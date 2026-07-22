Con gái NSƯT Vũ Linh phản hồi về việc thay đổi người đại diện pháp lý

Hồng Loan lên tiếng về vụ tranh chấp pháp lý, khẳng định luật sư Nguyễn Tuyết Ngọc chỉ đại diện theo ủy quyền.

Võ Thị Hồng Loan, con gái của cố NSƯT Vũ Linh - lần đầu lên tiếng giải thích về việc thay đổi người đại diện bảo vệ quyền lợi trong vụ tranh chấp thừa kế kéo dài nhiều năm, sau khi thông tin này thu hút sự quan tâm của dư luận. Trên trang cá nhân, Hồng Loan công khai một số văn bản liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng dịch vụ pháp lý với Công ty Luật TNHH Tâm Quang, đồng thời đăng tải giấy ủy quyền cho bà Nguyễn Tuyết Ngọc tham gia vụ việc với tư cách người đại diện theo ủy quyền.

Con gái Vũ Linh làm rõ vụ thay đổi người đại diện pháp lý Theo Hồng Loan, vào tháng 4/2026, cô và Công ty Luật TNHH Tâm Quang đã thống nhất thanh lý hợp đồng dịch vụ pháp lý theo nguyện vọng của cô. Nội dung này cũng được thể hiện trong các văn bản do cô chia sẻ, trong đó phía công ty luật xác nhận chấm dứt việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng kể từ thời điểm thanh lý hợp đồng. Sau khi kết thúc hợp tác với đơn vị trên, Hồng Loan dự định ký hợp đồng với Văn phòng Luật sư Lê Minh Nhựt để tham gia bảo vệ quyền lợi cho mình tại phiên phúc thẩm vụ tranh chấp di sản giữa cô và nghệ sĩ Hồng Nhung. Tuy nhiên, theo chia sẻ của Hồng Loan, một số yếu tố phát sinh sát ngày xét xử khiến việc đăng ký tham gia tố tụng không thể hoàn tất theo kế hoạch.

Trước tình huống này, Hồng Loan quyết định ủy quyền cho bà Nguyễn Tuyết Ngọc đại diện tham gia vụ kiện. Tuy nhiên, phiên tòa sau đó tiếp tục được hoãn do Hồng Loan phải nhập viện điều trị. Hồng Loan (giữa) - con gái nuôi Vũ Linh Hồng Loan cũng làm rõ vai trò hiện tại của bà Nguyễn Tuyết Ngọc. Theo cô, bà Ngọc không còn là luật sư cung cấp dịch vụ pháp lý như trước đây mà chỉ tham gia với tư cách người đại diện theo ủy quyền và không nhận bất kỳ khoản thù lao nào. Hồng Loan cho biết việc công khai các văn bản liên quan nhằm tránh những hiểu lầm về vai trò của người đại diện trong quá trình giải quyết vụ việc. Vụ tranh chấp di sản của cố NSƯT Vũ Linh giữa Hồng Loan và nghệ sĩ Hồng Nhung đã kéo dài trong nhiều năm và nhận được sự quan tâm của dư luận. Phiên tòa phúc thẩm gần nhất đã phải hoãn lần thứ hai. Theo thông tin từ tòa án, thời gian mở lại phiên xét xử sẽ được thông báo trong thời gian tới.

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