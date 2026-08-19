Nam ca sĩ được NSƯT Hoài Linh nhận làm con nuôi năm 4 tuổi giờ ra sao?

Trong chương trình “Chuyện tối cùng sao”, Ben Hoàng Quân có dịp nhìn lại hành trình hoạt động nghệ thuật từ khi còn nhỏ, đồng thời chia sẻ những áp lực đi kèm với việc nổi tiếng quá sớm.

Ben Hoàng Quân tên thật là Nguyễn Hoàng Quân, sinh năm 2004. Anh làm quen với sân khấu từ năm 4 tuổi và sớm bộc lộ năng khiếu ở nhiều lĩnh vực như ca hát, nhảy múa và diễn xuất. Cũng trong giai đoạn này, Hoàng Quân được NSƯT Hoài Linh nhận làm con nuôi. Tên tuổi của nam ca sĩ được đông đảo khán giả biết đến khi tham gia “Gương mặt thân quen nhí 2015”. Đồng hành cùng diễn viên Khương Ngọc, Hoàng Quân gây ấn tượng bởi khả năng hóa thân linh hoạt vào nhiều hình tượng nghệ sĩ. Khi mới 10 tuổi, anh giành ngôi Quán quân của chương trình, trở thành một trong những gương mặt sao nhí được chú ý thời điểm đó.

Thành công đến khi còn nhỏ nhưng Hoàng Quân cho biết anh không cảm nhận quá rõ áp lực của sự nổi tiếng. Ở tuổi lên 10, nghệ thuật với anh chủ yếu là niềm vui và cơ hội được làm những điều mình yêu thích. Chỉ khi bước vào những năm học cấp ba và dần trưởng thành, nam ca sĩ mới nhận thức rõ hơn về kỳ vọng mà công chúng dành cho một người từng có thành tích nổi bật từ nhỏ. au thành công từ “Gương mặt thân quen nhí”, Hoàng Quân vắng bóng khỏi showbiz, ngưng đóng phim và gần như không tham gia các hoạt động nghệ thuật Hoàng Quân phải cân bằng giữa việc học và hoạt động nghệ thuật, đồng thời tìm hướng phát triển để không bị đóng khung trong hình ảnh sao nhí. Gia đình, đặc biệt là mẹ, đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn này. Bà hỗ trợ sắp xếp lịch trình, đồng hành cùng con và giúp anh ưu tiên việc học.

Theo chia sẻ trước đây của Hoàng Quân, mẹ và cha nuôi Hoài Linh đều mong anh tập trung học tập sau cuộc thi. Vì vậy, nam ca sĩ chủ động hạn chế đóng phim và ít xuất hiện trong giới giải trí một thời gian. Hoàng Quân không xem quãng nghỉ này là sự bỏ lỡ. Ngược lại, anh cho rằng việc có thời gian học tập giúp bản thân tích lũy kiến thức, hiểu rõ mình muốn gì và chuẩn bị nền tảng trước khi trở lại hoạt động chuyên nghiệp. Khi trưởng thành, mối quan hệ giữa Hoàng Quân và mẹ cũng thay đổi. Nếu trước đây mẹ thường đưa ra nhiều quyết định thay con, hiện tại bà chủ yếu đóng vai trò tư vấn, còn nam ca sĩ tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Ben Hoàng Quân chia sẻ về danh hiệu quán quân Gương mặt thân quen nhí khi tham gia chương trình Kỷ niệm thanh xuân Danh hiệu Quán quân năm 10 tuổi vừa là niềm tự hào, vừa trở thành áp lực. Mỗi lần trở lại, Hoàng Quân phải chứng minh bản thân bằng những sản phẩm mới thay vì chỉ dựa vào thành tích trong quá khứ. Anh cho rằng nghệ sĩ luôn phải làm mới mình và vượt qua những gì từng đạt được. Hiện Ben Hoàng Quân hướng tới hình ảnh nghệ sĩ đa năng, phát triển song song ca hát, vũ đạo và diễn xuất. Ngoài âm nhạc, anh tham gia các buổi tuyển chọn phim và mong muốn thử sức với những vai diễn có chiều sâu tâm lý. Thay vì phủ nhận quá khứ sao nhí, Hoàng Quân xem đó là nền tảng quan trọng trong hành trình trưởng thành. Anh mong những sản phẩm sắp tới không chỉ mang năng lượng tích cực mà còn giúp khán giả nhìn thấy một Ben Hoàng Quân trưởng thành, độc lập và nghiêm túc hơn với con đường nghệ thuật.

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