con trai Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi không muốn vào showbiz?

Sau khi ly hôn năm 2011, hai người cùng nhận trách nhiệm nuôi con, nhưng Lucas và Quintus sống cùng Trương Bá Chi, còn Tạ Đình Phong chủ yếu cung cấp về tài chính.

Xem thêm
Từ khóa:   Tạ Đình Phong sao hoa ngữ tin tức sao trung cbiz sao trung

TIN LIÊN QUAN

Vì sao con trai Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi không muốn vào showbiz?

Vì sao con trai Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi không muốn vào showbiz?

Ly hôn Tạ Đình Phong, Trương Bá Chi vẫn được gia đình chồng cũ yêu thương

Ly hôn Tạ Đình Phong, Trương Bá Chi vẫn được gia đình chồng cũ yêu thương

Khoảnh khắc nghẹn ngào của Tạ Đình Phong trên sân khấu sau khi cha qua đời

Khoảnh khắc nghẹn ngào của Tạ Đình Phong trên sân khấu sau khi cha qua đời

Cuộc sống của Tạ Đình Phong sau biến cố mất cha nhận nhiều quan tâm

Cuộc sống của Tạ Đình Phong sau biến cố mất cha nhận nhiều quan tâm

Tạ Đình Phong gia nhập làng giải trí từ năm 16 tuổi, câu chuyện phía sau gây chú ý

Tạ Đình Phong gia nhập làng giải trí từ năm 16 tuổi, câu chuyện phía sau gây chú ý

Tạ Đình Phong tổ chức concert chỉ ít ngày sau mất mát lớn, nguyên nhân được hé lộ

Tạ Đình Phong tổ chức concert chỉ ít ngày sau mất mát lớn, nguyên nhân được hé lộ

TIN MỚI NHẤT

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 46 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/9/2026), 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/9/2026), 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Người phụ nữ đã bị thương nghiêm trọng sau khi tóc của cô mắc kẹt khi chơi đu quay

Người phụ nữ đã bị thương nghiêm trọng sau khi tóc của cô mắc kẹt khi chơi đu quay

Video 1 giờ 46 phút trước
Cuối ngày hôm nay (17/9/2026), 3 con giáp 'giơ tay đón vàng', lợi nhuận bao la, tiền chảy đều vào túi

Cuối ngày hôm nay (17/9/2026), 3 con giáp 'giơ tay đón vàng', lợi nhuận bao la, tiền chảy đều vào túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Cặp vợ chồng già đang trên đường về nhà bằng xe máy thì 2 người đàn ông tiếp cận và giật đi sợi dây chuyền

Cặp vợ chồng già đang trên đường về nhà bằng xe máy thì 2 người đàn ông tiếp cận và giật đi sợi dây chuyền

Video 2 giờ 46 phút trước
Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Video 3 giờ 46 phút trước
Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Video 4 giờ 46 phút trước
Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Video 5 giờ 46 phút trước
Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tâm sự gia đình 6 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn

Tỉnh Bách Nhiên nói gì về chuyện phải lòng bạn diễn trên phim trường?

Tỉnh Bách Nhiên nói gì về chuyện phải lòng bạn diễn trên phim trường?

Danh tính 'cha nuôi' đồng hành cùng Lưu Diệc Phi suốt hơn 20 năm

Danh tính 'cha nuôi' đồng hành cùng Lưu Diệc Phi suốt hơn 20 năm

Quan Hiểu Đồng rũ bỏ vẻ ngọt ngào, hóa nữ họa sĩ quyến rũ trong 'Hồng Chưởng'

Quan Hiểu Đồng rũ bỏ vẻ ngọt ngào, hóa nữ họa sĩ quyến rũ trong 'Hồng Chưởng'