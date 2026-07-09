'Nữ hoàng trái cây' đang vào mùa: Ăn đều đặn da sáng, dáng xinh lại cực tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 09/07/2026 11:30

Mùa hè đến cũng là lúc những quả đào chín mọng, tỏa hương thơm dịu ngọt ngập tràn. Không chỉ là loại trái cây giải nhiệt lý tưởng với hương vị thanh mát, quả đào còn được ví như một 'viên thuốc bổ' tự nhiên nhờ hàm lượng dinh dưỡng vượt trội.

Quả đào là một loại trái cây có tên khoa học là Prunus Rosaceae. Đào có vỏ ngoài mịn hoặc có lông tơ, thịt quả mọng nước và hạt cứng. Quả đào thường có hình dạng tròn hoặc hơi dẹt, màu sắc thay đổi từ trắng, vàng đến đỏ hồng tùy thuộc vào giống và độ chín. Hương vị của đào có thể ngọt hoặc chua, thích hợp để ăn tươi, làm mứt, nấu ăn hoặc làm bánh.

'Nữ hoàng trái cây' đang vào mùa: Ăn đều đặn da sáng, dáng xinh lại cực tốt cho sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của quả đào đối với sức khỏe 

Nuôi dưỡng làn da trắng mịn, chống lão hóa

Quả đào là "thần dược" cho phái đẹp. Vitamin C trong đào đóng vai trò cốt lõi trong việc kích thích sản sinh collagen, giúp da tăng độ đàn hồi và giảm nếp nhăn. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa trong quả đào còn bảo vệ làn da khỏi tác hại của tia UV và ô nhiễm môi trường.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng các hợp chất trong quả đào có khả năng liên kết với axit mật (chất do gan tiết ra để tiêu hóa chất béo) và bài tiết chúng ra ngoài. Quá trình này giúp giảm lượng cholesterol xấu (LDL) trong máu, từ đó giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và cao huyết áp.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả

Nếu bạn đang trong chế độ ăn kiêng, đào là một lựa chọn tuyệt vời. Với hơn 85% là nước và hàm lượng chất xơ cao, ăn đào giúp bạn có cảm giác no lâu, hạn chế cảm giác thèm ăn vặt mà không lo dư thừa năng lượng.

'Nữ hoàng trái cây' đang vào mùa: Ăn đều đặn da sáng, dáng xinh lại cực tốt cho sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thúc đẩy hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Một quả đào trung bình cung cấp khoảng 2g chất xơ, bao gồm cả chất xơ hòa tan và không hòa tan. Chất xơ không hòa tan giúp tăng khối lượng phân, thúc đẩy nhu động ruột và ngăn ngừa táo bón. Chất xơ hòa tan là nguồn thức ăn cho các lợi khuẩn trong đường ruột, giúp hệ vi sinh đường ruột luôn cân bằng và khỏe mạnh.

Tăng cường hệ miễn dịch vượt trội

Nhờ hàm lượng Vitamin C dồi dào kết hợp với các chất chống oxy hóa mạnh mẽ, quả đào giúp cơ thể sản sinh các tế bào bạch cầu, tăng khả năng phòng vệ trước các loại vi khuẩn, virus gây bệnh cảm cúm thông thường.

'Nữ hoàng trái cây' đang vào mùa: Ăn đều đặn da sáng, dáng xinh lại cực tốt cho sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý không nên bỏ qua khi ăn quả đào

Có thể thấy đào là loại quả thơm ngon bổ dưỡng, chứa nhiều dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể. Tuy nhiên, ăn sai cách có thể gây hại cho sức khỏe. Do đó hãy nắm chắc những lưu ý sau đây:

Rửa sạch đào trước khi ăn: Do đào có lớp lông tơ, việc rửa đào trước khi ăn để loại bỏ lông tơ và bụi bẩn rất quan trọng để tránh gây tình trạng ngứa họng và dị ứng;

Loại bỏ hạt đào: Hạt đào không thể ăn được vì chúng chứa cyanide tự nhiên - một chất độc có thể gây hại cho sức khỏe nếu ăn phải số lượng lớn;

Chọn và bảo quản đào: Để đảm bảo chất lượng, bạn nên chọn đào mềm mọng, không bị vết thâm, nứt vỏ hay dấu hiệu hư hỏng.

Bên cạnh đó, các chuyên gia y tế khuyến cáo những đối tượng sau đây không nên ăn đào:

'Nữ hoàng trái cây' đang vào mùa: Ăn đều đặn da sáng, dáng xinh lại cực tốt cho sức khỏe - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Người bị bệnh tiểu đường: Đào có hàm lượng đường tự nhiên cao (cứ 100 gram đào chứa 7 gram đường). Do đó, người mắc bệnh tiểu đường không nên ăn loại quả này;

Phụ nữ mang thai: Phụ nữ mang thai được khuyến cáo không nên ăn quá nhiều đào vì loại quả này có tính nóng, dễ gây ra tình trạng xuất huyết, chỉ nên ăn khoảng 2-3 quả/tuần để tránh làm ảnh hưởng đến thai kỳ.

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