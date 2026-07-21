Danh tính 7 người tử vong trong vụ cháy xe khách tại Đồng Nai

Đời sống 21/07/2026 16:26

Chiếc ô tô gặp nạn là xe giường nằm nhãn hiệu Kim Long, sản xuất năm 2026 nên được miễn kiểm định lần đầu. Thời gian đáo hạn đăng kiểm là 27/1/2028.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 21/7, cơ quan chức năng TP Đồng Nai đã xác định thông tin các nạn nhân trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 7 người tử vong xảy ra trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Hưng Thịnh.

Theo thông tin ban đầu, xe khách giường nằm biển số 50E-447.XX do tài xế Trần Thanh Hải (SN 1985) điều khiển, lưu thông từ Khánh Hòa đi TPHCM. Trên xe lúc này có 37 hành khách, một tài xế và một phụ xe. Khoảng 2h cùng ngày, khi đến Km1839+300 Quốc lộ 1, xe gặp tai nạn rồi bốc cháy dữ dội. Vụ việc khiến 7 người tử vong và nhiều người bị thương.

Danh tính 7 nạn nhân tử vong gồm:

Bà Trần Thị T. (SN 1969, ngụ xã An Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Cháu N.T.N.Y. (SN 2016, ngụ xã An Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Anh Lê Công Đ. (SN 1989, ngụ thôn Phương Cựu, xã Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa)

Chị Nguyễn Thị Ngọc D. (SN 2002, ngụ xã Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa)

Cháu L.T.V. (SN 2022, ngụ tỉnh Khánh Hòa) 

Cháu L.T.K. (SN 2024, ngụ tỉnh Khánh Hòa)

Nạn nhân thứ 7 là nam giới tên Duy. Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh đầy đủ nhân thân, lai lịch của người này.

Các nạn nhân bị thương gồm:

Nguyễn Hoàng Hải Âu (SN 2004, ngụ tỉnh Lâm Đồng)

Ngô Thị Phương An (SN 2004, ngụ phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa)

Trần Thị Diệp (SN 1978, ngụ xã An Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Nguyễn Thị Trúc Linh (SN 2001, ngụ phường Bình Thạnh, TPHCM)

Võ Trần Minh Thư (SN 2001, ngụ TP Đồng Nai). 

Các nạn nhân bị thương còn lại là người trong cùng gia đình gồm: anh Nguyễn Văn Thông (SN 1989), chị Nguyễn Thị Ngọc Bích (SN 1991), cháu N.T.C. (SN 2019) và cháu N.N.T.D. (SN 2024 cùng ngụ phường Hố Nai, TP Đồng Nai).

Tất cả nạn nhân bị thương được đưa đến các cơ sở y tế ở Đồng Nai và TPHCM để cấp cứu, điều trị, trong đó bị có 5 người đang điều trị tại bệnh viện, số còn lại bị thương nhẹ.

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Hiện trường vụ cháy xe khách giường nằm khiến 7 người tử vong

Theo thông tin từ báo Dân trí, Cục Đăng kiểm Việt Nam, phương tiện mang biển kiểm soát 50E-447.02 do Công ty TNHH TMDV Vận tải Năm Lu (địa chỉ tại phường Tân Sơn, TPHCM) đứng tên chủ sở hữu.

Đây là dòng xe khách giường nằm 24 chỗ, sản xuất năm 2026 tại Việt Nam. Xe được đăng ký và kiểm định lần đầu vào ngày 28/1/2026, thời hạn kiểm định kéo dài đến ngày 27/1/2028.

Phương tiện sử dụng động cơ diesel dung tích 10.979 cm³, công suất cực đại 301 kW tại 1.900 vòng/phút.

Trước đó, khoảng 22h ngày 20/7, tài xế Trần Thanh H. (SN 1985, ngụ tỉnh Khánh Hòa) điều khiển xe khách nói trên lưu thông trên QL1 theo hướng từ Khánh Hòa đi TPHCM.

Đến hơn 2h ngày 21/7, khi đến Km1839 (đoạn qua ấp Hưng Thịnh, xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai), xe bất ngờ va chạm mạnh vào ta luy bên phải đường, sau đó tiếp tục đâm vào một ta luy khác rồi mới dừng lại. Cú va chạm mạnh khiến ngọn lửa bùng phát dữ dội từ khu vực gầm xe rồi nhanh chóng bao trùm toàn bộ phương tiện.

Vụ hỏa hoạn diễn ra quá nhanh làm 7 người tử vong và 5 người khác bị thương. Nhận tin báo, Công an TP Đồng Nai cùng các lực lượng chức năng đã lập tức có mặt tại hiện trường để dập lửa, triển khai công tác cứu nạn và tổ chức phân luồng giao thông.  

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