NSƯT Thanh Hùng qua đời ở tuổi 46, để lại niềm tiếc thương trong lòng gia đình, đồng nghiệp và khán giả yêu nghệ thuật truyền thống. Theo cáo phó, nam nghệ sĩ trút hơi thở cuối cùng vào lúc 19h30 ngày 5/7, hưởng dương 46 tuổi.

NSƯT Thanh Hùng tên đầy đủ là Nguyễn Thanh Hùng, sinh năm 1980 tại Hà Nội. Anh xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, là con trai của hai nghệ sĩ Quý Bôn và Bạch Phượng. Lễ viếng nam nghệ sĩ được tổ chức vào sáng 7/7 tại Nhà tang lễ Cầu Giấy, Hà Nội. Sau lễ truy điệu, linh cữu được đưa đi an táng tại nghĩa trang Nhân Hòa.

Theo chia sẻ từ người thân, NSƯT Thanh Hùng ra đi đột ngột sau một cơn cảm. Thông tin này khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả bàng hoàng bởi trước đó anh vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật.

Nghệ sĩ Mai Anh cho biết NSƯT Thanh Hùng từng công tác tại Nhà hát Chèo Hà Nội trước khi chuyển sang Nhà hát Múa rối Thăng Long. Trước khi qua đời, anh giữ vai trò tổ trưởng tổ nhạc dàn nhạc đoàn 2. Nam nghệ sĩ có cuộc sống gia đình hạnh phúc bên vợ là Trang Sáo, giảng viên bộ môn sáo tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, cùng hai con trai.

Theo chia sẻ của người thân, NSƯT Thanh Hùng mất do đột tử, hưởng dương 46 tuổi

Nhắc về đồng nghiệp, nghệ sĩ Mai Anh cho biết Thanh Hùng là người có chuyên môn vững vàng, sống hiền lành, hòa đồng và luôn được mọi người yêu quý. Sự ra đi bất ngờ của anh khiến nhiều bạn bè, đồng nghiệp chưa thể tin đó là sự thật.

Diễn viên múa rối Xuân Long cũng bày tỏ sự tiếc thương khi nhớ lại những kỷ niệm với nam nghệ sĩ. Theo anh, Thanh Hùng không chỉ là người nhiệt tình trong các hoạt động của Nhà hát mà còn là nghệ sĩ đàn nguyệt được nhiều đồng nghiệp trong giới đánh giá cao. Xuất thân từ lò đào tạo Thể Công, anh còn có niềm đam mê đặc biệt với thể thao.

Nghệ sĩ Ngọc Anh chia sẻ sự bàng hoàng khi chỉ vài giờ trước khi nhận tin dữ, anh và Thanh Hùng vẫn còn gặp gỡ, trò chuyện vui vẻ trong bữa ăn. Khoảnh khắc ấy khiến nam nghệ sĩ càng khó chấp nhận sự mất mát đột ngột.

Trong sự nghiệp, NSƯT Thanh Hùng được đồng nghiệp ghi nhận là người tận tâm, lặng lẽ cống hiến cho nghệ thuật truyền thống. Hình ảnh một nghệ sĩ giản dị, trách nhiệm và luôn hết lòng với nghề sẽ còn được nhiều thế hệ nghệ sĩ nhớ đến.

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