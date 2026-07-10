Trượt chân ở đập nước, 5 nữ sinh tử vong thương tâm

Đời sống 10/07/2026 14:02

Ngày 10/7, ông Trần Quang Hòa, Phó chủ tịch UBND xã Nâm Nung (Lâm Đồng), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 5 bé gái tử vong.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, trưa 10/7, UBND xã Nâm Nung (tỉnh Lâm Đồng) cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước tập thể khiến 5 nữ sinh tử vong. 5 nạn nhân đều là học sinh lớp 6 của trường THCS Nâm N'Dir (xã Nâm Nung).

Thông tin ban đầu, khoảng 10h cùng ngày, một nhóm gồm 8 học sinh (cùng trú tại thôn Quảng Hà, xã Nâm Nung) rủ nhau đi tắm tại đập nước Y Thịnh, bon Đắk Prí, xã Nâm Nung.

Trong lúc tắm, 5 em bất ngờ bị trượt chân và đuối nước. Lúc này 3 em trên bờ lập tức chạy về làng hô hoán, gọi người lớn đến ứng cứu. Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng và người dân tiếp cận hiện trường thì cả 5 nạn nhân đều đã tử vong.

Được biết, các nạn nhân đều là người dân tộc Dao, gia đình thuộc diện đặc biệt khó khăn.

Hiện tại, chính quyền xã Nâm Nung cùng người dân địa phương đang tích cực kêu gọi các mạnh thường quân chung tay hỗ trợ kinh phí giúp gia đình các nạn nhân lo hậu sự.

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Khu vực xảy ra vụ 5 bé gái tử vong do đuối nước - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ Báo VietNamNet, ông Nguyễn Xuân Danh, Chủ tịch UBND xã Nâm Nung cho biết, các cháu bé vừa tử vong đa phần có cha mẹ đi làm xa. Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã cử đoàn đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân.  

Được biết, hồ thủy lợi Y Thịnh là công trình phục vụ tưới tiêu với diện tích mặt nước từ 20-50ha, độ sâu từ 2-10m tùy theo mùa. Thời gian qua, chính quyền địa phương đã cắm biển cấm tắm, liên tục phát loa tuyên truyền và nhắc nhở các gia đình quản lý con em. 

Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc.

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